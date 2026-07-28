Fußball-Weltverband Fifa will Milliarden von Investoren einsammeln

New York, 28. ⁠Jul (Reuters) - Der Fußball-Weltverband Fifa will externe Investoren ins Boot holen und damit Milliarden einnehmen. Die Fifa wolle einen signifikanten Minderheitsanteil an einer neuen Gesellschaft mit dem Namen Fifa Forward Enterprise (FFE), die mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet werde, an Investoren verkaufen, erklärte der Verband am Dienstag und bestätigte damit Informationen der Nachrichtenagentur ‌Reuters. Die Firma soll den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Fifa und ihre Großveranstaltungen umfassen. Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war für den Verband ein Milliardengeschäft, und auch die nächsten Turniere ⁠versprechen lukrative Einnahmen ⁠durch den Verkauf von Eintrittskarten und Fernseh-Übertragungsrechten. Die "Financial Times" hatte als erstes über die Pläne berichtet.

Investoren sollen sich mit bis zu 4,2 Milliarden Dollar an der FFE beteiligen können. Die Fifa behalte aber die alleinige Kontrolle sowie das Sagen bei allen Wettbewerben, dem Spielplan, allen Regeln und den sportlichen Entscheidungen. Fußball sei der beliebteste Sport der Welt und fördere dadurch die menschliche und soziale Entwicklung, sagte ‌Fifa-Präsident Gianni Infantino. Diese Popularität habe zugleich einen enormen wirtschaftlichen ‌Wert geschaffen, "und wir wollen, dass das weitergeht, weil es das ganze Spiel voranbringt." Die Erlöse sollten wieder in den Fußball fließen. Ein Fifa-Sprecher sagte, der Vorschlag werde bald den 211 Mitgliedsverbänden vorgelegt, die zusammen mit dem ⁠Fifa-Rat das letzte Wort hätten.

Der europäische Fußball-Verband Uefa kritisierte, mit dem Anteilsverkauf überschreite die Fifa eine rote ‌Linie. "Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine ⁠Verhandlungsmasse - zumal ohne jede Transparenz, wer davon finanziell profitiert. Der Fußball gehört keinem von uns. Die Fifa darf ihn nicht verkaufen." Die Uefa-Mitglieder sind mit 54 Stimmen aber in der Minderheit in der Fifa.

Die Fifa arbeite bei den Plänen mit der US-Investmentbank JPMorgan zusammen, sagte ‌ein Insider. Der ehemalige Chef des Sportrechte-Spezialisten Liberty ⁠Media, Greg Maffei, sei als Berater engagiert worden. ⁠Der wichtigste Investor für die Fifa-Gesellschaft soll dem Insider zufolge Thrive Eternal sein, ein Investmentvehikel von Thrive Capital. Hinter dem Unternehmen steht Joshua Kushner, der Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Jared Kushner sei aber nicht unter den möglichen Investoren, sagte der Insider.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte vor und während der WM einen engen Schulterschluss mit Präsident Trump geübt. Bei der Auslosung überreichte er ihm einen neu geschaffenen Friedenspreis der Fifa, während des Turniers hob die Fifa nach Protesten von Trump einen Platzverweis für einen Stürmer der US-Nationalmannschaft auf. Thrive Eternal hatte sich ⁠kürzlich am kalifornischen Baseball-Team San Francisco Giants beteiligt.

(Bericht von Echo Wang, geschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)