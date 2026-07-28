IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Sauberes Wasser für die KI-Revolution: Warum Filtration in Rechenzentren immer wichtiger wird

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Sauberes Wasser für die KI-Revolution: Warum Filtration in Rechenzentren immer wichtiger wird

Der Boom von Künstlicher Intelligenz und Cloud-Diensten treibt den Bau neuer Rechenzentren weltweit voran. Gleichzeitig steigt der Bedarf an leistungsfähigen Kühlsystemen - und damit an sauberem Wasser. Eine effiziente Wasserfiltration entwickelt sich zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Wasser wird zum Schlüsselfaktor moderner Rechenzentren

Künstliche Intelligenz treibt den Bau neuer Rechenzentren weltweit auf Rekordniveau. Doch mit der steigenden Rechenleistung wächst auch eine oft unterschätzte Herausforderung: die Kühlung der Server. Immer mehr Betreiber setzen dabei auf wasserbasierte Systeme, um die enormen Wärmemengen effizient abzuführen. Damit rückt ein Thema in den Fokus, das bislang meist im Hintergrund stand - die Qualität des eingesetzten Wassers und ihre entscheidende Rolle für Leistung, Effizienz und Betriebssicherheit moderner Rechenzentren.

Rechenzentren gehören zu den am schnellsten wachsenden Infrastruktursegmenten weltweit. Der steigende Bedarf an Cloud-Anwendungen, Streaming-Diensten und vor allem an Künstlicher Intelligenz (KI) führt dazu, dass immer leistungsfähigere Server betrieben werden. Diese Hochleistungsrechner erzeugen enorme Wärmemengen, die zuverlässig abgeführt werden müssen, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Während klassische Luftkühlung lange Zeit ausreichend war, setzen moderne Rechenzentren zunehmend auf wasserbasierte Kühlsysteme. Wasser besitzt eine deutlich höhere Wärmekapazität als Luft und ermöglicht dadurch eine wesentlich effizientere Kühlung. Besonders bei KI-Anwendungen mit hoher Rechendichte kommen immer häufiger Direct-to-Chip-Kühlungen oder geschlossene Wasserkreisläufe zum Einsatz.

Warum Wasserqualität über Effizienz und Ausfallsicherheit entscheidet

Mit der zunehmenden Bedeutung wasserbasierter Kühlsysteme rückt auch die Qualität des eingesetzten Wassers in den Fokus. Bereits kleinste Verunreinigungen können langfristig erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Kühlinfrastruktur haben.

Mineralien, Kalk, Schwebstoffe oder gelöste Metalle können Rohrleitungen, Wärmetauscher und Kühlplatten zusetzen. Dadurch verschlechtert sich die Wärmeübertragung, Pumpen benötigen mehr Energie und die Kühlleistung sinkt. Im schlimmsten Fall entstehen Korrosion oder Ablagerungen, die kostspielige Reparaturen oder ungeplante Ausfälle verursachen können.

Hinzu kommen biologische Belastungen wie Bakterien oder Biofilme. Diese können sich in Kühlsystemen ansiedeln und die Effizienz zusätzlich beeinträchtigen. Deshalb setzen Betreiber zunehmend auf mehrstufige Filtrations- und Wasseraufbereitungssysteme, die Partikel, Mikroorganismen sowie gelöste Stoffe zuverlässig aus dem Kühlwasser entfernen.

Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor

Neben der Betriebssicherheit spielt auch die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Rechenzentren stehen unter wachsendem Druck, ihren Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren. Moderne Wasseraufbereitung ermöglicht es, Kühlwasser über längere Zeiträume in geschlossenen Kreisläufen zu nutzen und den Frischwasserbedarf deutlich zu senken.

Durch hochwertige Filtration lassen sich außerdem Chemikalien zur Wasserbehandlung reduzieren und Wartungsintervalle verlängern. Das senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern verbessert auch die Umweltbilanz eines Rechenzentrums. Gerade in Regionen mit zunehmender Wasserknappheit gewinnt dieser Aspekt erheblich an Bedeutung.

