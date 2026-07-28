IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 481 Meter Mineralisierung, die Christina mit dem Golden Dyke in der westlichsten Bohrung verbindet, Darunter 0,8 Meter mit 141,0 g/t Gold

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 481 Meter Mineralisierung, die Christina mit dem Golden Dyke in der westlichsten Bohrung verbindet, Darunter 0,8 Meter mit 141,0 g/t Gold

28. Juli 2026, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Dabei handelt es sich um die bislang westlichste Bohrlochsequenz, die aus dem Hauptprospektionsgebiet gemeldet wurde und sich knapp 300 m westlich aller bisherigen Bohrungen befindet (Abbildungen 1 bis 5). Drei Definitionsbohrlöcher untersuchten den oberen Teil des Christina-Prospekts, und zwei tiefe Kontrollbohrlöcher definierten die Abwärtsneigung durch den Golden Dyke und Rising Sun.

SDDSC235 ist das westlichste Bohrloch, das aus dem Christina-Prospekt veröffentlicht wurde. Das Bohrloch verlief über eine Gesamtlänge von 800 m seiner 1.405,7 m innerhalb vielversprechender Gänge und alterierter Sedimente, einschließlich einer Mineralisierungszone ab 282,1 m, die 481 m mit 0,9 g/t Au (ungeschnitten) ergab und Christina in den Golden-Dyke-Korridor führte, bevor der vielversprechende Korridor innerhalb von Rising Sun in 1.010 m Tiefe definiert wurde. Die Bohrung lieferte sieben einzelne Untersuchungsergebnisse über 50 g/t Au, bis zu 496,0 g/t Au, was belegt, dass Christina ein Mineralisierungssystem von gleichem Ausmaß beherbergt wie Golden Dyke und Rising Sun. Zu den besten Ergebnissen gehört ein breiter Abschnitt von 8,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 708,7 m sowie ein hochgradiger Abschnitt von 0,8 m mit 141,0 g/t AuEq (141,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 568,9 m, beide in SDDSC235. Alle drei Definitionsbohrungen vom neuen westlichen Bohrplatz durchteuften Gold in einer Tiefe von 15 m bis 60 m unter der Oberfläche und definierten bis zu drei zuvor nicht identifizierte flache Adersätze, darunter 2,6 m mit 7,5 g/t AuEq ab 40,0 m in SDDSC220. Über die fünf Bohrlöcher hinweg lagen acht einzelne Au-Analysewerte über 50 g/t Au und vier einzelne Sb-Analysewerte über 10 % Sb, bis zu 39,50 % Sb auf 0,10 m ab 91,79 m in SDDSC235. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 40 % bis 90 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Westlichster Step-out. Die Bohrungen SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 wurden von einer neuen Bohrplattform aus durchgeführt, die etwa 300 m westlich aller zuvor veröffentlichten Bohrlochköpfe liegt, und alle drei ergaben eine Mineralisierung, was bestätigt, dass sich das System in bisher nicht untersuchtes Gebiet fortsetzt, wobei flach liegendes Gold in einer Tiefe von 15 m bis 60 m unter der Oberfläche durchschnitten wurde.

2. SDDSC235 verbindet Christina und Golden Dyke in einem einzigen Bohrloch. Das bislang westlichste und tiefste Bohrloch, über das aus Christina berichtet wurde, durchteufte 15 Adersätze, darunter 481 m mit 0,9 g/t Au (ungeschnitten) und einen hochgradigen Abschnitt von 0,8 m mit 141,0 g/t Au ab 568,9 m, bevor der vielversprechende Korridor innerhalb von Rising Sun in 1.010 m Tiefe unter der Oberfläche abgegrenzt wurde. Es ist nun nachgewiesen, dass Christina dasselbe mineralisierte System beherbergt wie Golden Dyke und Rising Sun.

3. Der Bestand an hochgradigen Abschnitten wächst mit fortschreitenden Bohrungen weiter. Fünf neue zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au erhöhen die Gesamtzahl des Projekts von 88 auf 93 und untermauern die Konsistenz der hochgradigen Mineralisierung über ein sich ausweitendes Gebiet hinweg. Alle Abschnitte aus Christina befinden sich außerhalb des Explorationsziels für März 2025.

4. Antimon-Gehalte in geringer Tiefe bestätigen die epizonale Zonierung bei Christina. SDDSC235 lieferte 39,5 % Sb auf 0,1 m ab 91,8 m und SDDSC220 lieferte 12,4 % Sb auf 0,2 m ab 205,4 m, wodurch sich die Vorkommen dieses wichtigen Minerals nach Westen ausdehnen

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: SDDSC235 ist eine der wichtigsten Bohrungen, die wir bei Sunday Creek durchgeführt haben. Als westlichste Bohrung, über die aus dem Christina-Gebiet berichtet wurde, durchquerte sie über 481 m eine nahezu durchgehende Mineralisierung mit 0,9 g/t Gold (ungeschnitten) und lieferte unterhalb des gesamten Christina-Prospekts Einzelanalysen von bis zu 496 g/t Gold.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

· SDDSC207 - als Kontrollbohrung subperpendular zum Hauptgangtrend gebohrt, die in der Tiefe den Hauptgangkomplex Christina durchschneidet und eine hochgradige Goldmineralisierung in einer Bohrung bestätigt, die ausschließlich zur Überprüfung der strukturellen Lage vorgesehen war.

· 0,2 m mit 41,7 g/t AuEq (41,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 490,2 m

· 2,5 m mit 2,7 g/t Au-Äquivalent (1,3 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 501,5 m

· SDDSC213 - als tiefes Kontrollbohrloch gebohrt, bestätigte einen vertikalen Absprung von 260 m in der Gangposition zwischen 660 m und 740 m unter der Oberfläche und lieferte wichtige Erkenntnisse für die Planung der nachfolgenden Definitionsbohrphase.

· Bisherige Gesamtzahlen des Projekts

· Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek 273 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 130,6 km gemeldet

· 93 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 110 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 68 Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen und die derzeit ausgewertet und analysiert werden, darunter elf Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, und drei aufgegebene Bohrlöcher; derzeit sind elf Bohrgeräte im Projekt im Einsatz

· Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm wird bis zum 1. Quartal 2027 fortgesetzt

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

· SDDSC235 - das bislang tiefste von West nach Ost verlaufende Bohrloch aus dem Christina-Prospekt, das sich durch den Golden Dyke bis in den Rising Sun-Korridor in der Tiefe erstreckt. Die Bohrung lieferte ab 282,1 m 481 m mit 0,92 g/t AuEq (ungeschnitten) (0,87 g/t Au, 0,02 % Sb), wobei sieben einzelne Untersuchungsergebnisse 50 g/t Au und eines 35 % Sb überstiegen.

· 1,6 m mit 21,4 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 246,5 m,

o darunter 0,2 m mit 156,5 g/t AuEq (156,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 246,5 m

· 0,8 m mit 141,0 g/t AuEq (141,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 568,9 m

· 8,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 708,7 m (Golden Dyke),

o darunter 0,4 m mit 43,2 g/t AuEq (43,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 716,7 m

· 1,8 m mit 37,2 g/t AuEq (37,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 729,5 m (Golden Dyke),

o darunter 0,2 m mit 337,0 g/t AuEq (337,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 731,1 m

· Zu den einzelnen Untersuchungsergebnissen gehörten 496 g/t Au, 337 g/t Au, 192,0 g/t Au, 156 g/t Au, 71,5 g/t Au, 51,4 g/t Au, 51,1 g/t Au sowie 2,9 g/t Au und 39,5 % Sb.

· SDDSC220 - die erste Bohrung, die von einer neuen westlichen Bohrplattform aus durchgeführt wurde; sie bestätigte eine flache hochgradige Mineralisierung im bisher nicht untersuchten westlichsten Bereich des Geländes, wobei eine einzelne Analyse einen Wert von über 10 % Sb ergab.

· 2,6 m mit 7,5 g/t AuEq (7,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m, einschließlich 1,3 m mit 13,1 g/t AuEq (13,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m

· 0,7 m mit 23,5 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 4,0 % Sb) ab 205,2 m, einschließlich 0,2 m mit 72,4 g/t AuEq (42,8 g/t Au, 12,4 % Sb) ab 205,4 m

· Einzelanalysen ergaben 42,8 g/t Au und 12,40 % Sb.

· SDDSC232 - knüpfte an die hochgradigen Ergebnisse von SDDSC137W2 an und durchteufte die oberflächennahe Christina-Mineralisierung, bevor die Bohrung vom Ziel abwich und bei 516,5 m endete, kurz vor dem geplanten Durchteufpunkt des Golden Dyke, wobei eine Einzelanalyse 50 g/t Au überstieg.

· 1,3 m mit 4,1 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 81,4 m

· 0,1 m mit 172,2 g/t AuEq (172,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 286,1 m

Diese Bohrung zeigt, dass Christina das gleiche Ausmaß und den gleichen Gehalt wie Golden Dyke und Rising Sun liefern kann, und das in einem Gebiet, das wir gerade erst zu erkunden begonnen haben. In der Umgebung traf jede Definitionsbohrung vom neuen westlichen Bohrplatz aus auf Gold in einer Tiefe von 15 bis 60 m unter der Oberfläche, knapp 300 m westlich aller bisherigen Bohrungen, während unsere Kontrollbohrungen die Struktur bestätigten, die als Leitfaden für die nächste Phase der Definitionsbohrungen dienen wird.

Mit elf laufenden Bohrgeräten, 68 Bohrlöchern im Labor und unserem 200.000-Meter-Programm, das bis ins erste Quartal 2027 läuft, gewinnt Sunday Creek mit jeder neuen Ergebnisreihe weiter an Umfang und Zuversicht.

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden fünf Bohrlöcher aus dem Prospektionsgebiet Christina vorgestellt. SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 wurden in west-östlicher Ausrichtung gebohrt, um die Schnittwinkel quer zur Aderarchitektur zu optimieren, während SDDSC207 und SDDSC213 als Kontrollbohrlöcher subperpendular zum Gangtrend gebohrt wurden, um die Abwärtsneigung der Christina-Prospektionsfläche im Vorfeld der nachfolgenden Definitionsbohrungen entlang des vielversprechenden mineralisierten Korridors zu ermitteln. Zusammen sollten diese Bohrungen die Explorationsmöglichkeiten im gesamten Christina-Prospekt erweitern, der sich von der Oberfläche durch den Golden-Dyke-Korridor und - im Falle von SDDSC235 - in die Tiefe bis nach Rising Sun erstreckt.

Die fünf Bohrlöcher umfassen drei von West nach Ost verlaufende Definitionsbohrungen und zwei tiefe Kontrollbohrungen, die gebohrt wurden, um die neigungsabwärts verlaufende Architektur von Christina im Vorfeld einer bedeutenden, ganz im Westen gelegenen Erweiterung der bekannten Mineralisierung zu bestätigen. Die Bohrlöcher SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 lieferten hochgradige Abschnitte in geringer Tiefe und lieferten damit die erste bestätigte Mineralisierung in den westlichsten, bisher nicht untersuchten Teilen des Prospektionsgebiets. Sie bestätigten zudem, dass sich die Mineralisierung von der Oberfläche durch den Golden-Dyke-Korridor und - im Fall von SDDSC235 - in der Tiefe bis in den Rising-Sun-Korridor fortsetzt.

Acht (8) einzelne Au-Analysen mit Werten über 50 g/t Au und vier (4) einzelne Sb-Analysen mit Werten über 10 % Sb wurden in den fünf gemeldeten Bohrlöchern durchschnitten, was das anhaltende hochgradige Wachstum im oberen Teil von Christina untermauert, während die Exploration fortgesetzt wird, um die Grenzen der Mineralisierung abzugrenzen.

