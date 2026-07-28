Iran: Keine Durchfahrt durch Straße von Hormus für entschädigte Schiffe

28. Jul (Reuters) - Es ⁠folgen Entwicklungen rund um die Entwicklungen im Nahen Osten. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

17.04 Uhr - Der Iran weist die Drohung von US-Präsident Donald Trump zurück, die Eigentümer von im Golf beschädigten Schiffen mit eingefrorenen iranischen Geldern zu entschädigen. Vielmehr dürften Schiffe von Unternehmen oder Ländern, die solche Zahlungen erhalten, die ‌Straße von Hormus nicht mehr passieren, erklärt Militärsprecher Ebrahim Solfaghari staatlichen Medien zufolge.

16.45 Uhr - US-Präsident Donald Trump berichtet von guten Gesprächen mit dem Iran, droht der Führung in Teheran aber zugleich mit ⁠weiteren Angriffen, sollte ⁠es zu keiner Einigung kommen. In einem Interview mit dem Sender Fox News sagt er, er wolle Attacken auf iranische Brücken und Kraftwerke nach Möglichkeit vermeiden. Wenn es jedoch kein Abkommen gebe, werde er diese Ziele sowie das stark befestigte Tunnelsystem im Berg Kuh-e Kolang - im Englischen Pickaxe Mountain genannt - zerstören. "Wir haben ihre Atomanlagen ausgeschaltet, und wir werden Pickaxe ausschalten müssen, wenn wir kein Abkommen schließen", sagt ‌Trump.

13.58 Uhr - Kanzler Friedrich Merz lehnt EU-Sanktionen gegen die jüdischen ‌Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten weiter ab. Die Waren aus diesen Gebieten fielen nicht unter die EU-Handelspräferenzen für Israel, sagt Merz bei einem Besuch in Dublin. "Ich unterstütze die Kommission darin, diese Regel auch konsequent umzusetzen, und ⁠darauf muss jetzt unser Augenmerk liegen." Ansonsten sei die Bundesregierung besorgt wegen der Aktivitäten der israelischen Regierung in ‌den Siedlungsgebieten im Westjordanland. Aber Deutschland stehe in ⁠einer besonderen Verantwortung gegenüber dem Staat Israel und lehne deshalb ein Sanktionsregime gegen Israel ab. "Dabei wird es auch jedenfalls für die gegebene Zeit bleiben."

11.55 Uhr - Im Iran sind zwei weitere Männer im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im Januar hingerichtet worden. Sie gehörten zu einer ‌Gruppe von zwölf Männern, gegen die wegen der Beteiligung ⁠an der Tötung von Sicherheitskräften am 8. Januar ⁠in Isfahan die Todesstrafe verhängt worden war, wie das Justiz-Nachrichtenportal Misan berichtet. Zwei Todesurteile aus dem Prozess wurden demnach bereits vollstreckt. UN-Experten zufolge wurden im laufenden Jahr im Zusammenhang mit den Protesten vom Januar mindestens 24 Menschen hingerichtet. Die landesweiten Proteste gegen die Führung in der Islamischen Republik wurden von den Sicherheitskräften gewaltsam niedergeschlagen. Tausende Demonstranten wurden dabei getötet.

08.45 Uhr - Der Oman hat dem Iran einem Insider zufolge einen Vorschlag für einen gemeinsamen regionalen Mechanismus zur Verwaltung der Straße von Hormus unterbreitet. Der Vorstoß basiere auf einem Modell, bei dem Nutzer der Meerenge freiwillig Gebühren entrichteten, ähnlich ⁠wie bei der Straße von Malakka in Südostasien. Der Vorschlag werde von Staaten der Nahost-Region unterstützt, fügt der Insider hinzu.

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