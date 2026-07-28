EQS-News: IVU Traffic Technologies AG nimmt Fahrt auf: Höhere Profitabilität, mehr Transparenz, engerer Dialog mit dem Kapitalmarkt

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IVU Traffic Technologies AG nimmt Fahrt auf: Höhere Profitabilität, mehr Transparenz, engerer Dialog mit dem Kapitalmarkt



28.07.2026 / 11:43 CET/CEST

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IVU Traffic Technologies AG nimmt Fahrt auf: Höhere Profitabilität, mehr Transparenz, engerer Dialog mit dem Kapitalmarkt

Anhebung des Ergebnisausblicks in der vergangenen Woche aufgrund starker vorläufiger Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Berichtstermine werden ab Q3 2026 um zwei Wochen vorgezogen

Neue Kommunikationsformate stärken den Dialog mit dem Kapitalmarkt

Berlin, 28. Juli 2026 | Die IVU Traffic Technologies AG (ISIN DE0007448508) - führender Anbieter von Software und IT-Lösungen für Bus- und Bahnunternehmen - intensiviert ihre Investor-Relations-Arbeit mit dem Ziel, die eigene Geschäftsentwicklung für Investoren und Analysten zukünftig noch transparenter zu machen. Dazu werden die erhebliche Beschleunigung von Fast-Close-Prozessen sowie die Einführung von unterjährigen Analysten-Telefonkonferenzen ab Q3 2026 beitragen.

Wie per Ad-hoc-Meldung am 20. Juli 2026 berichtet, hat die IVU Traffic Technologies AG im ersten Halbjahr 2026 ihre Ergebnisse auf Basis vorläufiger Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf 3,3 Mio. € (vs. 1,0 Mio. € im 1. Halbjahr 2025). Der Anstieg resultiert einerseits aus dem Wachstum wiederkehrender Umsätze und gleichzeitig zeigen sich erste Erfolge der konsequent verfolgten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Diese sind für die zum gleichen Zeitpunkt veröffentlichte Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2026 maßgeblich.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand nunmehr ein Betriebsergebnis (EBIT) von rund 22 Mio. € (zuvor rund 20 Mio. €; Ist 2025: 18,6 Mio. €). Der Ausblick für den Konzernumsatz von über 160 Mio. € und für das Rohergebnis in Höhe von rund 130 Mio. € gelten unverändert. Die finalen Ergebnisse wird die IVU Traffic Technologies AG planmäßig mit dem Halbjahresbericht 2026 am 27. August 2026 veröffentlichen.

Ab Q3 2026 erlaubt die deutliche Straffung von Fast-Close-Prozessen, die zuvor geplanten Berichtstermine um etwa zwei Wochen vorzuverlegen. So wird die IVU Traffic Technologies AG ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 bereits am 5. November 2026 veröffentlichen. Alle Berichte stehen wie gehabt auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte zum Download bereit.

Ebenfalls ab Q3 2026 wird das Unternehmen standardmäßig auch unterjährige Analysten-Telefonkonferenzen einführen, um Investoren und Analysten die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisentwicklung mit dem Vorstand in englischer Sprache zu diskutieren. Weitere persönliche und digitale Kommunikationsformate sind geplant. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit hierzu informieren.

„Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass unser Geschäftsmodell trägt und skaliert. Die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und die resultierende Anhebung unseres Jahresausblicks unterstreichen dies nachdrücklich. Jetzt ist es an der Zeit, diese Stärke auch am Kapitalmarkt noch sichtbarer zu machen — mit mehr Transparenz, mehr Dialog und mehr Kontinuität in unserer Kommunikation", sagt Petra Meiser, CFO der IVU Traffic Technologies AG.

Über IVU Traffic Technologies AG

IVU Traffic Technologies entwickelt seit über 50 Jahren leistungsfähige Software und IT-Lösungen für Bus- und Bahnunternehmen. Mit der integrierten Komplettlösung IVU.suite und der neuen Produktwelt deckt das Unternehmen den gesamten Betriebszyklus des Öffentlichen Verkehrs ab — von der Planung und Disposition über die Betriebslenkung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. Die IVU Traffic Technologies AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0007448508).

Kontakt:

René Schwuchow

Investor Relations

IVU Traffic Technologies AG

Bundesallee 88, 12161 Berlin

T +49.30.85906-954

ir@ivu.de

www.ivu.de

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