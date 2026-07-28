EQS-DD: InnoTec TSS AG: GLI Beteiligungsgesellschaft mbH, Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungsgesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.07.2026 / 18:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: GLI Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Gerson
Nachname(n): Link
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
InnoTec TSS AG

b) LEI
391200OUIDGMRWPH1L32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005405104

b) Art des Geschäfts
Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungsgesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 veröffentlichten Pflichtangebots. Die eingelieferten Aktien wer-den hälftig von GLI und Grondbach erworben, bei ungerader Stückzahl erhält Grondbach eine Aktie mehr (“Verteilschlüssel“). Diese Meldung betrifft den auf GLI entfallenden meldepflichtigen und noch nicht gemeldeten Anteil, bezogen auf den Meldestichtag 27.07.2026, 18:00 MESZ, der am 28.07.2026 veröffentlichten Meldung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,57 EUR 70.143,62 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,57 EUR 70.143,62 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InnoTec TSS AG
Grunerstraße 62
40239 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.innotectss.de
LEI Code: 391200OUIDGMRWPH1L32

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