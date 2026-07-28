Die schwersten Erdbeben in Japan seit 2011

Tokio, 28. ⁠Jul (Reuters) - Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag den Süden Japans erschüttert, wobei womöglich zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Das Land liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einer tektonisch sehr aktiven Zone mit zahlreichen Vulkanen, die sich von Südamerika bis in den Fernen Osten Russlands ‌erstreckt und in der mehrere Erdplatten aufeinandertreffen. Dadurch zählt es zu den erdbebengefährdetsten Ländern der Welt. Etwa 20 Prozent aller Erdstöße weltweit mit einer Stärke von 6,0 oder ⁠mehr ereignen ⁠sich in Japan. Nachfolgend eine Übersicht über einige der schwersten Beben der vergangenen 15 Jahre:

11. März 2011: Ein Beben der Stärke 9,0 und ein folgender Tsunami treffen den Nordosten Japans. Fast 20.000 Menschen kommen ums Leben. Im Atomkraftwerk Fukushima kommt es zur Kernschmelze, der schwersten Atomkatastrophe seit Tschernobyl.

16. April 2016: Die Präfektur Kumamoto wird von ‌einem Beben der Stärke 7,3 erschüttert. Mehr als 270 ‌Menschen sterben, auch durch Erdrutsche und starke Regenfälle in der Folgezeit.

18. Juni 2018: In Osaka, der zweitgrößten Metropole des Landes, kommen bei einem Beben der Stärke 6,1 vier Menschen ums Leben. ⁠Hunderte weitere werden verletzt, in dem Industriegebiet stehen Fabriken still.

6. September 2018: Ein Erdstoß ‌der Stärke 6,7 legt die Nordinsel Hokkaido ⁠lahm. Mehr als 40 Menschen sterben. Das Beben löst Erdrutsche aus und unterbricht die Stromversorgung für die 5,3 Millionen Einwohner.

13. Februar 2021: Die Küste vor Fukushima im Osten Japans wird von einem Beben der Stärke 7,3 erschüttert. Dutzende ‌Menschen werden verletzt, im Großraum Tokio kommt ⁠es zu weitreichenden Stromausfällen.

16. März 2022: Erneut ⁠erschüttert ein Beben der Stärke 7,4 die Küste vor Fukushima. Drei Menschen sterben, mehr als 200 werden verletzt.

1. Januar 2024: Am Neujahrstag erschüttert ein Beben der Stärke 7,6 die Halbinsel Noto an der Westküste. 700 Menschen kommen ums Leben oder gelten als vermisst. Hohe Tsunami-Wellen, Brände und extreme winterliche Kälte verschärfen die Katastrophe.

8. August 2024: Ein Seebeben der Stärke 7,1 vor der Küste der südlichen Präfektur Miyazaki löst die erste offizielle Warnung Japans vor einem erhöhten Risiko für ein sogenanntes ⁠Mega-Beben aus. Die Warnung wird eine Woche später wieder aufgehoben.

(zusammengestellt von Kantaro Komiya, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)