EQS-AFR: OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: OHB SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
OHB SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
28.07.2026 / 14:50 CET/CEST
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Hiermit gibt die OHB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.ohb.de/investor-relations/publikationen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.ohb.de/en/investor-relations/publications/financial-reports
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.ohb.de
|LEI Code:
|391200Y9EA2FRAPKRQ70
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2372790 28.07.2026 CET/CEST