IfW: Rhein-Niedrigwasser kann deutsche Wirtschaftsleistung dämpfen

Berlin, 28. Jul (Reuters) - ⁠Das Niedrigwasser am Rhein kann Experten zufolge die deutsche Wirtschaftsleistung drücken. "Insgesamt könnten die Effekte stark genug sein, um das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 0,1 bis 0,2 Prozent zu dämpfen", sagte der Direktor der Forschungsgruppe Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Da viele Experten für die Sommermonate ‌nur ein leichtes Wachstum von maximal 0,2 Prozent erwarten, könnte Europas größte Volkswirtschaft damit in eine Stagnation rutschen.

Die anhaltende Trockenheit lässt die Wasserstände des Rhein, der zu den meistbefahrenen Binnenwasserstraßen der Welt gehört, ⁠immer weiter sinken. ⁠An der wichtigen Engstelle Kaub nahe Koblenz fiel der Pegel am Dienstag auf 30 Zentimeter. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) rechnet bis Freitag mit einem weiteren Rückgang auf etwa 25 Zentimeter - damit würde das im Oktober 2018 markierte Rekordtief erneut erreicht. "Da die Pegel Anfang August kaum sprunghaft wieder über die kritische Grenze steigen dürften, sollte die Transportleistung auch im kommenden Monat noch einige Zeit durch das Niedrigwasser beeinträchtigt sein", sagte IfW-Experte Kooths. ‌Über den Rhein werden Rohstoffe wie Getreide, Mineralien, Erze, Kohle und ‌Ölprodukte wie Benzin transportiert.

"EIGNER ERHEBEN ZUSCHLÄGE"

Der niedrige Wasserstand hat zur Folge, dass Frachtschiffe oft nur zu etwa zehn Prozent oder noch weniger beladen werden können. Das treibt die Kosten für die Reeder in die Höhe. erhöht. "Schiffseigner erheben Niedrigwasserzuschläge, damit ⁠sich die Fahrt mit so geringen Ladungen für sie lohnt", sagte ein Rohstoffhändler. "Die Industrie verlagert Güter auf Schienen- ‌und Straßentransport, aber auch das ist aufgrund der zusätzlichen ⁠Nachfrage teuer."

Dem IfW zufolge lag der Pegel bei Kaub im Juli bislang an 14 Tagen unter dem für die Rheinschifffahrt kritischen Wert von 78 Zentimetern. "Bei konjunktureller Normallage würde dadurch im Juli die Aktivität im Produzierenden Gewerbe um rund 0,8 Prozent gedämpft werden, was für die gesamtwirtschaftliche Leistung ‌auf Monatsbasis eine Einbuße von rund 0,2 Prozent bedeutet", sagte ⁠Kooths. Die derzeit schwache Industriekonjunktur spricht allerdings ⁠für etwas geringere Effekte.

Frachtschiffe können den Fluss derzeit nicht mehr voll beladen befahren, weshalb Güter auf mehrere Schiffe verteilt werden müssen. Dies verteuert den Transport und belastet die angeschlagene Wirtschaft, die zuletzt zu einer leichten Erholung angesetzt hat. Binnenschiffe seien oft zu höchstens 15 bis 20 Prozent beladen, hieß es zuletzt aus Händlerkreisen.

Verschärft wird das Problem nach Ansicht der Analysten von Deutsche Bank Research durch eine monatelange Sperrung einer wichtigen Ausweichroute auf der Schiene. Die rechtsrheinische Bahnstrecke ist wegen Sanierungsarbeiten demnach bis zum 12. Dezember für den Güterverkehr nicht befahrbar. Ohnehin könne die Bahn die Kapazitäten der Binnenschifffahrt nur begrenzt ersetzen.

Als Ursachen ⁠für das Niedrigwasser gelten das trockene Wetter der vergangenen Wochen sowie geringere Zuflüsse aus den Nebenflüssen und dem Bodensee.

(Bericht von Rene Wagner und Michael Hogan, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)