EQS-DD: InnoTec TSS AG: GLI Beteiligungsgesellschaft mbH, Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungsgesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.07.2026 / 18:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|GLI Beteiligungsgesellschaft mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Gerson
|Nachname(n):
|Link
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|InnoTec TSS AG
b) LEI
|391200OUIDGMRWPH1L32
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005405104
b) Art des Geschäfts
|Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungsgesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 veröffentlichten Pflichtangebots. Die eingelieferten Aktien wer-den hälftig von GLI und Grondbach erworben, bei ungerader Stückzahl erhält Grondbach eine Aktie mehr (“Verteilschlüssel“). Diese Meldung betrifft den auf GLI entfallenden meldepflichtigen und noch nicht gemeldeten Anteil, bezogen auf den Meldestichtag 27.07.2026, 18:00 MESZ, der am 28.07.2026 veröffentlichten Meldung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,57 EUR
|70.143,62 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,57 EUR
|70.143,62 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|InnoTec TSS AG
|Grunerstraße 62
|40239 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.innotectss.de
|LEI Code:
|391200OUIDGMRWPH1L32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106188 28.07.2026 CET/CEST
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