Diese Bohrungen bilden die bislang westlichste Bohrsequenz, die im Hauptprospektionsgebiet von Sunday Creek veröffentlicht wurde, und stellen einen westlichen Step-out von fast 300 m gegenüber zuvor veröffentlichten Bohrpositionen dar.

In den Bohrlöchern SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 wurde eine neue, flache Mineralisierung durchteufte, die zuvor in dieser Bohrsequenz noch nicht identifiziert worden war; damit konnten erfolgreich bis zu drei neue flache Adernsysteme in einer Tiefe von 15 m bis 60 m unter der Oberfläche abgegrenzt werden.

SDDSC207

SDDSC207 wurde als Kontrollbohrung subperpendular zum Hauptgangtrend gebohrt und durchteufte erfolgreich ein fast 40 m breites, vielversprechendes Gebiet (Gang und alterierte Sedimente) in 350 m Tiefe (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit 21 m). Ausgewählte zusammengesetzte Abschnitte aus diesem Bohrloch, das den Hauptgangzug streifte, belegen das Vorkommen hochgradiger Golddurchschneidungen im Prospektionsgebiet Christina.

Zu den ausgewählten Composite-Highlights gehören:

· 0,2 m mit 41,7 g/t AuEq (41,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 490,2 m

· 2,5 m mit 2,7 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 501,5 m

SDDSC213

SDDSC213 wurde ebenfalls als Kontrollbohrung durchgeführt und durchteufte 108 m vielversprechendes Gebirge (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit 42 m). Dies ist von besonderer Bedeutung für die Bestimmung der Lage der Gangstruktur in der Tiefe, wo zwischen 660 m und 740 m unter der Oberfläche ein vertikaler Absprung der Ganglage um 260 m identifiziert wurde - in einem Gebiet mit bisher sehr wenigen Bohrungen, das an die östliche Grenze zwischen den Prospektionsgebieten Christina und Golden Dyke angrenzt. Dies bestätigte die Gangarchitektur, die als Grundlage für die nachfolgende Phase der Definitionsbohrungen erforderlich ist.

SDDSC220

SDDSC220 ist das flachste der drei in dieser Pressemitteilung genannten Definitionsbohrlöcher und das erste Bohrloch, das von diesem westlichen Bohrplatz aus gebohrt wurde; es liefert die erste Bestätigung einer Mineralisierung in den oberen, westlichsten Teilen des Prospektionsgebiets Christina.

SDDSC220 lieferte ein einzelnes Untersuchungsergebnis mit einem Antimongehalt von über 10 %:

· 12,40 % Sb und 42,8 g/t Au auf 0,20 m ab 205,39 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

o 2,6 m mit 7,5 g/t AuEq (7,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m, einschließlich:

- 1,3 m mit 13,1 g/t AuEq (13,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 40,0 m

o 0,7 m mit 23,5 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 4,0 % Sb) ab 205,2 m, einschließlich

- 0,2 m mit 72,4 g/t AuEq (42,8 g/t Au, 12,4 % Sb) ab 205,4 m

o 3,6 m mit 6,2 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 244,1 m, einschließlich:

- 1,0 m mit 16,1 g/t AuEq (15,9 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 244,1 m

SDDSC232

SDDSC232 wurde konzipiert, um die hochgradigen Ergebnisse von SDDSC137W2 weiter zu untersuchen (siehe ASX-Mitteilung mit dem Titel SXG bohrt 1,7 m mit 250,8 g/t Au, 260 m Stepout bei Christina vom 28. Oktober 2024) und die Erkundung in Richtung des Golden-Dyke-Korridors in der Tiefe auszuweiten. Aufgrund einer Abweichung im unteren Teil des Bohrlochs wich die Bohrung vom Zielkorridor ab, und die Bohrung wurde bei 516,5 m beendet - noch vor Erreichen des Golden Dyke und vor Erreichen der geplanten Tiefe von 1.000 m.

SDDSC232 durchteufte einen einzelnen Abschnitt mit einem Gehalt von über 50 g/t Au:

· 172,0 g/t Au und 0,07 % Sb auf 0,13 m ab 286,06 m

Die ausgewählten zusammengesetzten Ergebnisse von SDDSC232 beziehen sich ausschließlich auf das Prospektionsgebiet Christina, da die Bohrungen vor der Untersuchung des Golden-Dyke-Korridors abgeschlossen wurden:

· 1,3 m mit 4,1 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 81,4 m

· 4,3 m mit 1,7 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 121,6 m

· 0,1 m mit 172,2 g/t AuEq (172,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 286,1 m

SDDSC235

SDDSC235 ist eine wegweisende Bohrung für Sunday Creek: Es handelt sich um die bislang westlichste und tiefste Bohrung, deren Ergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Christina veröffentlicht wurden. SDDSC235 wurde innerhalb des Prospektionsgebiets Christina angelegt, durch den Golden Dyke gebohrt, wobei 15 Adernsysteme in diesen Prospektionsgebieten durchschnitten wurden, und wurde fortgesetzt, um die Lage des vielversprechenden Korridors innerhalb von Rising Sun in einer Tiefe von 1.010 m unter der Oberfläche abzugrenzen. Die Bohrung verlief über eine Gesamtlänge von 1.405,7 m kumulativ 800 m innerhalb des vielversprechenden Dykes und des alterierten Sedimentpakets, einschließlich einer einzigen 481 m langen Zone mit nahezu durchgehendem mineralisiertem Prospektionsgebiet von 282,1 m bis 763 m, in der 0,87 g/t Au und 0,02 % Sb (0,92 g/t AuEq) (ungeschnitten). Diese Kontinuität der Mineralisierung zeigt, dass Christina ein Mineralisierungssystem von gleichem Ausmaß beherbergt wie Golden Dyke und Rising Sun. Der Erfolg von SDDSC235 ist auf das Verständnis der Architektur des vielversprechenden Gebiets zurückzuführen, das durch die Bohrungen SDDSC207 und SDDSC213 sowie die zuvor veröffentlichte tiefe Kontrollbohrung SDDSC194W1 definiert wurde (siehe ASX-Mitteilung Southern Cross Gold bohrt tiefste Bohrung, Goldfund 460 m unterhalb von Golden Dyke vom 9. April 2026).

SDDSC235 durchteufte sieben einzelne Abschnitte mit Gehalten von über 50 g/t Au, was die hochgradige Beschaffenheit der entlang des Bohrlochs angetroffenen Mineralisierung unterstreicht:

· 156,0 g/t Au und 0,19 % Sb auf 0,21 m ab 246,50 m

· 192,0 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,29 m ab 552,49 m

· 496,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,20 m ab 569,32 m

· 71,5 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,16 m ab 569,52 m

· 51,4 g/t Au und 0,02 % Sb auf 0,10 m ab 684,81 m

· 51,1 g/t Au und 0,01 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,20 m ab 714,80 m

· 337,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,20 m ab 731,10 m

SDDSC235 lieferte ein einzelnes Untersuchungsergebnis von über 35 % Antimon, was erneut den hohen Antimongehalt im flachen Teil des Systems unterstreicht:

- 39,50 % Sb und 2,9 g/t Au auf 0,10 m ab 91,79 m

Ausgewählte Highlights der Mischproben aus Christina umfassen:

· 4,7 m mit 4,9 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 90,4 m

o 2,9 m mit 6,1 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 108,8 m, einschließlich

- 0,9 m mit 16,7 g/t AuEq (6,0 g/t Au, 4,5 % Sb) ab 110,8 m

o 1,6 m mit 21,4 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 246,5 m, einschließlich:

- 0,2 m mit 156,5 g/t AuEq (156,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 246,5 m

· 2,8 m mit 4,3 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 286,2 m

· 2,1 m mit 28,2 g/t AuEq (28,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 550,7 m, darunter

o 0,3 m mit 192,0 g/t AuEq (192,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 552,5 m

· 0,8 m mit 141,0 g/t AuEq (141,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 568,9 m

Mit ausgewählten Composite-Highlights, die sich in den Golden-Dyke-Korridor erstrecken:

· 0,4 m mit 36,3 g/t AuEq (36,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 604,8 m

o 8,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 708,7 m, einschließlich

- 0,4 m mit 43,2 g/t AuEq (43,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 716,7 m

o 1,8 m mit 37,2 g/t Au-Äquivalent (37,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 729,5 m, einschließlich

- 0,2 m mit 337,0 g/t AuEq (337,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 731,1 m

Ausstehende Ergebnisse und aktueller Stand

Im Rahmen des Sunday-Creek-Projekts sind derzeit elf Bohranlagen im Einsatz. Die Ergebnisse von 68 Bohrlöchern, die derzeit ausgewertet und analysiert werden, stehen noch aus; darunter befinden sich elf Bohrlöcher, an denen aktiv gebohrt wird, sowie drei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum ersten Quartal 2027 weiter.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Grundbesitz, der den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon lagern in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis auf über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 273 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 130.610,13 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden regional vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m gemeldet; siebzehn (17) weitere regionale Bohrlöcher werden derzeit ausgewertet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundneunzig (93) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 100 g/t Au und neunundsiebzig (79) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzehn (110) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 124 Sprossen identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die bis zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu Bohrlochköpfen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; bei den übrigen berichteten Bohrlöchern wird sie auf etwa 40 % bis 90 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 93 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus 136,2 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) sowie die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen Schlüssel-Antimonlieferanten für den Westen.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

- Ende -

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne sowie einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

AuEq = Au (g /t ) + 2,39 x Sb (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung bei Costerfield hält SXGC die Formel AuEq = Au (g /t ) + 2,39 x Sb (%) für geeignet, um die erste Explorationsausrichtung auf die Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer nach JORC kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen basieren auf Angaben, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich zudem auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, welche unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A, 9. April 2026 SDDSC194W1

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie geplant, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 (dunkelblau hervorgehobener Bereich, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85272/280726_DE_SXGC_SOUTHERNCross.001.png

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 (schwarze Linie) sowie zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit im Bohrvorgang befindlichen Bohrlöchern, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Gangbrekzie bzw. des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Nordwesten (Streichung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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Abbildung 4: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, historischen epizonalen Goldabbaugebieten der Region und weitläufigen regionalen Gebieten. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte im Maßstab GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 5: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekt

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC213 941,44 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5.867.552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC232 516,5 Christina 329777,6 5.867.552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC235 1405,7 Christina 329776,6 5.867.552 286,8 -44,7 63,2

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC215 476,39 Regional 331.603,6 5.867.183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 792,29 Apollo 331.596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065,5 Apollo 331.596,1 5.867.936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733 306,93 -52,9 284,8

SDDSC226 826,1 Rising Sun 331.276,9 5.867.121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung, Plan 1900 m Rising Sun 331278,1 5.867.112,6 289,16 -56,8 330,4

SDDSC226W1 603,9 Rising Sun 331276,9 5.867.121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 412 Apollo East 331.483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 1129,3 Rising Sun 330.353,9 5.867.861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC230W1 861,8 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC231 1196,4 Rising Sun 330339,6 5867858,6 277 -70,3 71,1

SDDSC234 449 Apollo East 331.484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC236 650,1 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -49,4 263,6

SDDSC237 359 Golden Dyke 330.700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330.700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7

SDDSC238 In Bearbeitung, Plan 750 m Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -32 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31 270,2

SDDSC240 In Bearbeitung, Plan 1250 m Rising Sun 330354,1 5.867.861,2 277,24 -58,7 73,9

SDDSC241 418,6 Golden Dyke 330700,9 5.867.879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,67 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

SDDSC242AW1 601,73 Golden Dyke 330814 5867848 301 0 0

SDDSC243 1038 Apollo 331615,8 5867951,1 346,99 -59,5 269

SDDSC245 548,8 Regional 331533,7 5.867.845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,2 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,73 -39,5 274,6

