EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.07.2026 / 07:06 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html

28.07.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg Österreich Internet: www.palfinger.ag LEI Code: 529900IFAV83BX8O1O91

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