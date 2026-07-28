EQS-News: 1inch stellt Aqua der Öffentlichkeit vor und präsentiert damit die erste gemeinsame Liquiditätsschicht für DeFi

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1inch stellt Aqua der Öffentlichkeit vor und präsentiert damit die erste gemeinsame Liquiditätsschicht für DeFi



28.07.2026 / 13:10 CET/CEST

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Nach dem Start für Entwickler im November 2025 bietet Aqua nun eine risikokontrollierte Alternative zum poolbasierten Modell von DeFi an.

1inch stellt ein auf Merkl basierendes Liquiditätsanreizprogramm für Aqua vor, das mit 10 Millionen von der 1inch Foundation und 500.000 USDC von der 1inch DAO finanziert wird.

Aqua startet vom ersten Tag an auf 13 EVM-Netzwerken.

ROAD TOWN, Britische Jungferninseln, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- 1inch, das führende DeFi-Ökosystem, kündigt den vollständigen öffentlichen Start von Aqua an – einer „Shared Liquidity Layer" (gemeinsamen Liquiditätsebene) mit Eigenverwahrung, die es Liquiditätsanbietern ermöglicht, dasselbe Wallet-Guthaben für mehrere Positionen zu nutzen, ohne Vermögenswerte in Liquiditätspools zu binden.

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Nach dem Start für Entwickler im November 2025 bietet Aqua heute eine der ersten risikokontrollierten Alternativen zum traditionellen poolbasierten Modell von DeFi und ermöglicht so eine kapitaleffizientere Liquiditätsbereitstellung.

1inch Aqua fungiert als Register: Ein Nutzer verbindet seine Wallet, um einen Token-Saldo zu genehmigen und Liquiditätspositionen zu erstellen, die auf diesen Saldo zugreifen können. Das Aqua-Protokoll verfolgt diesen Kontostand, und wenn es einen Swap-Auftrag erhält, der die Kriterien der Position erfüllt, entnimmt es die angeforderten Token aus der Wallet und gibt die erhaltenen Token sowie die Gebühren in einer einzigen atomaren Transaktion zurück. Andernfalls verbleiben die Token des Nutzers in seiner Wallet und unterliegen vollständig seiner Kontrolle.

„Der Bereich der Liquiditätsbereitstellung ist kaputt, aber man erkennt erst, wie kaputt er ist, wenn es eine Alternative gibt. Heute ist diese Alternative da. Mit Aqua müssen LLiquiditätsanbieter die ineffiziente Pool-Struktur, die sie seit Jahren hinnehmen mussten, nicht länger akzeptieren", sagte Sergej Kunz, Mitbegründer von 1inch. „DeFi braucht nicht nur mehr Liquidität. Es braucht nützlichere Liquidität, die überall dort aktiv ist, wo Nachfrage entsteht. Wir haben Aqua entwickelt, damit Anbieter diese Reichweite erhalten, ohne die Verwahrung aufzugeben: Ihre Token bleiben in Ihrer Wallet, bis der Swap ausgeführt wird."

Parallel zur Produkteinführung geht „1inch Network Incentives" an den Start – ein Liquiditätsprämienprogramm für Aqua, das von Degensoft Ltd (BVI) geleitet und über Merkl bereitgestellt wird. Die 1inch Foundation hat 10 Millionen 1INCH als Prämien für Anbieter bereitgestellt, dazu kommt ein weiterer Zuschuss von 500.000 USDC durch die 1inch DAO. Die Initiative soll das Liquiditätswachstum und die Swap-Aktivitäten bei allen unterstützten Paaren beschleunigen. Dadurch profitieren Liquiditätsanbieter nicht nur von der verbesserten Benutzererfahrung bei Aqua, sondern haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Die Programmbedingungen, Märkte und Sicherheitsvorkehrungen sind in der veröffentlichten Kampagnenkonfiguration dargelegt.

Laut 1inch ist das derzeitige poolbasierte System ein wesentlicher limitierender Faktor für die Fähigkeit von DeFi, zu skalieren und TradFi-Kapital auf die Blockchain zu bringen. Für Liquiditätsanbieter bedeutet das derzeitige Modell der Einzahlung in Pools, dass sie die Verwahrung abgeben, während das aktive Kapital dünn über Protokolle, Handelspaare und Preisbereiche verteilt wird. Das Ausmaß des Problems ist eklatant: Laut einer von 1inch in Auftrag gegebenen On-Chain-Analyse von Dune waren 85 % der konzentrierten Liquidität auf den großen DEXs im ersten Halbjahr 2026 nicht voll ausgeschöpft – das sind rund 1,6 Milliarden US-Dollar der insgesamt erfassten 1,84 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind etwa 542 Millionen US-Dollar, die in einer durchschnittlichen Woche vollständig außerhalb des Kursbereichs lagen, was zu entgangenen Gebühren in Höhe von schätzungsweise 150 Millionen US-Dollar pro Jahr führte.