SDDSC247 193,6 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,73 -32,3 248,5

SDDSC248 572,5 Apollo 331291,3 5.867.825,7 316,38 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330.772,7 5867889,6 295,74 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330.772,4 5.867.889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,4 Apollo 331532,6 5867847,5 340,85 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,7 Apollo 331532,8 5867847,9 340,89 -31,7 273,7

SDDSC252 200 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,68 -40 249,9

SDDSC253 349,4 Apollo 331595,8 5.867.936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042,7 Apollo 331.595,8 5.867.936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC255 540 Golden Dyke 330773 5867890 295,56 -41,4 251,2

SDDSC256 445,5 Golden Dyke 330772,2 5867889,4 295,71 -31 245,3

SDDSC257 304,74 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8

SDDSC257W1 634,5 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8

SDDSC258 In Bearbeitung, Plan 1000 m Golden Dyke 330973,3 5867847,7 296,73 -32,5 265

SDDSC259 830 Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC259W1 In Bearbeitung, Plan 1000 m Golden Dyke 330754 5867731,7 306,66 -43,6 274

SDDSC260 In Bearbeitung, Plan 1230 m Rising Sun 330339,6 5.867.859,2 276,89 -69,6 64,3

SDDSC261 In Bearbeitung, Plan 1015 m Apollo 331615 5.867.950,8 346,91 -45,5 266,3

SDDSC262 In Bearbeitung, Plan 1150 m Apollo 331596 5867937 345 -55,5 266,5

SDDSC264 In Bearbeitung, Plan 710 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -50,8 267,8

Derzeit werden regionale Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDTS009 506 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285

SDDTS008 511,37 Tonstall 336.992,9 5870558,4 524 -35 29

SDDTS010 535,79 Tonstall 336.993,7 5.870.557,9 524,1 -37 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5.870.557,3 524,1 -43 18

SDDCN002 259,88 Consols 336041 5870691 484 -37 241

SDDLV005A 419,1 Leviathan 334580 5870167 555,4 -31 206

SDDLV006 752,8 Leviathan 334580 5870167 555,4 -47 152

SDDCN003 323,06 Consols 336.043,51 5.870.690,2 484,11933 -36 130

SDDCN005A 280 Consols 336041 5870691 484 0 0

SDDCN004 271,3 Consols 336041 5870691 484 -49 258

SDDLV007 395,1 Leviathan 334580 5870167 554,8 -29 110

SDDCN006 180 Consols 336043 5870690,2 484,1 -78 180

SDDLV008 In Bearbeitung, Plan 350 m Leviathan 334101,2 5870007,2 544,1 -60 99

SDDTS012 In Bearbeitung, Plan 700 m Tonstall 336992 5870558 524 -48,5 8,2

SDDCN007 152,4 Anleihen 336.043 5.870.690,2 484,1 -50 115

Derzeit werden stillgelegte Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

SDDLV005 32,4 Leviathan 334580 5870167 555 -33 206

SDDCN005 34,7 Consols 336041 5870691 484 0 0

Tabelle 2: Tabelle der gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgeschnitten, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC207 476,9 479,5 2,6 1,2 0,1 1,5

SDDSC207 487,4 487,9 0,5 5,4 1,2 8,3

SDDSC207 490,2 490,3 0,2 41,6 0,0 41,7

SDDSC207 501,5 504,0 2,5 1,3 0,6 2,7

SDDSC207 513,6 513,7 0,2 0,7 9,9 24,3

SDDSC220 40,0 42,6 2,6 7,5 0,0 7,5

Einschließlich 40,0 41,3 1,3 13,1 0,0 13,1

SDDSC220 71,0 72,8 1,8 1,8 0,0 1,9

SDDSC220 77,3 78,3 1,0 5,2 0,0 5,3

SDDSC220 100,5 103,7 3,2 2,0 0,5 3,3

Einschließlich 102,1 102,3 0,2 16,0 3,1 23,4

SDDSC220 199,2 201,4 2,2 2,2 0,6 3,6

SDDSC220 205,2 205,9 0,7 13,9 4,0 23,5

Einschließlich 205,4 205,6 0,2 42,8 12,4 72,4

SDDSC220 244,1 247,8 3,6 5,4 0,4 6,2

Einschließlich 244,1 245,1 1,0 15,9 0,1 16,1

SDDSC220 480,2 482,4 2,3 2,2 0,0 2,2

SDDSC220 516,9 518,5 1,6 1,5 1,2 4,4

Einschließlich 516,9 518,3 1,5 1,6 1,2 4,4

SDDSC232 47,3 50,2 2,9 1,0 0,1 1,3

SDDSC232 81,4 82,7 1,3 1,9 0,9 4,1

SDDSC232 121,6 125,9 4,3 1,3 0,2 1,7

SDDSC232 278,1 280,1 1,9 0,5 0,3 1,1

SDDSC232 286,1 286,2 0,1 172,0 0,1 172,2

SDDSC232 299,0 300,0 1,0 4,7 0,0 4,7

SDDSC235 49,8 51,0 1,2 2,6 1,9 7,2

Einschließlich 50,4 51,0 0,6 4,8 3,4 12,8

SDDSC235 53,7 55,7 2,0 0,4 1,2 3,2

SDDSC235 90,4 95,0 4,7 1,2 1,5 4,9

Einschließlich 91,8 91,9 0,1 2,9 39,5 97,3

Einschließlich 93,3 94,1 0,8 2,3 3,0 9,4

SDDSC235 108,8 111,7 2,9 2,4 1,5 6,1

Einschließlich 110,8 111,7 0,9 6,0 4,5 16,7

SDDSC235 246,5 248,1 1,6 21,3 0,0 21,4

Einschließlich 246,5 246,7 0,2 156,0 0,2 156,5

SDDSC235 282,1 282,4 0,3 10,0 0,1 10,2

SDDSC235 286,2 289,0 2,8 2,3 0,8 4,3

Einschließlich 288,2 289,0 0,8 7,6 2,5 13,5

SDDSC235 341,1 341,7 0,6 18,8 0,0 18,8

Einschließlich 341,1 341,4 0,3 32,1 0,0 32,1

SDDSC235 407,1 407,5 0,4 5,6 0,0 5,6

SDDSC235 412,3 413,2 0,9 10,2 0,0 10,3

SDDSC235 426,3 428,6 2,3 1,8 0,0 1,8

SDDSC235 439,7 440,5 0,9 3,7 0,0 3,7

SDDSC235 460,5 461,9 1,4 2,8 0,3 3,5

SDDSC235 550,7 552,8 2,1 28,2 0,0 28,2

Einschließlich 552,5 552,8 0,3 192,0 0,0 192,0

SDDSC235 568,9 569,7 0,8 141,0 0,0 141,0

SDDSC235 584,6 585,1 0,5 17,9 0,0 17,9

SDDSC235 604,8 605,2 0,4 36,3 0,0 36,3

SDDSC235 684,8 685,5 0,7 10,7 0,0 10,7

SDDSC235 698,7 699,9 1,1 7,2 0,2 7,6

SDDSC235 708,7 717,0 8,3 4,8 0,0 4,8

Einschließlich 711,7 712,8 1,1 9,5 0,0 9,5

Einschließlich 714,8 715,0 0,2 51,1 0,0 51,1

Einschließlich 716,7 717,0 0,4 43,2 0,0 43,2

SDDSC235 727,2 727,4 0,1 47,4 0,0 47,4

SDDSC235 729,5 731,3 1,8 37,2 0,0 37,2

Einschließlich 731,1 731,3 0,2 337,0 0,0 337,0

SDDSC235 744,4 744,6 0,2 13,0 0,0 13,0

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC207, SDDSC213, SDDSC220, SDDSC232 und SDDSC235 mit Werten > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC207 474,39 474,7 0,31 0,15 0,029 0,22

