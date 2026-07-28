EQS-Adhoc: SM Wirtschaftsberatungs AG: Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert), geplante ratierliche Veräußerung einer Beteiligung und beabsichtigtes öffentliches Aktien

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SM Wirtschaftsberatungs AG: Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert), geplante ratierliche Veräußerung einer Beteiligung und beabsichtigtes öffentliches Aktien



28.07.2026 / 22:36 CET/CEST

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Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert), geplante ratierliche Veräußerung einer Beteiligung und beabsichtigtes öffentliches Aktienrückkaufangebot

Mieterträge der SMW mit ca. 0,20 Mio. € deutlich gestiegen (vergleichbarer Vorjahreswert: ca. 0,08 Mio. €)

Ergebnis nach Steuern ca. – 0,43 Mio. € (Vorjahreshalbjahr: ca. – 0,09 Mio. €); vor außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen von ca. 0,51 Mio. € leicht positives Ergebnis von ca. + 0,08 Mio. €

Vor Bewertungs- und Veräußerungseffekten Ergebnis von ca. – 0,06 Mio. €

Eigenkapitalquote ca. 63,9 % (31.12.2025: 63,5 %) bei einer Bilanzsumme von ca. 21,2 Mio. €

Erster Schritt zur Hebung stiller Reserven umgesetzt: Teilveräußerung einer größeren Beteiligung mit Buchgewinn von ca. 0,19 Mio. €

Bauträgerprojekt Zuckerbergstraße 80 in Stuttgart (Steinhaldenfeld) in der Realisierung; Vertriebsstart der Eigentumswohnungen im August 2026

Ratierliche Veräußerung weiterer Anteile an einer Beteiligung über bis zu drei Jahre geplant; verbleibendes Ertragspotenzial ca. 2 Mio. €

Vorstand beabsichtigt, dem Aufsichtsrat ein öffentliches Rückkaufangebot über bis zu 60.000 eigene Aktien zu 4,60 € je Aktie vorzuschlagen

Ergebnis

Die SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „SMW") weist für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis nach Steuern von ca. – 0,43 Mio. € aus (Vorjahreshalbjahr: ca. – 0,09 Mio. €).

Das Ergebnis ist maßgeblich durch Bewertungsanpassungen geprägt. Auf Finanzanlagen wurden außerplanmäßige Abschreibungen von ca. 0,51 Mio. € vorgenommen; vor diesen Abschreibungen ergibt sich ein leicht positives Ergebnis von ca. + 0,08 Mio. €.

Hinzu kommt eine außerplanmäßige Abschreibung von ca. 0,05 Mio. € auf eine Bestandsimmobilie in Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft hat dieses Objekt veräußert; der vereinbarte Kaufpreis lag unter dem bisherigen Buchwert, weshalb der Wertansatz entsprechend angepasst wurde. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten steht noch aus; der Mittelzufluss wird noch im Jahr 2026 erwartet.

Gegenläufig enthält das Ergebnis einen Gewinn von ca. 0,19 Mio. € aus der Veräußerung eines Teils der von der SMW gehaltenen Anteile an einer größeren Beteiligung. Vor Bewertungs- und Veräußerungseffekten liegt das Ergebnis bei ca. – 0,06 Mio. €.

Die Wertansätze der Anteile an der Tochtergesellschaft SM Capital Aktiengesellschaft („SMC") und am Mutterunternehmen RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft („RCM") wurden zum 30. Juni 2026 insbesondere durch das erhöhte Zinsniveau angepasst. Der höhere Kapitalisierungszins mindert den Ertragswert der Beteiligungen. Die operativen Erträge beider Gesellschaften sind hiervon unberührt. Insbesondere in der SMC entwickeln sich die operativen Erträge, vor allem die Kalt-Mieterträge, gut.

Die Eigenkapitalquote der SMW liegt zum 30. Juni 2026 bei ca. 63,9 % (31.12.2025: 63,5 %) bei einer Bilanzsumme von ca. 21,2 Mio. €. Die Gesellschaft verfügt damit weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die ihr auch im aktuellen Marktumfeld unternehmerische Flexibilität sichert.

Mieterträge und Vermietungsstand

Die Kalt-Mieterträge der SMW haben sich im ersten Halbjahr 2026 auf ca. 0,20 Mio. € deutlich erhöht (vergleichbarer Vorjahreswert: ca. 0,08 Mio. €). Nahezu der gesamte Anstieg entfällt auf die 2025 erworbene Gewerbeimmobilie in Fellbach, die nunmehr ganzjährig zur Miete beiträgt. In den Mieterträgen sind ca. 0,02 Mio. € aus der veräußerten Bestandsimmobilie enthalten, die nach dem Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten entfallen.

Zusammen mit der Tochtergesellschaft SMC ergeben sich annualisierte Kaltmieten von ca. 0,85 Mio. € bei einer Vermietungsquote von über 90 %. Wesentliche Mietausfälle waren im ersten Halbjahr 2026 nicht zu verzeichnen.

Projektentwicklung

Beim Bauträgerprojekt Zuckerbergstraße 80 in Stuttgart (Steinhaldenfeld) wurde Ende Juni 2026 mit dem Bau begonnen. Der Vertriebsstart der Eigentumswohnungen wird im August 2026 erwartet.

