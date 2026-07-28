EQS-News: PALFINGER AG: Anspruchsvolles Marktumfeld prägte Halbjahresergebnis 2026; Zuversicht für die zweite Jahreshälfte

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PALFINGER AG: Anspruchsvolles Marktumfeld prägte Halbjahresergebnis 2026; Zuversicht für die zweite Jahreshälfte



28.07.2026 / 07:03 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich, 28. Juli 2026

PALFINGER AG: Anspruchsvolles Marktumfeld prägte Halbjahresergebnis 2026; Zuversicht für die zweite Jahreshälfte



Volatiles Marktumfeld, geopolitische Konflikte, US-Zölle und verzögerte Investitionstätigkeit der Kunden prägten die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026

Umsatz im ersten Halbjahr 2026 bei 1.165,6 Mio. EUR, EBIT bei 84,1 Mio. EUR, Konzernergebnis bei 48,0 Mio. EUR

Strukturelles Effizienzprogramm gestartet mit nachhaltigen Einsparungen von 25 Mio. EUR ab 2027

Großaufträge von über 100 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt PALFINGER einen Umsatz sowie ein operatives Ergebnis über dem Vorjahresniveau an.

in Mio. EUR 1.HJ/2024 1.HJ/2025 1.HJ/2026 ∆ % Umsatz 1.175,4 1.139,5 1.165,6 +2,3% EBITDA 156,4 136,7 133,3 -2,5% EBIT 112,2 90,4 84,1 -7,0% EBIT Marge in % 9,5 7,9 7,2 Konzernergebnis 68,3 50,1 48,0 -4,2% Mitarbeitende1) 12.651 12.111 12.230



1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie

ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.



Nach der positiven Entwicklung im ersten Quartal 2026 hat sich das Marktumfeld im zweiten Quartal deutlich volatiler entwickelt. Der Iran-Krieg führte zu einer Eintrübung des Marktumfelds in den Regionen Nordamerika, Mittlerer Osten und Asien Pazifik und belastete die Nachfrageentwicklung stärker als erwartet. Dies wirkte sich auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von PALFINGER aus. Trotz dieser Rahmenbedingungen erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 1.165,6 Mio. EUR, ein EBIT von 84,1 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis von 48,0 Mio. EUR.

„Die Marktunsicherheit hat im zweiten Quartal 2026 spürbar zugenommen und Investitionsentscheidungen in wichtigen Märkten verzögert. Gerade in diesem Umfeld setzen wir einen klaren Fokus auf die Umsetzung der Strategie 2030+, Effizienzsteigerungen wie zum Beispiel durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie auf die langfristige Stärkung unserer Marktposition“, sagt Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.

Effizienzprogramm sichert Wettbewerbsfähigkeit

PALFINGER hat auf die veränderten Marktbedingungen reagiert und ein gruppenweites strukturelles Effizienzprogramm gestartet. Der Fokus liegt auf der Vereinfachung von Strukturen, der Optimierung des globalen Produktions- und Beschaffungsnetzwerks sowie auf zusätzlichen Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung und den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. 25 Mio. EUR sollen an Strukturkosten eingespart und die Kostenbasis 2027 trotz Inflation und Wachstum stabil gehalten werden.

Unterschiedliche regionale Entwicklungen

Die regionale Entwicklung zeigte im ersten Halbjahr 2026 ein differenziertes Bild. In EMEA war die Nachfrage insgesamt robust: Während Südeuropa weiterhin eine starke Entwicklung verzeichnete, verbesserte sich die Lage in Nordeuropa schrittweise. Positive Impulse aus dem deutschen Infrastrukturpaket blieben bislang jedoch aus.

Der nordamerikanische Markt (NAM) blieb stabil, jedoch auf niedrigerem Niveau. Gleichzeitig belasteten US-Zölle die Nachfrage und setzten die Profitabilität unter Druck. In LATAM entwickelte sich PALFINGER trotz eines volatilen Umfelds in Argentinien und Brasilien insgesamt stabil.

Auch in APAC zeigte sich ein differenziertes Bild: Indien bestätigte seine Rolle als wichtiger Wachstumstreiber, während aus China weiterhin keine nachhaltigen Erholungssignale kamen. In der Region CIS setzte sich hingegen der Marktrückgang in Russland fort.

Das Marine-Geschäft entwickelte sich weiterhin sehr erfreulich und leistete einen stabilen Beitrag zur Geschäftsentwicklung. Insbesondere die Bereiche Offshore-Wind- und Kreuzfahrt entwickelten sich positiv, während die Eskalation im Nahen Osten das Marine-Servicegeschäft massiv belastete.

PALFINGER überzeugt als strategischer Partner

PALFINGER konnte in den vergangenen Monaten Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von über 100 Mio. EUR sichern. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als strategischer und verlässlicher Partner in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld.

Zusätzliche Potenziale sieht PALFINGER in der neuen TEC-Hubarbeitsbühnenreihe, dem weiteren Ausbau des Servicegeschäfts sowie in langfristigen Wachstumstreibern wie Infrastrukturinvestitionen, der Elektrifizierung und dem Bereich Militär mit steigenden Verteidigungsausgaben.

Ausblick

Das Marktumfeld bleibt weiterhin herausfordernd. Der Konflikt im Nahen Osten, die anhaltenden Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die US-Zollpolitik belasten die wirtschaftliche Entwicklung in zahlreichen Märkten. Gleichzeitig verfügt PALFINGER über eine starke Marktposition, ein ausgewogenes Geschäftsmodell und die notwendige Flexibilität, um auf veränderte Rahmenbedingungen rasch zu reagieren.

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt PALFINGER einen Umsatz sowie ein operatives Ergebnis über dem Vorjahresniveau an, mit dem Ziel, ein weiteres erfolgreiches Jahr zu erzielen.

Durch die verzögerte wirtschaftliche Erholung der Kernmärkte USA und Deutschland verschiebt sich die Erreichung der für 2027 gesetzten Finanzziele (Umsatz 2,7 Mrd. EUR, EBIT-Marge 10 Prozent und ROCE über 12 Prozent).

Die langfristigen finanziellen Ziele der Strategie 2030+ bleiben unverändert. PALFINGER bestätigt für 2030 einen Umsatz von über 3 Mrd. EUR, eine EBIT-Marge von 12 Prozent sowie einen ROCE von 15 Prozent und setzt die Umsetzung der Strategie „Reach Higher“ konsequent fort.

Hier finden Sie die Ergebnispräsentation für das 1. Halbjahr 2026.



Hier finden Sie den Halbjahresbericht 2026.

↗ÜBER PALFINGER

PALFINGER setzt mit innovativen Kran- und Hebelösungen weltweit Maßstäbe. Als ein führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen transformiert PALFINGER die Bedürfnisse seiner Kunden in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER herausragende Performance mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Rund 12.000 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.

Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 2,34 Mrd.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG

M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News” auf der Internetseite www.palfinger.com zur Verfügung.

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