Mit Aqua präsentiert 1inch ein effizienteres Modell für gemeinsam genutzte Liquidität, bei dem ein und dasselbe Wallet-Guthaben mehrere Positionen gleichzeitig absichern kann. Im Gegensatz zum traditionellen Modell, bei dem die Liquidität auf mehrere Pools und Positionen aufgeteilt werden muss, ermöglicht Aqua, dass ein einziges Guthaben mehrere Liquiditätsangebote gleichzeitig unterstützt. Beispielsweise kann ein Guthaben von 100.000 US-Dollar drei Positionen mit einer Gesamtliquidität von 300.000 US-Dollar abdecken, wobei das Potenzial für noch höhere Liquiditätsangebote besteht. Die zugrunde liegenden Token stehen jeder Position jederzeit zur Verfügung; es wird nichts ausgeliehen, und jeder Swap kann nur gegen die tatsächlich im Wallet gehaltenen Vermögenswerte ausgeführt werden.

Eine Position auf Aqua kann je nach ausgewähltem Paar und Positionstyp über den gesamten Bereich, konzentriert oder an einen Referenzwert gebunden sein. Ein Nutzer kann Positionen selbst eröffnen und schließen, ohne dass eine Sperrfrist gilt. Sein Risiko ist durch die tatsächlich gehaltenen Token begrenzt, nicht durch die theoretische Gesamtgröße aller von ihm eröffneten Positionen. Wenn sein Wallet einen Swap nicht decken kann, greift Aqua einfach nicht auf seine Token zurück.

Ab heute können Nutzer Positionen über 13 EVM-Chains hinweg eröffnen, darunter Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain und BNB Chain. Aqua startet zudem mit einer Reihe zusätzlicher Funktionen, darunter eine Liquiditäts-Rangliste, ein Anreiz-Bildschirm, Visualisierungen der Liquiditätskarte, die Erstellung von Positionen im Batch-Verfahren, Anbieterprofile mit kettenübergreifenden Positionen, Sub-Wallets sowie ein KI-gestützter Ablauf zur Liquiditätsbereitstellung über das 1inch Business MCP mit sicherer Batch-Bereitstellung, der in Kürze verfügbar sein wird.

Aqua wurde acht unabhängigen Sicherheitsaudits unterzogen, die von OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori und Decurity durchgeführt wurden. In Kombination mit seinem vollständig selbstverwalteten Design, bei dem niemals Token von Nutzern verwahrt werden, können bei einem Swap nur Vermögenswerte bewegt werden, die sich zum Zeitpunkt der Ausführung tatsächlich in der Wallet des Anbieters befinden. Eine Widerrufung stoppt neue Füllvorgänge, sobald sie in der Blockchain bestätigt ist. Aqua ist zudem von Grund auf vor JIT-Gebühren-Sniping geschützt, da jede Position einen einzigen Eigentümer hat und es somit keine geteilten Gebühren gibt, die Bots ausnutzen könnten. Während das Design von Aqua das Risiko begrenzt und den Anbietern die Kontrolle über ihre eigenen Token belässt, sind Swap-Gebühren nicht garantiert, Preise können sich gegen eine Position entwickeln (impermanenter Verlust) und die Anbieter tragen Markt- und Smart-Contract-Risiken.

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Informationen zu 1inch

1inch treibt die dezentrale Finanzwirtschaft mit einem nahtlosen Krypto-Handelserlebnis für 27 Millionen Nutzer voran. 1inch ist nicht nur die führende Plattform für kostengünstige, effiziente Token-Swaps mit einem täglichen Handelsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar, sondern bietet auch eine Reihe innovativer Tools, darunter eine sichere Wallet mit Selbstverwahrung, einen Portfolio-Tracker zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte, ein spezielles Unternehmensportal, das Zugang zu seiner Spitzentechnologie gewährt, und sogar eine Debitkarte für die einfache Verwendung von Kryptowährungen. Durch kontinuierliche Innovation vereinfacht 1inch DeFi für alle.

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Aqua birgt Risiken, einschließlich des Verlusts von Kapital. Es ist für erfahrene Nutzer konzipiert – informieren Sie sich. Dies stellt keine Finanzberatung dar. Prämien sind variabel, werden nicht garantiert und unterliegen den veröffentlichten Bedingungen des Programms.

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