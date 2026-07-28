EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc.

EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc.
28.07.2026 / 20:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc. Steyr, Österreich, 28. Juli 2026 – Der Vorstand der Steyr Motors AG („Gesellschaft“) bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Red Cat Holdings, Inc. (Utah, USA; „Möglicher Bieter“) Verhandlungen zum Abschluss eines sogenannten Business Combination Agreements im Zusammenhang mit einem möglichen freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot des Möglichen Bieters für alle Aktien der Gesellschaft (ISIN: AT0000A3FW25) geführt hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung werden keine weiteren Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und dem Möglichen Bieter mehr geführt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel.: +43 676 6222367
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www.steyr-motors.com
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Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
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Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO).
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28.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900I7M6Z1HG0L8440
|EQS News ID:
|2372804
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