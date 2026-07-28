Hitzewelle sorgt für Rekordabsatz von Wasser und Eis in Deutschland

Berlin, 28. ⁠Jul (Reuters) - Die Hitzewelle Ende Juni hat den Absatz von Mineralwasser und Speiseeis in Deutschland auf Rekordwerte getrieben. In der letzten Juni-Woche wurden 77 Prozent mehr stilles Wasser und 63 Prozent mehr Sprudelwasser gekauft als in einer durchschnittlichen Sommerwoche der ‌Jahre 2023 bis 2025, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Vom 22. bis zum 28. Juni wurden im Lebensmitteleinzelhandel zudem 90 Prozent mehr ⁠Speiseeis abgesetzt. "Alle ⁠drei Warengruppen verzeichneten in dieser Woche mit Extremtemperaturen um die 40 Grad Celsius jeweils die höchsten Absatzmengen, die seit Beginn des Betrachtungszeitraums ab Anfang 2023 gemessen wurden", betonten die Statistiker. Sie haben dafür Scannerdaten in großen Supermarktketten ausgewertet.

Neben Wasser und Speiseeis wurden auch bei anderen Getränken Rekordmengen abgesetzt. Der ‌Absatz von Biermischgetränken war in der letzten Juni-Woche ‌63 Prozent höher als in einer durchschnittlichen Sommerwoche der Jahre 2023 bis 2025. Der Absatz von alkoholfreiem Bier wuchs um 38 Prozent, der von Limonade um ⁠34 Prozent. Auch Cola (+32 Prozent) verkauften die großen Supermarktketten deutlich mehr. "Der Absatz erreichte ‌jedoch keinen Höchststand", betonten die Statistiker.

Dem Verband ⁠Deutscher Mineralbrunnen zufolge stieg die Nachfrage nach Mineralwasser im gesamten Juni branchenweit um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Für viele Menschen ist Mineralwasser der unverzichtbare Durstlöscher", sagte ein Verbandssprecher. Die Vorliebe der ‌Verbraucher für sprudeliges, medium und stilles ⁠Mineralwasser sei dabei absatzseitig in etwa ⁠gleich verteilt.

Ende Juni waren die Temperaturen in vielen Orten Deutschlands deutlich über die Marke von 40 Grad Celsius gestiegen. Nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Hitzewelle zu etwa 5100 hitzebedingten Todesfällen geführt. Dem RKI zufolge führt die Hitzeeinwirkung selten unmittelbar zum Tod. Meist sei es die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen. Besonders gefährdet seien daher ältere Menschen und Personen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. Der Juni war in Westeuropa der wärmste seit ⁠Beginn der Aufzeichnungen, wie der Klimawandeldienst Copernicus (C3S) der EU mitteilte.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)