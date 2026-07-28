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Dividendenkalender heute, 28.07.2026

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Thema: Dividenden-Aristokraten

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 28. Juli 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AKER BPVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
AKER BPVierteljährliches Dividenden Datum
CarrefourSonder-Ex-Dividenden-Tag
CarrefourSonder ex-Dividenden Datum
DO & COJährlicher Ex-Dividenden-Tag
DO & COEndgültiges ex-Dividenden Datum
FastenalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FastenalVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
JumboHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
JumboEndgültiges Dividenden Datum
mwb fairtrade WertpapierhandelsbankEndgültiges Dividenden Datum
mwb fairtrade WertpapierhandelsbankJährlicher Dividendenzahlungstermin
PaychexVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
PaychexVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Shelly GroupJährlicher Dividendenzahlungstermin

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AKER BP
Carrefour
Fastenal
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
Paychex
DO & CO
Jumbo
Shelly Group

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