SDDSC207 476,42 476,94 0,52 0,22 0,051 0,34

SDDSC207 476,94 477,39 0,45 0,78 0,61 2,24

SDDSC207 477,39 478 0,61 1,25 0,098 1,48

SDDSC207 478 478,25 0,25 0,18 0,006 0,19

SDDSC207 478,25 478,86 0,61 2,61 0,055 2,74

SDDSC207 479,31 479,51 0,2 1,02 0,035 1,10

SDDSC207 479,51 480,13 0,62 0,09 0,016 0,13

SDDSC207 480,48 480,67 0,19 0,13 0,021 0,18

SDDSC207 481,65 482,18 0,53 0,14 0,054 0,27

SDDSC207 482,18 482,34 0,16 0,69 0,13 1,00

SDDSC207 482,34 482,6 0,26 0,38 0,35 1,22

SDDSC207 483,21 483,81 0,6 0,12 0,0081 0,14

SDDSC207 486,38 487,36 0,98 0,09 0,0075 0,11

SDDSC207 487,36 487,5 0,14 19,4 0,38 20,31

SDDSC207 487,5 487,9 0,4 0,46 1,51 4,07

SDDSC207 490,15 490,32 0,17 41,6 0,046 41,71

SDDSC207 492,75 492,99 0,24 0,2 0,18 0,63

SDDSC207 496,04 496,3 0,26 0,26 0,016 0,30

SDDSC207 496,3 496,6 0,3 2,13 0,016 2,17

SDDSC207 496,6 497 0,4 0,13 0,017 0,17

SDDSC207 501,52 501,7 0,18 0,57 1,02 3,01

SDDSC207 501,7 501,8 0,1 6,94 1,93 11,55

SDDSC207 501,8 501,92 0,12 1 1,89 5,52

SDDSC207 501,92 502,14 0,22 0,78 0,37 1,66

SDDSC207 503,9 504,02 0,12 18,6 6,02 32,99

SDDSC207 504,02 504,73 0,71 0,03 0,059 0,17

SDDSC207 506,05 506,29 0,24 0,33 0,014 0,36

SDDSC207 506,29 506,57 0,28 2,2 0,061 2,35

SDDSC207 506,57 507,3 0,73 0,07 0,027 0,13

SDDSC207 507,3 507,4 0,1 0,05 0,06 0,19

SDDSC207 507,4 508,04 0,64 0,31 0,05 0,43

SDDSC207 508,04 508,38 0,34 0,15 0,027 0,21

SDDSC207 508,38 508,9 0,52 0,35 0,021 0,40

SDDSC207 510,11 510,5 0,39 0,18 0,073 0,35

SDDSC207 510,5 511,21 0,71 0,09 0,022 0,14

SDDSC207 512,34 512,76 0,42 0,2 0,055 0,33

SDDSC207 512,76 512,91 0,15 0,55 0,069 0,71

SDDSC207 513,56 513,71 0,15 0,71 9,89 24,35

SDDSC207 513,71 514,15 0,44 0,06 0,033 0,14

SDDSC207 514,15 514,41 0,26 0,32 0,082 0,52

SDDSC207 514,41 515,04 0,63 0,08 0,08 0,27

SDDSC207 515,04 515,23 0,19 0,48 0,019 0,53

SDDSC207 515,23 515,46 0,23 0,27 0,27 0,92

SDDSC207 515,46 515,91 0,45 0,13 0,098 0,36

SDDSC207 516,53 516,7 0,17 0,58 0,24 1,15

SDDSC207 518,93 519,3 0,37 0,13 0,053 0,26

SDDSC207 520,6 521,9 1,3 0,21 0,002 0,21

SDDSC213 662,47 662,8 0,33 0,15 0,002 0,15

SDDSC213 793,94 795,09 1,15 0,1 0,002 0,10

SDDSC213 797,12 797,9 0,78 0,1 0,003 0,11

SDDSC213 797,9 798,36 0,46 0,12 0,006 0,13

SDDSC213 801,8 802,36 0,56 0,11 0,006 0,13

SDDSC213 810,38 810,76 0,38 0,1 0,002 0,10

SDDSC213 843,13 844 0,87 1,3 0,002 1,30

SDDSC213 844 844,64 0,64 0,14 0,001 0,14

SDDSC213 847,96 848,7 0,74 0,29 0,003 0,30

SDDSC213 849,16 849,71 0,55 0,21 0,002 0,22

SDDSC213 849,71 850 0,29 0,16 0,002 0,17

SDDSC213 852,54 853,43 0,89 0,15 0,002 0,16

SDDSC213 853,43 853,79 0,36 0,14 0,003 0,15

SDDSC213 854,77 855,19 0,42 0,37 0,004 0,38

SDDSC213 856,48 856,74 0,26 0,17 0,008 0,19

SDDSC213 857,58 857,9 0,32 0,12 0,002 0,12

SDDSC213 859,42 859,72 0,3 0,18 0,002 0,18

SDDSC213 861,5 861,83 0,33 1,27 0,003 1,28

SDDSC213 861,83 862,54 0,71 0,16 0,002 0,17

SDDSC213 862,54 862,66 0,12 0,14 0,002 0,14

SDDSC213 866,09 866,52 0,43 0,48 0,006 0,49

SDDSC213 870,4 870,88 0,48 0,12 0,002 0,13

SDDSC213 870,88 871,92 1,04 0,11 0,002 0,11

SDDSC220 14,7 15,8 1,1 0,23 0,018 0,27

SDDSC220 22,9 24,2 1,3 0,1 0,002 0,10

SDDSC220 28,1 29,3 1,2 0,55 0,002 0,56

SDDSC220 30,6 31,9 1,3 0,42 0,004 0,43

SDDSC220 31,9 33,2 1,3 0,67 0,006 0,68

SDDSC220 33,2 34,5 1,3 0,19 0,003 0,20

SDDSC220 34,5 35,3 0,8 0,1 0,002 0,10

SDDSC220 37 37,7 0,7 0,1 0,003 0,11

SDDSC220 38,7 40 1,3 0,48 0,003 0,49

SDDSC220 40 41,3 1,3 13,1 0,005 13,11

SDDSC220 41,3 42,6 1,3 1,81 0,002 1,82

SDDSC220 43,9 45,2 1,3 0,66 0,005 0,67

SDDSC220 45,2 46,5 1,3 1,33 0,005 1,34

SDDSC220 46,5 47,8 1,3 0,56 0,005 0,57

SDDSC220 47,8 48,48 0,68 0,18 0,02 0,23

SDDSC220 54,56 55,25 0,69 0,07 0,033 0,15

SDDSC220 55,25 55,75 0,5 0,21 0,017 0,25

SDDSC220 55,75 56,45 0,7 0,32 0,016 0,36

SDDSC220 56,76 56,95 0,19 0,05 0,071 0,22

SDDSC220 65,04 65,56 0,52 0,15 1,01 2,56

SDDSC220 65,56 65,96 0,4 0,19 0,032 0,27

SDDSC220 69,06 69,85 0,79 0,19 0,023 0,24

SDDSC220 69,85 70,55 0,7 0,11 0,009 0,13

SDDSC220 70,55 71,04 0,49 0,43 0,017 0,47

SDDSC220 71,04 71,39 0,35 5,16 0,037 5,25

SDDSC220 71,39 71,7 0,31 1,1 0,033 1,18

SDDSC220 71,7 72,12 0,42 0,53 0,017 0,57

SDDSC220 72,12 72,84 0,72 1,32 0,017 1,36

SDDSC220 72,84 73,6 0,76 0,48 0,027 0,54

SDDSC220 76 77,3 1,3 0,36 0,009 0,38

SDDSC220 77,3 78,3 1 5,24 0,009 5,26

SDDSC220 89,5 89,7 0,2 0,09 0,01 0,11

SDDSC220 95 95,9 0,9 0,29 0,006 0,30

SDDSC220 95,9 97 1,1 1,37 0,16 1,75

SDDSC220 100,5 101,15 0,65 1,09 0,19 1,54

SDDSC220 101,15 101,5 0,35 0,77 0,44 1,82

SDDSC220 101,5 101,78 0,28 0,35 0,16 0,73

SDDSC220 101,78 102,07 0,29 1,66 0,29 2,35

SDDSC220 102,07 102,29 0,22 16 3,08 23,36

SDDSC220 102,29 102,75 0,46 1,39 0,64 2,92

SDDSC220 102,75 103,7 0,95 0,81 0,4 1,77

SDDSC220 103,7 105 1,3 0,09 0,016 0,13

SDDSC220 172,74 173,38 0,64 0,1 0,002 0,10

SDDSC220 187,13 187,29 0,16 0,24 0,17 0,65

SDDSC220 187,29 187,78 0,49 0,07 0,039 0,16

SDDSC220 187,78 188,12 0,34 0,46 0,35 1,30

SDDSC220 195,93 196,33 0,4 1,25 0,008 1,27

SDDSC220 199,07 199,2 0,13 0,62 0,093 0,84

SDDSC220 199,2 199,79 0,59 2,31 0,087 2,52

SDDSC220 199,79 200,22 0,43 0,3 0,16 0,68

SDDSC220 200,22 200,47 0,25 6,88 0,38 7,79

SDDSC220 200,47 201,43 0,96 1,78 1,12 4,46

SDDSC220 201,43 202,28 0,85 0,32 0,22 0,85

SDDSC220 202,28 203,48 1,2 0,14 0,058 0,28

SDDSC220 204,68 205,2 0,52 0,66 0,028 0,73

SDDSC220 205,2 205,39 0,19 1,65 0,2 2,13

SDDSC220 205,39 205,59 0,2 42,8 12,4 72,44

SDDSC220 205,59 205,85 0,26 0,64 0,33 1,43

SDDSC220 205,85 206,6 0,75 0,28 0,084 0,48

SDDSC220 206,6 207,47 0,87 0,42 0,063 0,57

SDDSC220 207,47 208,62 1,15 0,1 0,19 0,55

SDDSC220 208,62 209,3 0,68 0,5 0,16 0,88

SDDSC220 209,3 210,06 0,76 0,12 0,017 0,16

SDDSC220 210,06 211,15 1,09 0,58 0,21 1,08

SDDSC220 211,15 212,31 1,16 0,34 0,15 0,70

SDDSC220 215,22 215,64 0,42 0,09 0,007 0,11

SDDSC220 216,2 216,6 0,4 0,1 0,024 0,16

SDDSC220 216,6 217,68 1,08 0,1 0,009 0,12

SDDSC220 220,53 220,63 0,1 0,28 0,025 0,34

SDDSC220 240,4 241,4 1 0,18 0,004 0,19

SDDSC220 242,54 243 0,46 0,08 0,009 0,10

SDDSC220 244,11 244,21 0,1 44,7 0,54 45,99

SDDSC220 244,21 245,07 0,86 12,6 0,014 12,63

SDDSC220 245,07 245,17 0,1 0,13 0,043 0,23

SDDSC220 245,91 246,15 0,24 0,91 0,21 1,41

SDDSC220 246,15 246,56 0,41 0,43 0,051 0,55

SDDSC220 246,56 247,03 0,47 6,6 1,59 10,40

SDDSC220 247,03 247,54 0,51 1,06 0,37 1,94

SDDSC220 247,54 247,76 0,22 0,9 0,94 3,15

SDDSC220 247,76 248,64 0,88 0,42 0,1 0,66

SDDSC220 248,64 249,4 0,76 0,08 0,01 0,10

SDDSC220 249,4 250,01 0,61 0,05 0,024 0,11

SDDSC220 250,01 250,36 0,35 0,31 0,01 0,33

SDDSC220 252,42 252,6 0,18 0,06 0,28 0,73

SDDSC220 254,17 254,55 0,38 0,07 0,017 0,11

SDDSC220 254,89 255,22 0,33 0,2 0,012 0,23

SDDSC220 255,86 256,13 0,27 1,46 0,013 1,49

SDDSC220 257 257,16 0,16 0,33 0,018 0,37

SDDSC220 260 260,1 0,1 0,61 0,02 0,66

SDDSC220 264,85 265,77 0,92 0,08 0,047 0,19

SDDSC220 265,77 266,66 0,89 0,14 0,14 0,47

SDDSC220 266,66 267 0,34 0,15 0,22 0,68

SDDSC220 268,73 269,8 1,07 0,13 0,025 0,19

SDDSC220 272,98 273,19 0,21 0,79 0,14 1,12

SDDSC220 274,16 274,93 0,77 0,16 0,022 0,21

SDDSC220 274,93 275,62 0,69 0,14 0,098 0,37

SDDSC220 275,62 276,73 1,11 0,13 0,017 0,17

SDDSC220 276,73 276,93 0,2 0,4 0,17 0,81

SDDSC220 276,93 277,41 0,48 0,1 0,088 0,31

SDDSC220 277,41 277,7 0,29 0,62 0,56 1,96

SDDSC220 277,7 277,86 0,16 0,15 0,008 0,17

SDDSC220 370,75 370,98 0,23 0,12 0,19 0,57

SDDSC220 405 406,19 1,19 0,11 <0,0001 0,11

SDDSC220 413,25 414,52 1,27 0,17 0,002 0,18

SDDSC220 414,52 415 0,48 0,09 0,012 0,12

SDDSC220 452,46 453,69 1,23 0,06 0,024 0,12

SDDSC220 453,69 454,11 0,42 0,13 0,36 0,99

SDDSC220 454,11 454,7 0,59 0,31 0,29 1,00

SDDSC220 454,7 455,39 0,69 0,09 0,042 0,19

SDDSC220 455,39 456,18 0,79 0,38 0,41 1,36

SDDSC220 456,94 457,83 0,89 0,21 0,098 0,44

SDDSC220 457,83 458,7 0,87 0,11 0,15 0,47

SDDSC220 465,32 466,36 1,04 0,12 0,005 0,13

SDDSC220 466,36 466,94 0,58 0,45 0,081 0,64

SDDSC220 470,7 471 0,3 0,12 0,002 0,12

SDDSC220 475 476 1 0,12 0,002 0,12

SDDSC220 480,15 480,55 0,4 1,02 0,019 1,07

SDDSC220 480,55 480,78 0,23 0,32 0,017 0,36

SDDSC220 481 482,05 1,05 0,55 0,012 0,58

SDDSC220 482,05 482,4 0,35 10,8 0,008 10,82

SDDSC220 482,4 483,3 0,9 0,26 0,12 0,55

SDDSC220 484,22 484,81 0,59 0,35 0,061 0,50

SDDSC220 484,81 485,65 0,84 0,31 0,005 0,32

SDDSC220 487 487,56 0,56 0,16 0,003 0,17

SDDSC220 487,56 487,72 0,16 0,7 0,004 0,71

SDDSC220 487,72 488,21 0,49 0,48 0,039 0,57

SDDSC220 488,21 488,63 0,42 0,5 0,048 0,61

SDDSC220 488,63 488,86 0,23 0,18 0,31 0,92

SDDSC220 488,86 489,73 0,87 0,37 0,013 0,40

SDDSC220 490,97 491,96 0,99 0,22 0,032 0,30

SDDSC220 494,2 494,3 0,1 0,53 0,24 1,10

SDDSC220 494,3 494,51 0,21 0,28 0,011 0,31

SDDSC220 494,51 495,3 0,79 0,24 0,004 0,25

SDDSC220 496,17 496,68 0,51 0,19 0,006 0,21

