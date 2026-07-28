EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc.

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Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc.



28.07.2026 / 20:48 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 Steyr Motors AG: Gespräche über mögliches Erwerbsangebot sämtlicher Aktien der Steyr Motors AG durch Red Cat Holdings, Inc. Steyr, Österreich, 28. Juli 2026 – Der Vorstand der Steyr Motors AG („Gesellschaft“) bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Red Cat Holdings, Inc. (Utah, USA; „Möglicher Bieter“) Verhandlungen zum Abschluss eines sogenannten Business Combination Agreements im Zusammenhang mit einem möglichen freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot des Möglichen Bieters für alle Aktien der Gesellschaft (ISIN: AT0000A3FW25) geführt hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung werden keine weiteren Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und dem Möglichen Bieter mehr geführt.



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