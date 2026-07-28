EQS-AFR: RATIONAL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RATIONAL AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

RATIONAL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.07.2026 / 10:41 CET/CEST

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Hiermit gibt die RATIONAL AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.rational-online.com/de_de/unternehmen/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.rational-online.com/en_gb/company/investor-relations/publications/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: RATIONAL AG Siegfried-Meister-Straße 1 86899 Landsberg am Lech Deutschland Internet: www.rational-online.com LEI Code: 529900K139N6UFJ1A758

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