SDDSC220 496,68 496,93 0,25 0,65 0,004 0,66

SDDSC220 496,93 497,09 0,16 0,15 0,013 0,18

SDDSC220 497,09 497,39 0,3 0,21 0,01 0,23

SDDSC220 497,39 497,76 0,37 0,1 0,017 0,14

SDDSC220 497,76 498,01 0,25 1,1 0,24 1,67

SDDSC220 498,01 498,6 0,59 0,29 0,007 0,31

SDDSC220 498,6 499,2 0,6 0,14 0,005 0,15

SDDSC220 499,2 500 0,8 0,29 0,013 0,32

SDDSC220 500 500,2 0,2 0,45 0,083 0,65

SDDSC220 504,5 505,42 0,92 0,34 0,056 0,47

SDDSC220 505,42 505,83 0,41 0,15 0,005 0,16

SDDSC220 505,83 506,11 0,28 1,15 0,015 1,19

SDDSC220 514,78 515,47 0,69 0,24 0,038 0,33

SDDSC220 516,31 516,86 0,55 0,2 0,018 0,24

SDDSC220 516,86 517,12 0,26 1,15 1,85 5,57

SDDSC220 517,12 517,43 0,31 0,64 0,55 1,95

SDDSC220 517,43 517,58 0,15 1,5 1,24 4,46

SDDSC220 517,58 518,1 0,52 0,38 0,65 1,93

SDDSC220 518,1 518,32 0,22 6,41 2,42 12,19

SDDSC220 518,32 518,48 0,16 0,81 1,72 4,92

SDDSC220 518,48 518,96 0,48 0,15 0,054 0,28

SDDSC220 523,53 523,9 0,37 0,07 0,078 0,26

SDDSC220 524,2 524,65 0,45 0,22 0,004 0,23

SDDSC220 528 529 1 0,1 0,001 0,10

SDDSC232 24,96 25,62 0,66 0,11 0,003 0,12

SDDSC232 29,28 29,82 0,54 0,16 0,002 0,17

SDDSC232 39,33 39,52 0,19 0,38 0,002 0,39

SDDSC232 39,52 40,65 1,13 0,13 0,002 0,14

SDDSC232 42,82 43,58 0,76 0,15 0,016 0,19

SDDSC232 43,58 44,24 0,66 0,42 0,003 0,43

SDDSC232 44,24 44,68 0,44 0,48 0,11 0,74

SDDSC232 44,68 45,39 0,71 0,25 0,004 0,26

SDDSC232 45,39 45,57 0,18 0,64 0,023 0,69

SDDSC232 45,57 46,23 0,66 0,13 0,004 0,14

SDDSC232 46,23 46,54 0,31 0,14 0,038 0,23

SDDSC232 47,34 47,61 0,27 5,36 0,012 5,39

SDDSC232 47,61 48,45 0,84 0,23 0,006 0,24

SDDSC232 48,45 49,19 0,74 0,8 0,26 1,42

SDDSC232 49,19 49,49 0,3 0,17 0,25 0,77

SDDSC232 49,49 50 0,51 1,14 0,085 1,34

SDDSC232 50 50,2 0,2 0,21 0,091 0,43

SDDSC232 51,2 52 0,8 0,04 0,08 0,23

SDDSC232 52 52,36 0,36 0,39 1,14 3,11

SDDSC232 52,36 52,78 0,42 0,03 0,031 0,10

SDDSC232 57,28 57,93 0,65 0,02 0,039 0,11

SDDSC232 58,92 59,16 0,24 0,05 0,14 0,38

SDDSC232 60,14 61,39 1,25 0,09 0,01 0,11

SDDSC232 61,39 61,95 0,56 0,2 0,013 0,23

SDDSC232 65,06 66 0,94 1,04 0,19 1,49

SDDSC232 71,68 71,9 0,22 0,58 0,8 2,49

SDDSC232 78 78,45 0,45 0,08 0,01 0,10

SDDSC232 78,45 79 0,55 0,09 0,013 0,12

SDDSC232 79,99 80,85 0,86 0,16 0,015 0,20

SDDSC232 80,85 81,35 0,5 0,23 0,024 0,29

SDDSC232 81,35 81,6 0,25 1,76 0,33 2,55

SDDSC232 81,6 82,08 0,48 0,22 0,063 0,37

SDDSC232 82,08 82,25 0,17 7,11 5,95 21,33

SDDSC232 82,25 82,65 0,4 1,92 0,18 2,35

SDDSC232 82,65 82,79 0,14 0,18 0,03 0,25

SDDSC232 82,79 83,22 0,43 0,08 0,019 0,13

SDDSC232 87,87 88,74 0,87 0,09 0,005 0,10

SDDSC232 90,75 91,44 0,69 0,1 0,006 0,11

SDDSC232 97 97,8 0,8 0,34 0,011 0,37

SDDSC232 100,04 100,38 0,34 0,11 0,017 0,15

SDDSC232 100,78 101,67 0,89 0,07 0,015 0,11

SDDSC232 101,67 102,35 0,68 0,35 0,006 0,37

SDDSC232 104,38 105,37 0,99 0,35 0,006 0,36

SDDSC232 105,84 106,51 0,67 0,08 0,01 0,10

SDDSC232 118,74 119,14 0,4 0,09 0,005 0,10

SDDSC232 119,14 119,28 0,14 0,57 0,43 1,60

SDDSC232 119,28 119,56 0,28 0,12 0,01 0,14

SDDSC232 119,56 120,26 0,7 0,3 0,006 0,32

SDDSC232 120,26 121,3 1,04 0,12 0,011 0,15

SDDSC232 121,3 121,58 0,28 0,18 0,047 0,29

SDDSC232 121,58 122 0,42 1,35 0,14 1,68

SDDSC232 122 122,16 0,16 2,06 1,23 5,00

SDDSC232 122,16 122,88 0,72 0,43 0,019 0,48

SDDSC232 122,88 123,35 0,47 0,38 0,049 0,50

SDDSC232 123,35 123,71 0,36 3,95 0,43 4,98

SDDSC232 123,71 124,59 0,88 0,84 0,089 1,05

SDDSC232 124,59 125,23 0,64 1,97 0,32 2,73

SDDSC232 125,23 125,5 0,27 0,27 0,015 0,31

SDDSC232 125,5 125,9 0,4 1,79 0,18 2,22

SDDSC232 125,9 126,89 0,99 0,27 0,017 0,31

SDDSC232 130,84 131,97 1,13 0,09 0,013 0,12

SDDSC232 132,7 133,87 1,17 0,21 0,051 0,33

SDDSC232 133,87 134,24 0,37 0,75 0,039 0,84

SDDSC232 134,24 135,04 0,8 0,57 0,052 0,69

SDDSC232 135,04 135,8 0,76 0,49 0,048 0,60

SDDSC232 135,8 136,39 0,59 1,21 0,45 2,29

SDDSC232 136,39 137,5 1,11 0,47 0,083 0,67

SDDSC232 137,5 138,8 1,3 0,73 0,037 0,82

SDDSC232 138,8 139,1 0,3 0,13 0,019 0,18

SDDSC232 146 146,3 0,3 0,2 0,005 0,21

SDDSC232 146,3 147,51 1,21 0,1 0,008 0,12

SDDSC232 147,51 148,8 1,29 0,05 0,033 0,13

SDDSC232 148,8 150 1,2 0,13 0,007 0,15

SDDSC232 150 151 1 0,2 0,003 0,21

SDDSC232 152 153 1 0,17 0,003 0,18

SDDSC232 154,9 155,46 0,56 0,3 0,078 0,49

SDDSC232 155,46 156,06 0,6 0,53 0,015 0,57

SDDSC232 156,06 157,17 1,11 0,03 0,034 0,11

SDDSC232 275,46 276,02 0,56 0,14 0,059 0,28

SDDSC232 277 278,14 1,14 0,11 0,014 0,14

SDDSC232 278,14 278,31 0,17 4,11 1,45 7,58

SDDSC232 278,31 279,43 1,12 0,14 0,04 0,24

SDDSC232 279,8 280,05 0,25 0,1 0,72 1,82

SDDSC232 284 285 1 0,18 0,003 0,19

SDDSC232 286,06 286,19 0,13 172 0,068 172,16

SDDSC232 287 287,93 0,93 0,09 0,008 0,11

SDDSC232 288,44 289,21 0,77 0,12 0,006 0,14

SDDSC232 294 294,81 0,81 0,15 0,008 0,17

SDDSC232 294,81 296 1,19 0,11 0,006 0,12

SDDSC232 299 300 1 4,67 0,021 4,72

SDDSC232 383,5 383,88 0,38 0,12 0,024 0,18

SDDSC232 412,42 413,28 0,86 0,12 0,003 0,13

SDDSC232 413,28 413,85 0,57 0,12 0,002 0,12

SDDSC232 413,85 415,05 1,2 0,1 0,003 0,11

SDDSC232 416,9 417,83 0,93 0,11 0,003 0,12

SDDSC232 417,83 418 0,17 0,6 0,003 0,61

SDDSC232 418 419 1 0,31 0,003 0,32

SDDSC232 419 420 1 0,2 0,004 0,21

SDDSC235 16 17 1 0,23 7E-04 0,23

SDDSC235 17 17,63 0,63 0,1 1E-03 0,10

SDDSC235 49,79 50,37 0,58 0,34 0,34 1,15

SDDSC235 50,37 51 0,63 4,76 3,35 12,77

SDDSC235 51 52 1 0,11 0,033 0,19

SDDSC235 52 53 1 0,07 0,029 0,14

SDDSC235 53 53,69 0,69 0,26 0,19 0,71

SDDSC235 53,69 53,82 0,13 2,28 10,3 26,90

SDDSC235 53,82 54,63 0,81 0,19 0,65 1,74

SDDSC235 54,63 55 0,37 0,02 0,14 0,35

SDDSC235 55 55,62 0,62 0,09 0,043 0,19

SDDSC235 55,62 55,73 0,11 1,97 4,42 12,53

SDDSC235 55,73 56,93 1,2 0,1 0,01 0,12

SDDSC235 58 59 1 0,31 0,026 0,37

SDDSC235 69,1 70,34 1,24 0,17 0,009 0,19

SDDSC235 70,34 71,48 1,14 0,49 0,01 0,51

SDDSC235 81 82 1 0,09 0,009 0,11

SDDSC235 82 83 1 0,46 0,012 0,49

SDDSC235 83 84,05 1,05 0,24 0,011 0,27

SDDSC235 84,05 85 0,95 0,74 0,009 0,76

SDDSC235 85 86 1 1,9 0,011 1,93

SDDSC235 86 87,08 1,08 0,88 0,013 0,91

SDDSC235 88,28 88,7 0,42 0,19 0,013 0,22

SDDSC235 88,7 89,78 1,08 0,08 0,018 0,12

SDDSC235 89,78 90,35 0,57 0,49 0,079 0,68

SDDSC235 90,35 90,46 0,11 6,27 2,2 11,53

SDDSC235 91,42 91,79 0,37 0,23 0,032 0,31

SDDSC235 91,79 91,89 0,1 2,85 39,5 97,26

SDDSC235 91,89 92,4 0,51 0,18 0,04 0,28

SDDSC235 92,4 93,25 0,85 1,39 0,43 2,42

SDDSC235 93,25 94,08 0,83 2,27 2,99 9,42

SDDSC235 94,08 94,42 0,34 1,76 0,16 2,14

SDDSC235 94,42 95 0,58 1,2 0,012 1,23

SDDSC235 95 96,17 1,17 0,21 0,013 0,24

SDDSC235 97,37 98,36 0,99 0,15 0,02 0,20

SDDSC235 98,36 99,5 1,14 0,22 0,019 0,27

SDDSC235 99,5 99,69 0,19 0,46 0,019 0,51

SDDSC235 99,69 100,58 0,89 0,3 0,025 0,36

SDDSC235 100,58 101,88 1,3 0,12 0,016 0,16

SDDSC235 101,88 103,18 1,3 0,4 0,007 0,42

SDDSC235 104,8 106 1,2 0,56 0,055 0,69

SDDSC235 106 107,1 1,1 0,12 0,009 0,14

SDDSC235 108 108,45 0,45 0,26 0,013 0,29

SDDSC235 108,45 108,81 0,36 0,37 0,027 0,43

SDDSC235 108,81 109,79 0,98 0,83 0,25 1,43

SDDSC235 109,79 110,29 0,5 1,14 0,17 1,55

SDDSC235 110,29 110,81 0,52 0,45 0,076 0,63

SDDSC235 110,81 111,02 0,21 19,9 6,13 34,55

SDDSC235 111,02 111,17 0,15 1,41 14,6 36,30

SDDSC235 111,17 111,48 0,31 0,75 0,053 0,88

SDDSC235 111,48 111,72 0,24 3,5 2,42 9,28

SDDSC235 111,72 111,98 0,26 0,2 0,045 0,31

SDDSC235 130,43 130,93 0,5 0,14 0,009 0,16

SDDSC235 130,93 132,18 1,25 0,14 0,012 0,17

SDDSC235 154,71 155,18 0,47 0,08 0,015 0,12

SDDSC235 155,18 155,34 0,16 3,34 0,009 3,36

SDDSC235 155,34 155,88 0,54 0,12 0,012 0,15

SDDSC235 156,86 157,28 0,42 0,29 0,014 0,32

SDDSC235 157,28 158,31 1,03 0,08 0,014 0,11

SDDSC235 158,31 158,58 0,27 1,44 0,018 1,48

SDDSC235 158,58 159,59 1,01 1,1 0,016 1,14

SDDSC235 160,45 161 0,55 0,28 0,019 0,33

SDDSC235 165 166 1 0,14 0,003 0,15

SDDSC235 202,92 204,04 1,12 0,11 0,003 0,12

SDDSC235 204,28 204,49 0,21 2,42 0,008 2,44

SDDSC235 204,49 204,78 0,29 0,42 0,012 0,45

SDDSC235 204,78 204,92 0,14 0,75 0,014 0,78

SDDSC235 204,92 205,15 0,23 0,23 0,008 0,25

SDDSC235 211,04 211,62 0,58 0,49 0,096 0,72

SDDSC235 211,62 211,78 0,16 2,12 0,097 2,35

SDDSC235 211,78 212,2 0,42 0,3 0,05 0,42

SDDSC235 245,32 246,5 1,18 0,11 0,013 0,14

SDDSC235 246,5 246,71 0,21 156 0,19 156,45

SDDSC235 246,71 247,84 1,13 0,33 0,017 0,37

SDDSC235 247,84 248,07 0,23 1,44 0,074 1,62

SDDSC235 248,07 248,92 0,85 0,26 0,074 0,44

SDDSC235 248,92 249,38 0,46 0,28 0,069 0,44

SDDSC235 249,38 250,37 0,99 0,1 0,007 0,12

SDDSC235 276,19 277,33 1,14 0,08 0,15 0,44

SDDSC235 282,08 282,27 0,19 12,7 0,082 12,90

SDDSC235 282,27 282,38 0,11 5,32 0,049 5,44

SDDSC235 282,38 283,16 0,78 0,11 0,051 0,23

SDDSC235 285,04 285,18 0,14 0,13 0,003 0,14

SDDSC235 285,98 286,16 0,18 0,03 0,18 0,46

SDDSC235 286,16 287,03 0,87 0,36 0,46 1,46

SDDSC235 287,03 287,2 0,17 0,55 0,01 0,57

