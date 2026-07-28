Ifo: Stimmung der deutschen Exporteure steigt erneut

Berlin, 28. ⁠Jul (Reuters) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte erneut etwas verbessert. Das entsprechende Barometer für die Exporterwartungen stieg im Juli auf minus 3,3 Punkte, von ‌minus 3,6 Zählern im Juni, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Das war der zweite ⁠Anstieg in ⁠Folge. "Die Exportwirtschaft kommt weiterhin nicht richtig in Schwung", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Die Unternehmen hoffen auf stärkere Impulse aus den internationalen Absatzmärkten."

Bezogen auf einzelne Branchen zeigt sich ein gemischtes Bild: Die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen sind weiterhin sehr optimistisch, ‌gleiches gilt für die Getränkehersteller. "Auch im Maschinenbau ‌und bei den Nahrungsmittelherstellern ist die Zuversicht zurück", betonte das Ifo-Institut. Zuletzt hatten die Unternehmen dort eher mit rückläufigen Auslandsumsätzen gerechnet.

In ⁠der Automobilindustrie legten die Exporterwartungen zwar ebenfalls zu, blieben aber ‌im negativen Bereich. Der Branche machen ⁠US-Zölle und die wachsende Konkurrenz durch chinesische E-Autobauer zu schaffen. Einen deutlichen Rückschlag mussten die Hersteller von elektronischen und optischen Erzeugnissen verkraften: Sie rechnen mit sinkenden ‌Exporten. Auch die Hersteller von ⁠Metallerzeugnissen erwarten rückläufige Auslandsumsätze, so ⁠das Münchner Institut.

Von Januar bis Mai wuchsen die deutschen Warenexporte um drei Prozent auf mehr als 676 Milliarden Euro. "Die Welt kauft weiterhin deutsche Produkte", sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura. "Doch der Welthandel wird volatiler, politischer und härter umkämpft." Deutschland brauche dafür eine langfristige Handelsstrategie, die neue Märkte erschließe, bestehende Partnerschaften stärke und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ⁠des Standorts nachhaltig sichere.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)