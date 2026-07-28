Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Air Liquide
|Bericht 2. Quartal 2026
|Boeing
|Bericht 2. Quartal 2026
|Coca-Cola
|Bericht 2. Quartal 2026
|Corning
|Bericht 2. Quartal 2026
|EssilorLuxottica
|Bericht 2. Quartal 2026
|KLA
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Mercedes-Benz Group (Daimler)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Paypal
|Bericht 2. Quartal 2026
|Seagate Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|TeamViewer
|Bericht 2. Quartal 2026
|Teradyne
|Bericht 2. Quartal 2026
|Unilever
|Bericht 2. Quartal 2026
|UPS
|Bericht 2. Quartal 2026
|Visa
|Bericht 3. Quartal 2026
|Waste Management
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.07.202624. Juli · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.07.202622. Juli · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.07.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.07.202623. Juli · onvista
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market