SDDSC235 287,2 288,22 1,02 0,28 0,029 0,35

SDDSC235 288,22 288,47 0,25 0,56 5,12 12,80

SDDSC235 288,47 288,99 0,52 11 1,17 13,80

SDDSC235 288,99 289,52 0,53 0,31 0,009 0,33

SDDSC235 289,52 290,04 0,52 0,09 0,006 0,10

SDDSC235 290,04 291,02 0,98 0,22 0,069 0,38

SDDSC235 295,08 295,27 0,19 0,39 0,007 0,41

SDDSC235 295,27 295,47 0,2 0,84 0,014 0,87

SDDSC235 295,47 296 0,53 0,18 0,009 0,20

SDDSC235 298,2 298,4 0,2 0,37 0,009 0,39

SDDSC235 298,91 299,39 0,48 0,09 0,019 0,14

SDDSC235 299,39 299,95 0,56 0,16 0,028 0,23

SDDSC235 299,95 300,61 0,66 0,51 0,017 0,55

SDDSC235 300,61 301,57 0,96 0,29 0,01 0,31

SDDSC235 301,57 302,11 0,54 0,66 0,011 0,69

SDDSC235 305,95 306,11 0,16 0,19 0,003 0,20

SDDSC235 311,24 311,48 0,24 0,12 0,008 0,14

SDDSC235 316,21 316,96 0,75 0,1 0,008 0,12

SDDSC235 316,96 317,16 0,2 3,74 0,015 3,77585

SDDSC235 317,16 317,6 0,44 0,08 0,014 0,11346

SDDSC235 317,6 317,81 0,21 0,33 0,01 0,3539

SDDSC235 317,81 318,12 0,31 0,1 0,015 0,13585

SDDSC235 318,12 318,72 0,6 0,09 0,014 0,12346

SDDSC235 318,72 319,29 0,57 0,1 0,006 0,114818

SDDSC235 319,29 319,46 0,17 3,12 0,018 3,16302

SDDSC235 319,46 320,29 0,83 0,53 0,032 0,60648

SDDSC235 320,29 320,47 0,18 0,4 0,014 0,43346

SDDSC235 320,47 321,19 0,72 0,1 0,008 0,118881

SDDSC235 321,19 321,36 0,17 0,29 0,006 0,305296

SDDSC235 325,42 325,76 0,34 0,01 0,043 0,11277

SDDSC235 325,76 326,18 0,42 0,3 0,029 0,36931

SDDSC235 326,74 327,42 0,68 0,16 0,008 0,178642

SDDSC235 330,26 330,5 0,24 0,32 0,011 0,34629

SDDSC235 330,5 330,64 0,14 0,21 0,029 0,27931

SDDSC235 336,79 337,23 0,44 0,01 0,47 1,1333

SDDSC235 337,98 338,3 0,32 0,06 0,41 1,0399

SDDSC235 338,3 338,4 0,1 0,02 0,34 0,8326

SDDSC235 339,84 340,04 0,2 0,06 0,044 0,16516

SDDSC235 341,08 341,42 0,34 32,1 0,016 32,13824

SDDSC235 341,42 341,54 0,12 2,63 0,016 2,66824

SDDSC235 341,54 341,69 0,15 1,47 0,023 1,52497

SDDSC235 341,69 341,96 0,27 0,1 0,042 0,20038

SDDSC235 341,96 342,09 0,13 0,44 0,021 0,49019

SDDSC235 354,32 354,84 0,52 0,05 0,022 0,10258

SDDSC235 354,84 354,96 0,12 0,89 0,018 0,93302

SDDSC235 354,96 355,36 0,4 0,47 0,005 0,480755

SDDSC235 355,36 356,2 0,84 0,11 0,009 0,132466

SDDSC235 356,2 356,88 0,68 0,23 0,007 0,24673

SDDSC235 356,88 357,12 0,24 0,13 0,01 0,1539

SDDSC235 357,12 358,02 0,9 0,4 0,006 0,414579

SDDSC235 361,51 361,63 0,12 4,3 1,02 6,7378

SDDSC235 362 362,23 0,23 0,21 0,013 0,24107

SDDSC235 367,92 368,63 0,71 0,44 0,008 0,45912

SDDSC235 368,63 369,5 0,87 0,15 0,008 0,169359

SDDSC235 370,6 371,21 0,61 0,19 0,005 0,200994

SDDSC235 385 385,29 0,29 1,67 0,012 1,69868

SDDSC235 385,75 386 0,25 0,06 0,057 0,19623

SDDSC235 386 386,82 0,82 0,13 0,006 0,145057

SDDSC235 386,82 386,95 0,13 0,29 0,007 0,307208

SDDSC235 388,23 388,75 0,52 0,06 0,024 0,11736

SDDSC235 388,75 389,34 0,59 0,55 0,006 0,564579

SDDSC235 390,47 390,7 0,23 0,43 0,29 1,1231

SDDSC235 394,96 395,94 0,98 0,11 0,008 0,12912

SDDSC235 395,94 396,28 0,34 3,03 0,012 3,05868

SDDSC235 397,28 398,28 1 0,1 0,002 0,105497

SDDSC235 399,92 400,03 0,11 0,16 0,21 0,6619

SDDSC235 401,55 401,89 0,34 0,28 0,002 0,285019

SDDSC235 401,89 403 1,11 0,11 0,004 0,119321

SDDSC235 403 403,82 0,82 0,14 0,043 0,24277

SDDSC235 406,4 407,08 0,68 0,56 0,006 0,574101

SDDSC235 407,08 407,48 0,4 5,61 0,009 5,631271

SDDSC235 407,48 407,66 0,18 0,44 0,005 0,451472

SDDSC235 407,66 408,09 0,43 0,22 0,007 0,236969

SDDSC235 408,09 408,93 0,84 0,16 0,008 0,179598

SDDSC235 409,32 410,32 1 0,23 0,021 0,28019

SDDSC235 412,26 412,7 0,44 11 0,004 11,01004

SDDSC235 412,7 413,2 0,5 9,56 0,02 9,6078

SDDSC235 413,2 413,93 0,73 0,23 0,003 0,237887

SDDSC235 415,49 416,52 1,03 0,23 0,006 0,243862

SDDSC235 421,91 422,6 0,69 0,12 0,008 0,137925

SDDSC235 424,66 425,61 0,95 0,09 0,01 0,1139

SDDSC235 425,61 426,27 0,66 0,31 0,008 0,328881

SDDSC235 426,27 426,6 0,33 4,45 0,006 4,463384

SDDSC235 426,6 426,99 0,39 1,72 0,008 1,738642

SDDSC235 426,99 427,95 0,96 0,2 0,011 0,22629

SDDSC235 427,95 428,61 0,66 2,86 0,014 2,89346

SDDSC235 428,61 429,25 0,64 0,09 0,013 0,12107

SDDSC235 429,25 430,17 0,92 0,11 0,005 0,121472

SDDSC235 433 433,1 0,1 3,06 0,002 3,065497

SDDSC235 433,1 433,26 0,16 6,74 0,005 6,751711

SDDSC235 433,26 434,19 0,93 0,42 0,01 0,4439

SDDSC235 437,72 438,53 0,81 0,13 0,033 0,20887

SDDSC235 439,66 440,09 0,43 2,14 0,004 2,150038

SDDSC235 440,09 440,52 0,43 5,32 0,009 5,341271

SDDSC235 450,79 451,24 0,45 0,18 0,011 0,20629

SDDSC235 452,2 452,58 0,38 0,2 0,002 0,205497

SDDSC235 452,58 452,83 0,25 0,77 0,58 2,1562

SDDSC235 453,39 454,13 0,74 0,43 0,042 0,53038

SDDSC235 454,13 455,22 1,09 0,56 0,036 0,64604

SDDSC235 455,22 456,19 0,97 0,05 0,074 0,22686

SDDSC235 456,19 456,97 0,78 0,23 0,009 0,25151

SDDSC235 456,97 457,9 0,93 0,27 0,004 0,280516

SDDSC235 459,81 460,5 0,69 0,14 0,06 0,2834

SDDSC235 460,5 461,06 0,56 1,43 0,22 1,9558

SDDSC235 461,06 461,66 0,6 0,73 0,44 1,7816

SDDSC235 461,66 461,87 0,21 12,6 0,018 12,64302

SDDSC235 461,87 462,86 0,99 0,36 0,12 0,6468

SDDSC235 462,86 463,44 0,58 0,07 0,047 0,18233

SDDSC235 463,44 464 0,56 0,14 0,006 0,15434

SDDSC235 466,77 468,04 1,27 0,12 0,003 0,127648

SDDSC235 468,04 468,3 0,26 1,51 0,007 1,526252

SDDSC235 468,84 469,19 0,35 0,31 0,005 0,320994

SDDSC235 475,5 475,69 0,19 0,16 0,007 0,176491

SDDSC235 480,67 481,18 0,51 0,11 0,003 0,116453

SDDSC235 484,9 485,13 0,23 1,22 0,006 1,234579

SDDSC235 485,13 486,02 0,89 0,09 0,009 0,110315

SDDSC235 486,02 486,99 0,97 0,14 0,01 0,1639

SDDSC235 486,99 487,86 0,87 0,05 0,027 0,11453

SDDSC235 487,86 488,26 0,4 0,17 0,008 0,189837

SDDSC235 488,26 488,96 0,7 0,09 0,024 0,14736

SDDSC235 488,96 489,72 0,76 0,21 0,006 0,223623

SDDSC235 489,72 490,25 0,53 0,11 0,005 0,121711

SDDSC235 490,25 490,37 0,12 0,16 0,003 0,16717

SDDSC235 490,37 490,88 0,51 0,26 0,2 0,738

SDDSC235 490,88 491,58 0,7 0,16 0,034 0,24126

SDDSC235 491,58 492,26 0,68 0,15 0,028 0,21692

SDDSC235 492,26 492,8 0,54 0,04 0,057 0,17623

SDDSC235 493,94 495,21 1,27 0,07 0,065 0,22535

SDDSC235 496,34 496,51 0,17 0,9 0,006 0,913623

SDDSC235 496,51 497,07 0,56 0,1 0,005 0,111711

SDDSC235 498,37 499,05 0,68 0,11 0,01 0,133422

SDDSC235 501,97 503,03 1,06 0,07 0,038 0,16082

SDDSC235 503,03 504,3 1,27 0,03 0,042 0,13038

SDDSC235 506,26 507,17 0,91 0,04 0,05 0,1595

SDDSC235 507,17 508,25 1,08 0,12 0,031 0,19409

SDDSC235 508,25 509,28 1,03 0,13 0,17 0,5363

SDDSC235 509,28 509,41 0,13 2,01 0,026 2,07214

SDDSC235 509,41 510,44 1,03 0,1 0,024 0,15736

SDDSC235 512,53 513,4 0,87 0,27 0,017 0,31063

SDDSC235 513,4 513,7 0,3 0,42 1,1 3,049

SDDSC235 513,7 515 1,3 0,15 0,041 0,24799

SDDSC235 515 516 1 0,14 0,003 0,146453

SDDSC235 518 519,27 1,27 0,16 0,004 0,16956

SDDSC235 520,16 520,36 0,2 1,44 0,007 1,456969

SDDSC235 520,36 520,97 0,61 0,19 0,002 0,195258

SDDSC235 520,97 521,35 0,38 0,4 0,009 0,421271

SDDSC235 521,35 521,81 0,46 0,2 0,006 0,21434

SDDSC235 531,45 531,55 0,1 13,3 0,005 13,31291

SDDSC235 536,53 537,83 1,3 0,27 0,003 0,276453

SDDSC235 541,21 541,34 0,13 5,75 0,005 5,760755

SDDSC235 547,8 547,91 0,11 4,47 0,005 4,481233

SDDSC235 550,69 550,87 0,18 16,6 0,005 16,61243

SDDSC235 550,87 551,56 0,69 0,29 0,01 0,3139

SDDSC235 551,56 552,49 0,93 0,13 0,009 0,150793

SDDSC235 552,49 552,78 0,29 192 0,004 192,01

SDDSC235 552,78 553,27 0,49 0,09 0,01 0,1139

SDDSC235 567,76 568,46 0,7 0,12 0,008 0,13912

SDDSC235 568,46 568,75 0,29 0,55 0,01 0,572705

SDDSC235 568,75 568,87 0,12 0,62 0,007 0,635774

SDDSC235 568,87 568,99 0,12 22,9 0,009 22,92247

SDDSC235 568,99 569,32 0,33 2,41 0,008 2,428164

SDDSC235 569,32 569,52 0,2 496 0,009 496,0217

SDDSC235 569,52 569,68 0,16 71,5 0,002 71,50454

SDDSC235 569,68 570,17 0,49 0,46 0,01 0,4839

SDDSC235 570,17 571 0,83 0,08 0,01 0,1039

SDDSC235 581,51 582,8 1,29 0,13 0,006 0,14434

SDDSC235 584 584,63 0,63 0,34 0,004 0,348843

SDDSC235 584,63 585,11 0,48 17,9 0,005 17,91171

SDDSC235 586,22 587,2 0,98 0,14 0,007 0,157686

SDDSC235 593,88 594,94 1,06 0,13 0,009 0,150315

SDDSC235 600 601,03 1,03 0,17 0,01 0,1939

SDDSC235 604,32 604,54 0,22 0,2 0,008 0,219837

SDDSC235 604,54 604,82 0,28 0,25 0,007 0,267686

SDDSC235 604,82 605,22 0,4 36,3 0,01 36,32366

SDDSC235 605,22 606,29 1,07 0,16 0,006 0,173623

SDDSC235 606,29 607,47 1,18 0,2 0,006 0,214101

SDDSC235 611,18 612,26 1,08 0,3 0,008 0,317925

SDDSC235 612,26 613,52 1,26 0,28 0,009 0,30151

SDDSC235 613,52 613,93 0,41 3,23 0,014 3,26346

SDDSC235 613,93 614,22 0,29 0,39 0,008 0,409598

SDDSC235 614,22 614,4 0,18 0,32 0,006 0,334579

SDDSC235 619 620,25 1,25 0,05 0,021 0,10019

SDDSC235 620,25 621,53 1,28 0,06 0,073 0,23447

SDDSC235 621,53 621,67 0,14 0,02 2,38 5,7082

SDDSC235 629,7 630,5 0,8 0,27 0,008 0,288642

SDDSC235 630,5 631,12 0,62 0,38 0,008 0,400076

SDDSC235 631,12 631,77 0,65 0,15 0,009 0,171988