Beim zweiten Projekt in Bietigheim-Bissingen hat die Gesellschaft Gestaltung und Aufteilung der Reihenhäuser überarbeitet und lässt den Bauantrag derzeit fertigstellen. Die daraus folgende Verschiebung des für den Sommer 2026 angekündigten Vertriebsstarts nimmt der Vorstand zugunsten eines besseren Preis-Leistungsverhältnisses und einer besseren Vermarktbarkeit in Kauf.

Marktumfeld

Das Umfeld hat sich im Verlauf des zweiten Quartals 2026 stabilisiert. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im Juli 2026 auf 86,6 Punkte nach 85,7 Punkten im Juni; im Bauhauptgewerbe verbesserten sich sowohl die Lageurteile als auch die Erwartungen, und es klagten weniger Unternehmen über fehlende Aufträge. Auch die Preise für Wohnimmobilien haben weiter angezogen: Der Häuserpreisindex lag im ersten Quartal 2026 um 1,4 % über dem Vorjahresquartal und um 0,3 % über dem Vorquartal.

Gleichwohl bleiben die Rahmenbedingungen anspruchsvoll. Das Zinsniveau ist erhöht. Konditionen für Immobilienfinanzierungen mit zehnjähriger Zinsbindung bewegen sich im Juli 2026 um die Vier-Prozent-Marke und reagieren spürbar auf die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Ein anhaltend hohes Zinsniveau wirkt über den Kapitalisierungszins unmittelbar auf die Bewertung des Immobilien- und Beteiligungsbestandes und über die Finanzierbarkeit auf die Nachfrage.

Die Preisdynamik hat sich zudem verlangsamt: Nach + 3,2 % im dritten und + 2,6 % im vierten Quartal 2025 lag der Zuwachs im ersten Quartal 2026 bei + 1,4 %. Die Entwicklung verläuft dabei regional sehr unterschiedlich.

Der Markt für Wohneigentum bleibt ein Käufermarkt. Erwerbsinteressenten treten mit hoher Preissensitivität, längeren Entscheidungszeiträumen und gestiegenen Eigenkapitalanforderungen auf; Kaufpreisverhandlungen und Sonderwünsche prägen den Vertrieb. Hinzu kommen fehlende verlässliche wohnungs- und energiepolitische Rahmenbedingungen, die die Zurückhaltung potenzieller Käufer verstärken. Für Bauträger wirkt sich dies auf Vertriebsgeschwindigkeit und erzielbare Quadratmeterpreise aus.

Auf der Kostenseite bleibt der Druck bestehen. Die Baupreise für Wohngebäude lagen im Mai 2026 um 2,4 % über dem Niveau vom Februar 2026 (Quelle: Statistisches Bundesamt). Der Vorstand steuert dem durch frühzeitige Vergabe und Festpreisvereinbarungen entgegen, kann eine Belastung der Projektmargen jedoch nicht ausschließen, wenngleich solche bisher nicht erwartet werden.

Hebung stiller Reserven

Der Vorstand hat im ersten Halbjahr 2026 einen ersten Schritt zur Hebung stiller Reserven umgesetzt und einen Teil seiner Anteile an einer größeren Beteiligung veräußert. Der Veräußerungserlös betrug ca. 0,31 Mio. € bei einem Buchgewinn von ca. 0,19 Mio. €.

Der Vorstand plant, diesen Weg fortzusetzen und innerhalb der nächsten drei Jahren ratierlich weitere Anteile an dieser Beteiligung zu veräußern. Auf Basis der zuletzt bekanntgegebenen Bewertungen schätzt der Vorstand das verbleibende Ertragspotenzial auf ca. 2 Mio. €. Zeitpunkt, Umfang und Ergebnisbeitrag der weiteren Veräußerungen hängen von der Marktlage und Entscheidungen der Beteiligungsgesellschaft ab und stehen nicht fest.

Beabsichtigtes öffentliches Aktienrückkaufangebot

Der Vorstand beabsichtigt, dem Aufsichtsrat in dessen nächster Sitzung vorzuschlagen, ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot an alle Aktionäre über bis zu 60.000 eigene Aktien zu einem Preis von 4,60 € je Aktie aufzulegen. Das Gesamtvolumen beliefe sich auf bis zu 276.000 €. Zweck des Erwerbs ist die Einziehung der Aktien; ein Beschluss des Aufsichtsrats liegt noch nicht vor. Die Gesellschaft wird über das Ergebnis der Aufsichtsratssitzung gesondert informieren.

Die RCM Beteiligungs AG als Konzernmuttergesellschaft würde im Rahmen des Rückkaufangebots keine Aktien einreichen.

Beginn und Umfang des Angebots stehen unter dem Vorbehalt der rechtlichen Möglichkeit und der Liquiditätslage der Gesellschaft.

Ausblick

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 stehen der Vertriebsstart in Stuttgart (Steinhaldenfeld), die Fortführung des Genehmigungsverfahrens in Bietigheim-Bissingen, die verstärkte Akquise neuer Bauvorhaben sowie die Fortsetzung der ratierlichen Veräußerungen im Vordergrund.

Veränderungen des Zinsniveaus oder zentraler Bewertungsparameter wie auch eine Verschlechterung der Konjunktur können sich wesentlich auf die Wertansätze der Beteiligungen an RCM und SMC, auf das Bewertungsniveau des Immobilienbestandes, auf die Beteiligungserträge sowie auf die Transaktionsmöglichkeiten der Gesellschaft auswirken.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: info@smw-ag.de

Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

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