EQS-AFR: OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: OHB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.07.2026 / 14:50 CET/CEST

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Hiermit gibt die OHB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.ohb.de/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.ohb.de/en/investor-relations/publications/financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Manfred-Fuchs-Platz 2-4 28359 Bremen Deutschland Internet: www.ohb.de LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70

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