SDDSC235 631,77 632,5 0,73 0,35 0,009 0,371032

SDDSC235 632,5 633,46 0,96 0,47 0,019 0,51541

SDDSC235 633,46 634,63 1,17 0,34 0,019 0,38541

SDDSC235 635,71 635,97 0,26 0,11 0,006 0,123623

SDDSC235 635,97 637,14 1,17 0,16 0,01 0,183661

SDDSC235 637,14 638,06 0,92 0,31 0,011 0,33629

SDDSC235 638,06 639,34 1,28 0,24 0,012 0,26868

SDDSC235 640,64 640,88 0,24 0,03 0,054 0,15906

SDDSC235 642,06 643,06 1 0,24 0,007 0,257447

SDDSC235 645,09 646,19 1,1 0,1 0,009 0,120315

SDDSC235 648,6 649,69 1,09 0,18 0,006 0,195057

SDDSC235 649,69 650,99 1,3 0,1 0,006 0,115296

SDDSC235 650,99 652,25 1,26 0,13 0,008 0,148164

SDDSC235 652,25 653,38 1,13 0,21 0,005 0,222906

SDDSC235 653,38 654,68 1,3 0,2 0,007 0,216013

SDDSC235 654,68 655,97 1,29 0,21 0,009 0,231032

SDDSC235 656,82 657,19 0,37 0,24 0,012 0,26868

SDDSC235 657,19 657,91 0,72 0,27 0,007 0,287686

SDDSC235 658,55 658,81 0,26 0,49 0,027 0,55453

SDDSC235 658,81 660,02 1,21 0,25 0,008 0,269359

SDDSC235 660,02 661,22 1,2 0,33 0,007 0,347686

SDDSC235 661,22 662,4 1,18 0,26 0,011 0,28629

SDDSC235 662,4 663,18 0,78 0,14 0,013 0,17107

SDDSC235 663,18 664,12 0,94 0,28 0,023 0,33497

SDDSC235 664,12 665,37 1,25 0,11 0,01 0,1339

SDDSC235 665,83 666,89 1,06 0,47 0,013 0,50107

SDDSC235 668,22 668,4 0,18 0,58 0,012 0,60868

SDDSC235 670,35 671,6 1,25 0,35 0,012 0,37868

SDDSC235 671,6 671,81 0,21 0,45 0,008 0,468881

SDDSC235 671,81 672,4 0,59 0,41 0,023 0,46497

SDDSC235 674,63 675,5 0,87 0,1 0,017 0,14063

SDDSC235 677,07 677,47 0,4 0,22 0,014 0,25346

SDDSC235 678 679 1 0,17 0,46 1,2694

SDDSC235 680,65 681,5 0,85 0,11 0,008 0,12912

SDDSC235 681,5 682,2 0,7 0,59 0,01 0,6139

SDDSC235 682,2 683,2 1 0,13 0,043 0,23277

SDDSC235 684,81 684,91 0,1 51,4 0,021 51,45019

SDDSC235 685,28 685,5 0,22 9,99 0,013 10,02107

SDDSC235 687,5 688,5 1 0,68 0,005 0,692906

SDDSC235 689,77 689,97 0,2 0,07 0,013 0,10107

SDDSC235 690,85 691,01 0,16 1,14 0,006 1,15434

SDDSC235 698,71 699,05 0,34 23,5 0,012 23,52868

SDDSC235 699,75 699,85 0,1 1,57 2 6,35

SDDSC235 705,06 705,66 0,6 0,11 0,006 0,123145

SDDSC235 708,7 709,21 0,51 3,14 0,012 3,16868

SDDSC235 711,2 711,69 0,49 2 0,015 2,03585

SDDSC235 711,69 712,8 1,11 9,52 0,008 9,538403

SDDSC235 713,5 714,3 0,8 0,29 0,004 0,300277

SDDSC235 714,8 715 0,2 51,1 0,011 51,12629

SDDSC235 716 716,55 0,55 0,09 0,008 0,109359

SDDSC235 716,55 716,66 0,11 0,73 0,016 0,76824

SDDSC235 716,66 717,04 0,38 43,2 0,013 43,23107

SDDSC235 719,73 720,51 0,78 0,29 0,01 0,3139

SDDSC235 720,68 720,9 0,22 0,22 0,02 0,2678

SDDSC235 720,9 721,02 0,12 1,76 0,011 1,78629

SDDSC235 721,02 722,06 1,04 0,21 0,014 0,24346

SDDSC235 725,94 726,15 0,21 0,33 0,012 0,35868

SDDSC235 727,24 727,36 0,12 47,4 0,016 47,43824

SDDSC235 727,36 727,66 0,3 0,08 0,018 0,12302

SDDSC235 727,66 728,18 0,52 0,34 0,013 0,37107

SDDSC235 729,48 729,62 0,14 1,95 0,072 2,12208

SDDSC235 731,1 731,3 0,2 337 0,01 337,0232

SDDSC235 742,91 743,24 0,33 0,09 0,026 0,15214

SDDSC235 744,38 744,57 0,19 13 0,014 13,03346

SDDSC235 744,57 744,81 0,24 0,29 0,009 0,310554

SDDSC235 744,81 745,19 0,38 0,45 0,01 0,4739

SDDSC235 745,19 746 0,81 0,38 0,009 0,400315

SDDSC235 746,82 747,1 0,28 0,21 0,011 0,23629

SDDSC235 747,1 747,27 0,17 0,32 0,006 0,333623

SDDSC235 747,27 747,95 0,68 0,39 0,005 0,400755

SDDSC235 747,95 748,08 0,13 0,17 0,002 0,174063

SDDSC235 748,08 748,29 0,21 0,4 0,012 0,42868

SDDSC235 748,29 748,5 0,21 0,48 0,005 0,492906

SDDSC235 748,5 748,65 0,15 0,36 0,003 0,368126

SDDSC235 748,65 749,71 1,06 0,1 0,003 0,107648

SDDSC235 749,71 750,01 0,3 1,1 0,011 1,12629

SDDSC235 750,01 750,16 0,15 1,14 0,009 1,161988

SDDSC235 750,16 750,58 0,42 0,65 0,008 0,667925

SDDSC235 752,52 752,95 0,43 0,18 0,007 0,196252

SDDSC235 753,76 753,88 0,12 2,28 0,007 2,29673

SDDSC235 754,9 755,18 0,28 0,6 0,012 0,62868

SDDSC235 755,18 755,42 0,24 0,15 0,005 0,162906

SDDSC235 755,42 755,53 0,11 0,34 0,003 0,347409

SDDSC235 755,53 755,92 0,39 0,17 0,004 0,180038

SDDSC235 757,39 757,72 0,33 0,15 0,006 0,163862

SDDSC235 757,72 758,26 0,54 0,16 0,004 0,169799

SDDSC235 762,29 762,81 0,52 0,04 0,031 0,11409

SDDSC235 762,81 762,98 0,17 2,93 0,19 3,3841

SDDSC235 763,3 763,56 0,26 0,07 0,019 0,11541

SDDSC235 770,74 771,4 0,66 1,12 0,005 1,132428

SDDSC235 772 772,9 0,9 0,85 0,017 0,89063

SDDSC235 772,9 773,4 0,5 0,35 0,011 0,37629

SDDSC235 788,53 788,82 0,29 1,11 0,003 1,116453

SDDSC235 816,37 817,23 0,86 0,06 0,018 0,10302

SDDSC235 817,23 817,99 0,76 0,07 0,017 0,11063

SDDSC235 830,3 831,3 1 0,18 0,004 0,188843

SDDSC235 831,3 832,11 0,81 0,07 0,014 0,10346

SDDSC235 848,4 849,05 0,65 0,06 0,028 0,12692

SDDSC235 1249,98 1250,39 0,41 0,16 0,004 0,169799

SDDSC235 1302,3 1302,56 0,26 0,18 0,001 0,182868

SDDSC235 1302,56 1302,8 0,24 0,28 0,002 0,284541

SDDSC235 1303,85 1305 1,15 0,2 0,003 0,206692

SDDSC235 1314,16 1315,24 1,08 0,12 8E-04 0,121888

SDDSC235 1316,91 1317,27 0,36 0,09 0,014 0,12346

SDDSC235 1324,38 1324,8 0,42 0,12 0,002 0,123585

SDDSC235 1324,8 1324,97 0,17 0,16 0,004 0,170516

SDDSC235 1324,97 1325,71 0,74 0,18 0,003 0,186453

SDDSC235 1326,73 1327,22 0,49 0,33 0,002 0,335497

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Probenahme-verfahren · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezifische, für die · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne bei >90 % und Viertelkerne bei

untersuchten Mineralien geeignete, spezialisierte Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und Findlingen;

Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und

Einschränkung der weit gefassten Bedeutung des Begriffs Probenahme zu Bodenproben (einschließlich

verstehen. Doppelproben).

· Es ist auf die Maßnahmen hinzuweisen, die zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben · Die Standorte der Feldproben wurden mithilfe eines GPS-Geräts erfasst, in der Regel mit einer

und der ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme ergriffen Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mithilfe eines

wurden. Differential-GPS auf <1 Meter genau

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung bestätigt.

sind. · Die Probenstandorte wurden zudem durch Eintragung der Positionen in die hochauflösenden

· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard durchgeführt wurden, wäre dies relativ Lidar-Karten

einfach (z. B. Es wurde eine Reverse-Circulation-Bohrung eingesetzt, um 1-m-Proben zu verifiziert.

entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe · Die Bohrkerne werden zum Zerschneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge, die

herzustellen). In anderen Fällen sind möglicherweise ausführlichere Erläuterungen von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient wird,

erforderlich, beispielsweise bei grobkörnigem Gold, das mit spezifischen Probenahmeproblemen zerschnitten.

verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. Unterwasserknollen) · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory

können die Offenlegung detaillierter Informationen transportiert.

rechtfertigen. · Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter

zerkleinert, und eine 1-kg-Probenportion wird zur Pulverisierung (LM5) und zur Analyse

entnommen.

· Für die Goldanalyse werden von erfahrenem Personal (das mit hochsulfid- und stibnitreichen

Proben vertraut ist) Standard-Feuerprobenverfahren an einer 30-g-Probe angewendet.

Vor-Ort-Goldmethode mittels Feuerprobe, Code

PE01S.

· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des Goldes zu

ermitteln, wenn grobkörniges Gold nachweisbar

ist.

· Zur Analyse der mit Königswasser aufgeschlossenen Pulpe auf weitere 12 Elemente wird ICP-OES

eingesetzt (Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels

Flammen-AAS gemessen (Methode

B050).

· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, und eine Probe mit einer Korngröße von 80 Mesh wurde

verpackt und zu den ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im

extrem niedrigen Konzentrationsbereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung

von Königswasser und ICP-MS)

durchzuführen.

· Stichproben und Gesteinsbruchstücke werden in der Regel an On Site Laboratories zur

Standard-Feuerprobe und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,

übermittelt.

·

Bohr-techniken · Bohrverfahren (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, · Diamantbohrkerne mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis

Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Details (z. Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten am Fuß des

B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Bohrkerns markiert

Face-Sampling-Bohrkrone oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher wird.

Methode · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in hartem als auch in weichem Gestein

