EQS-News: Zwischenmitteilung zum 1. Halbjahr 2026 der Effecten-Spiegel AG

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Zwischenmitteilung zum 1. Halbjahr 2026 der Effecten-Spiegel AG



28.07.2026 / 18:00 CET/CEST

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Zwischenmitteilung zum 1. Halbjahr 2026 der Effecten-Spiegel AG

Während der globale Aktienmarkt im Januar zunächst stark in das Geschäftsjahr 2026 gestartet war, belastete der gemeinsame Angriff der USA und Israel auf den Iran am 28. Februar 2026 deutlich die Börsen. Die Länge und die inzwischen verschiedenen Eskalationsstufen des Nahost-Konflikts sorgten dafür, dass in der ersten Jahreshälfte erneut zahlreiche Branchen in ihrer Entwicklung ausgebremst wurden. Wie bereits in den Vorjahren konnte sich in dieser Gemengelage keine Marktbreite etablieren. Vielmehr entfachte der stark gestiegene Ölpreis neue Inflations- und Zinsängste. Erstmals seit September 2023 hob die Europäische Zentralbank den Leitzins im Juni an.

Gegensätzlich dazu löste der neu entfachte KI-Boom bei den Aktien aus der Speicher- und Halbleiterindustrie im 1. Halbjahr eine historische Kursrally aus, die zu Bestmarken in sämtlichen technologielastigen Indizes führten. Entsprechend entwickelten sich insbesondere die Halbleiter- und Technologieaktien des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft hervorragend, was u.a. bei den Positionen von Intel, Marvell Technologies und SUSS MicroTec zur Realisierung von Kursgewinnen genutzt wurde.

Nach untestierten und ungeprüften Zahlen schließt die Effecten-Spiegel AG somit das 1. Halbjahr 2026 mit einem Überschuss in Höhe von 2.129 (Vorjahr: 1.814) TEUR ab. Die Erträge aus Wertpapierverkäufen des Anlagevermögens kamen auf 2.137 (Vorjahr 1.617) TEUR, die Dividendeneinnahmen auf 714 (Vorjahr: 552) TEUR. An Zinsen und Stillhalterprämien wurden insgesamt 109 (Vorjahr: 220) TEUR vereinnahmt. Den Erträgen stehen neben den verschiedenen betrieblichen Kosten stichtagsbezogene Abwertungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 261 (Vorjahr: 488) TEUR gegenüber. Auf Wertpapiere des Anlagevermögens wurden weder Zu- noch Abschreibungen vorgenommen.

Das Verlagsgeschäft erzielte in einem unverändert herausfordernden Umfeld Umsatzerlöse von 1.151 (Vorjahr: 1.304) TEUR und führte dabei nach Kostenabzug den profitablen Kurs der Vorjahre fort.

Der Bargeldbestand der Effecten-Spiegel AG lag per 30. Juni 2026 bei 14.030 TEUR. Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 22. Mai 2026 flossen 2.777.360,15 Euro bzw. 0,65 Euro je dividendenberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2025 ab. Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,60 Euro, woraus sich eine Dividenderendite von 6,25 % bzw. 5,16 % ergibt.

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten lag zum 30. Juni 2026 bei 18,32 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. Juni 2026:

Siltronic AG, Sartorius AG (Vorzüge), Sixt SE (Stämme), Target Corp., Waste Management, Walt Disney, Nestlé SA, SAP SE, American Water Works Company, McCormick.

Zudem ist die Gesellschaft weiterhin im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Düsseldorf, 28. Juli 2026

Susanne Neuschäffer

Vorstand der Effecten-Spiegel AG

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