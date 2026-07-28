Ermittler finden IS-Bekenntnisvideo von mutmaßlichem Berliner Attentäter

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠28. Jul (Reuters) - Auf dem Mobiltelefon des mutmaßlichen CSD-Attentäters von Berlin ist ein Video mit einem Bekenntnis zur Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) ‌gefunden worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Dienstag. In dem Video sei ⁠zwar ⁠lediglich eine vermummte Person zu sehen, die Ermittler gingen jedoch davon aus, dass es sich um den Tatverdächtigen Abdul B. handele, sagte der Sprecher. Wann ‌das Video aufgezeichnet wurde, ‌konnte der Sprecher nicht sagen.

Abdul B. ist den Ermittlern zufolge am Samstagabend am Rande ⁠der Christopher-Street-Day-Parade mit einem Miet-Lieferwagen in eine ‌Menschenmenge gefahren. Der 21-jährige ⁠Deutsche mit libanesischen Wurzeln tötete dabei eine polnische Frau und verletzte 29 Menschen teils schwer. Abdul B. wurde ‌am Sonntag ⁠in einer Berliner Kleingartenanlage ⁠von der Polizei aufgespürt und erschossen, nachdem er die Beamten angegriffen haben soll.

Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen wegen des mutmaßlich islamistischen Hintergrunds der Tat an sich gezogen.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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