EQS-News: Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber
EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges
Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber
28.07.2026 / 16:20 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (the “ICAV”)
Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber
Hiermit informieren wir Sie über die nachstehenden Änderungen an den unten aufgeführten Teilfonds des ICAV:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF
(ISIN:IE00049TNTV6/ IE0008QIFH42/ IE000IEECNE6)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Government Bond Active UCITS ETF
(ISIN:IE000JUREXG2/ IE00081SF8K7)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Government Bond Active UCITS ETF
(ISIN:IE000JS4ANL9/IE0005NMTKY4/IE000TWNMI25/IE000CJUN9X7/ IE000IBVEUA5/ IE000PYFQ9I0/ IE000WFXD0F2/ IE0008P6LL15)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF
(ISIN:IE000S2QZKI8/IE00064KQDB3/IE00098S8RU7/IE00009C3XN7/ IE000Y2AQPY9/ IE000L6RGYI5/ IE000MWM1LM1/ IE00048C5NZ0)
Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte die folgende URL in die Adressleiste Ihres Browsers.
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm58291-mailing-etf-leverage-increase-en.pdf
Kontakt:
JPMorgan
Christopher Moore
+44 207 742 0044
Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority (FCA) als Primary Information Provider (Primärer Informationsdienst) im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Weitergabe dieser Informationen können Geschäftsbedingungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an rns@lseg.com oder unter www.rns.com.
28.07.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|ISIN:
|IE00049TNTV6, IE0008QIFH42, IE000IEECNE6, IE000JUREXG2, IE00081SF8K7, IE000JS4ANL9, IE0005NMTKY4, IE000TWNMI25, IE000CJUN9X7, IE000IBVEUA5, IE000PYFQ9I0, IE000WFXD0F2, IE0008P6LL15, IE000S2QZKI8, IE00064KQDB3, IE00098S8RU7, IE00009C3XN7, IE000Y2AQPY9, IE000L6RGYI5, IE000MWM1LM1, IE00048C5NZ0
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UW7NYQH5503229
|EQS News ID:
|2372872
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2372872 28.07.2026 GMT/BST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–