EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc.

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Thema: Rüstung
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EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc.

28.07.2026 / 20:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc. Steyr, Österreich, 28. Juli 2026 – Der Vorstand der Steyr Motors AG („Gesellschaft“) bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Red Cat Holdings, Inc. (Utah, USA; „Möglicher Bieter“) Verhandlungen zum Abschluss eines sogenannten Business Combination Agreements im Zusammenhang mit einem möglichen freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot des Möglichen Bieters für alle Aktien der Gesellschaft (ISIN: AT0000A3FW25) geführt hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung werden keine weiteren Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und dem Möglichen Bieter mehr geführt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel.: +43 676 6222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO).

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28.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon:+43 7252 2220
E-Mail:office@steyr-motors.com
Internet:https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN:AT0000A3FW25
WKN:A40TC4
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code:529900I7M6Z1HG0L8440
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