Neue Chancen für Spezialisten der Wassertechnologie

Mit dem weltweiten Ausbau digitaler Infrastruktur entsteht zugleich ein attraktiver Wachstumsmarkt für Unternehmen, die auf Wasserfiltration und industrielle Wasseraufbereitung spezialisiert sind. Gefragt sind kompakte, energieeffiziente Systeme, die sich in bestehende Kühlkonzepte integrieren lassen und gleichzeitig höchste Reinheitsanforderungen erfüllen.

Besonders Membranfiltration, Ultrafiltration und weitere moderne Wasseraufbereitungstechnologien bieten das Potenzial, Kühlkreisläufe dauerhaft sauber zu halten und die Lebensdauer sensibler Komponenten zu verlängern. Für Betreiber großer Rechenzentren wird Wasserqualität damit zunehmend zu einem strategischen Bestandteil ihres Infrastrukturmanagements.

KI beschleunigt den Trend

Der Ausbau leistungsfähiger KI-Rechenzentren dürfte diesen Trend in den kommenden Jahren zusätzlich beschleunigen. Moderne Grafikprozessoren (GPUs) erreichen Leistungsdichten, die mit herkömmlicher Luftkühlung kaum noch wirtschaftlich beherrschbar sind. Flüssigkeitskühlungen gelten daher als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Hochleistungsrechenzentren.

Mit jeder neuen Ausbaustufe steigt gleichzeitig die Bedeutung einer zuverlässigen Wasseraufbereitung. Denn je höher die Leistungsdichte der Hardware, desto größer sind die Anforderungen an konstante Kühlleistung und maximale Betriebssicherheit.

Sauberes Kühlwasser als Schlüssel zum Erfolg

Wasser entwickelt sich damit zunehmend zu einer strategischen Ressource für den Betrieb moderner Rechenzentren. Während die Digitalisierung und der KI-Boom den Bedarf an leistungsfähigen Kühlsystemen kontinuierlich erhöhen, wird die Qualität des Kühlwassers zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Eine effiziente Filtration schützt Anlagen vor Ablagerungen und Korrosion, verbessert die Energieeffizienz und trägt dazu bei, Wasserressourcen nachhaltiger zu nutzen. Für Betreiber von Rechenzentren ebenso wie für Anbieter innovativer Wassertechnologien eröffnet sich damit ein Markt, dessen Bedeutung in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte.

Erfahrene Unternehmen sehen Chancen

Genau hier könnte De.mem von einem wachsenden Zukunftsmarkt profitieren. Das Unternehmen aus Australien verfügt über Erfahrung in Membranfiltration und industrieller Wasseraufbereitung. Technologien wie Ultrafiltration und Umkehrosmose helfen dabei, Kühlwasser stabil zu halten, Ablagerungen zu vermeiden und die Lebensdauer von Kühlsystemen zu verlängern.

De.mem liefert jedoch auch Chemikalien wie z.B. Entkalkungsmittel und Korrosionsverhinderer, die fuer den laufenden Betrieb von Kühlkreisläufen benötigt werden. Mit seinem Servicegeschaeft kann De.mem ein Komplettangebot für die Betreiber von Rechenzentren bereitstellen, bzw. komplette Kühlkreisläufe für seine Kunden managen.

Da Rechenzentren zunehmend auf geschlossene und effiziente Wasserkreisläufe setzen, dürfte der Bedarf an entsprechender Wasseraufbereitung weiter steigen. Für De.mem ergibt sich daraus die Chance, seine Expertise auf einen dynamisch wachsenden Markt zu übertragen.

Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt in einem Tempo, das wir noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten hätten. Was dabei oft übersehen wird: Hinter jeder KI-Anwendung steht eine leistungsfähige Infrastruktur - und diese braucht sauberes Wasser., erklärt De.mem-Firmenchef Andreas Kröll. Wir sind überzeugt, dass Wasseraufbereitung künftig eine Schlüsselrolle für den zuverlässigen Betrieb moderner Rechenzentren spielen wird. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Membranfiltration und industriellen Wasseraufbereitung verfügen wir über Technologien, die genau dort einen echten Mehrwert schaffen können. Für uns ist das ein spannender Zukunftsmarkt mit großem Potenzial.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte und/oder De.mem. Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://demembranes.com/

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.