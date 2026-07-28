EQS-News: Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges
Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber

28.07.2026 / 16:20 GMT/BST
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (the “ICAV”)

Änderungen an Teilfonds: Mitteilung an die Anteilinhaber

Hiermit informieren wir Sie über die nachstehenden Änderungen an den unten aufgeführten Teilfonds des ICAV:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE00049TNTV6/ IE0008QIFH42/ IE000IEECNE6)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – EUR Government Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE000JUREXG2/ IE00081SF8K7)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Government Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE000JS4ANL9/IE0005NMTKY4/IE000TWNMI25/IE000CJUN9X7/ IE000IBVEUA5/ IE000PYFQ9I0/ IE000WFXD0F2/ IE0008P6LL15)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF

(ISIN:IE000S2QZKI8/IE00064KQDB3/IE00098S8RU7/IE00009C3XN7/ IE000Y2AQPY9/ IE000L6RGYI5/ IE000MWM1LM1/ IE00048C5NZ0)

Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte die folgende URL in die Adressleiste Ihres Browsers.

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm58291-mailing-etf-leverage-increase-en.pdf

Kontakt:


JPMorgan

Christopher Moore

+44 207 742 0044

Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority (FCA) als Primary Information Provider (Primärer Informationsdienst) im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Weitergabe dieser Informationen können Geschäftsbedingungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an rns@lseg.com oder unter www.rns.com.

28.07.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon:+353 1 612 3000
Internet:www.jpmorganchase.com
ISIN:IE00049TNTV6, IE0008QIFH42, IE000IEECNE6, IE000JUREXG2, IE00081SF8K7, IE000JS4ANL9, IE0005NMTKY4, IE000TWNMI25, IE000CJUN9X7, IE000IBVEUA5, IE000PYFQ9I0, IE000WFXD0F2, IE0008P6LL15, IE000S2QZKI8, IE00064KQDB3, IE00098S8RU7, IE00009C3XN7, IE000Y2AQPY9, IE000L6RGYI5, IE000MWM1LM1, IE00048C5NZ0
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:549300UW7NYQH5503229
EQS News ID:2372872
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2372872 28.07.2026 GMT/BST

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