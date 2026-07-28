Grüne fordern nach Milliardengewinnen von Ölkonzernen Übergewinnsteuer

Berlin, 28. ⁠Jul (Reuters) - Angesichts der Milliardengewinne von Ölkonzernen als Folge des Iran-Krieges haben die Grünen ihre Forderung nach einer Übergewinnsteuer bekräftigt. "Die obszönen Gewinne der Ölkonzerne schreien nach einer Übergewinnsteuer", sagte ihr energiepolitischer Sprecher ‌Michael Kellner am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die zusätzlichen Einnahmen sollten nach seinen Worten genutzt werden, um die Stromsteuer ⁠für alle ⁠zu senken. "Das entlastet alle Menschen, denn jeder hat einen Stromzähler", sagte Kellner. Dies helfe dem Klimaschutz, weil es die Elektrifizierung voranbringe und die Abhängigkeit von fossiler Energie verringere.

Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Ölpreis-Anstieg bescherte zuletzt mehreren Energiekonzernen hohe Gewinne. ‌So steigerte der französische Konzern TotalEnergies seinen ‌bereinigten Nettogewinn im zweiten Quartal um 67 Prozent auf sechs Milliarden Dollar. Auch das norwegische Unternehmen Equinor meldete einen drastischen Anstieg ⁠des Quartalsergebnisses. Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem ‌Iran sowie die faktische Schließung der ⁠Straße von Hormus haben das weltweite Angebot verknappt und die Preise für Rohöl und Gas zeitweise auf Mehrjahreshochs getrieben.

Die oppositionellen Grünen hatten im Juni einen Antrag zur ‌Einführung einer branchenunabhängigen nationalen ⁠Übergewinnsteuer in den Bundestag eingebracht. Als ⁠Übergewinn sollte danach eine Steigerung eines auf inländischen Umsätzen basierenden Gewinnmaßes um mindestens 15 Prozent im Vergleich zu einem Sieben-Jahres-Zeitraum gelten. Der Steuersatz sollte mindestens 33 Prozent betragen. Mit ihrem Vorstoß scheiterten die Grünen aber im Finanzausschuss des Bundestages, der im Juli das Vorhaben mit den Stimmen von Union, SPD und AfD ablehnte.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)