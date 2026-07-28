EQS-News: Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges

Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber



28.07.2026 / 16:20 GMT/BST

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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (the “ICAV”)

Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber

Hiermit informieren wir Sie über die nachstehenden Änderungen an den unten aufgeführten Teilfonds des ICAV:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE00049TNTV6/ IE0008QIFH42/ IE000IEECNE6)



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Government Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE000JUREXG2/ IE00081SF8K7)



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Government Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE000JS4ANL9/IE0005NMTKY4/IE000TWNMI25/IE000CJUN9X7/ IE000IBVEUA5/ IE000PYFQ9I0/ IE000WFXD0F2/ IE0008P6LL15)



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE000S2QZKI8/IE00064KQDB3/IE00098S8RU7/IE00009C3XN7/ IE000Y2AQPY9/ IE000L6RGYI5/ IE000MWM1LM1/ IE00048C5NZ0)

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https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm58291-mailing-etf-leverage-increase-en.pdf

Kontakt:



JPMorgan

Christopher Moore

+44 207 742 0044

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Sprache: Deutsch Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre Dublin 1 Dublin Irland Telefon: +353 1 612 3000 Internet: www.jpmorganchase.com ISIN: IE00049TNTV6, IE0008QIFH42, IE000IEECNE6, IE000JUREXG2, IE00081SF8K7, IE000JS4ANL9, IE0005NMTKY4, IE000TWNMI25, IE000CJUN9X7, IE000IBVEUA5, IE000PYFQ9I0, IE000WFXD0F2, IE0008P6LL15, IE000S2QZKI8, IE00064KQDB3, IE00098S8RU7, IE00009C3XN7, IE000Y2AQPY9, IE000L6RGYI5, IE000MWM1LM1, IE00048C5NZ0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 549300UW7NYQH5503229 EQS News ID: 2372872

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