usw.). im Projekt als am effektivsten

erwiesen.

Ausbeute der · Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute von Kern- und Splitterproben sowie · Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei

Bohrproben Auswertung der der Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu

Ergebnisse. erhalten und einen en Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit einem Maßband an markierten Bohrkernen

Proben. ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers

· Ob ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund abgeglichen.

eines selektiven Verlusts bzw. Gewinns von feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe unten)

Proben gekommen sein darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen

könnte. hindeuten.

Protokoll-ierung · Ob Kern- und Splittproben geologisch und geotechnisch so detailliert dokumentiert wurden, dass · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des

sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und metallurgische Studien Unternehmens.

unterstützen. · Die an der Bohranlage markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung überprüft, und

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder die Basis der Ausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen

Küsten-, Kanal- usw. innerhalb von 10 Grad

Fotografie). übereinstimmen.

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten relevanten Durchschneidungen. · Die Kernausbeuten werden pro Meter gemessen.

· RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise

durchgeführt.

· Jede Kernschale wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die

Probenahme und das Zerschneiden markiert

wurde.

· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Ausrichtungslinie angeordnet, damit die

Ausrichtungslinie im Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten

bleibt.

· Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter:

· Gesteinsarten, Lithologie

· Alteration

· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht orientierten

Kernabschnitten werden die Alpha-Winkel

gemessen)

· Aderbildung (Quarz, Karbonat, Antimonit)

· Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)

· 100 % des Bohrkerns werden hinsichtlich aller oben beschriebenen Komponenten in die

MX-Logging-Datenbank des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung der

Lithologie und der Alteration jedoch auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte Geologen

stützt.

· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die

Probenahme und das Zerschneiden markiert

wurde.

· Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard, der für zukünftige

Studien herangezogen werden

kann.

Probenahme-techniken · Bei Bohrkernen: Angabe, ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der · Bohrkerne werden in der Regel mittels einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtungslinie

und gesamte Kern entnommen des Bohrkerns bleibt dabei

Probenvorbe-reitung wurde. erhalten.

· Bei Nicht-Kernen: ob durch Riffelung, Röhrenprobenahme, Rotationsspaltung usw. entnommen und · Bei der Entnahme von Proben-Duplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) werden

ob die Probenahme nass oder trocken Viertel- und Halbkerne

erfolgte. verwendet.

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite des Bohrkerns

· Für alle Stufen der Probenahme angewandte Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der (sofern orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Einzeichnen einer Trennlinie am Kern,

Repräsentativität der wenn eine Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

Proben. eingezeichnet.

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das · Die Probengrößen für Grobgold werden durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die

vor Ort entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse der Feldduplikate Verwendung von Viertel- und Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

bzw. der Probenahme der zweiten Nugget-Effekts.

Hälfte. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % Kern-Duplikate, zertifizierte

· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 25.Proben Duplikate entnommen,und das Labor fügte

regelmäßig Goldstandards mit geringem Gehalt in den Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die · Die von On Site verwendete Feuerprobe-Methode für Gold ist weltweit anerkannt, und

Analysedaten und Technik als partiell oder vollständig angesehen Nachuntersuchungen bei Werten außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer

Laborunter-suchungen wird. Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im Labor von On Site ist das

· Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. sind die bei der Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben

Analyse verwendeten Parameter anzugeben, darunter Marke und Modell des Geräts, Messzeiten, (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) besitzt - dies verringert das Risiko ungenauer

angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung Ergebnisse bei komplexen sulfid-goldhaltigen Proben

usw. erheblich.

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des ursprünglichen

Doppelbestimmungen, externe Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit (d. h. Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.

Abwesenheit von Verzerrungen) und Präzision festgelegt

wurden. · Die ICP-OES-Technik ist ein Standardverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Das

verwendete Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von

Sulfiden (in diesem Fall in der Regel Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere

in Silikaten eingebundene Elemente, insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur

teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten eingebundenen Elemente spielen bei der Bestimmung der

Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge keine

Rolle.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass

geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die

MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsniveaus ermittelt

· ¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei

mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation

hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au

steigt.

½-Duplikate - der Kern wird in Hälften geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei

mineralisiertem Kern) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation

hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au

steigt.

Waschproben - Waschproben werden nach sichtbarem Gold oder bei >1 % sichtbarem Antimonit

eingefügt, um sicherzustellen, dass die Kontamination während der Aufbereitungsphase minimiert

wird

Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen

eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschlämmen nicht durch

Goldverschmierungen an den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt

werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze

und umfassen eine einzelne Probe mit 0,03 g/t

Au.

Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten -Projekt verwendet,

einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem Gehalt (<1 g/t Au), mittlerem Gehalt (bis zu 5

g/t Au) und hochgradigen Goldproben (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import in die

MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2

Standardabweichungen vom erwarteten Wert

liegen.

Laboraufteilungen - On Site führt zur Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob

zerkleinerten Proben als auch von Pulp-Duplikaten durch und dokumentiert alle Daten.

Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt weisen die meisten Wiederholungen

auf.

Labor-Referenzmaterialien - On Site fügt regelmäßig eigene Referenzmaterialien in den

Prozessablauf ein und meldet alle

Daten.

Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen (sowohl für Au aus

dem Feuerassay als auch für andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und

dokumentiert

diese.

· Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen

Probenahme- und Messverfahren während der Probenahme- (Richtigkeit) und Laborphase (Richtigkeit

und Präzision) der Analyse

ermittelt.

· Sowohl die Unternehmensduplikate der Bodenproben als auch die zertifizierten

Referenzmaterialien des Labors liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte erfolgt entweder durch unabhängiges oder durch · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht und die im Bohrkernlager

Probenahme und alternatives Personal des in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne begutachtet - 11. Dezember 2024, S.

Analyse Unternehmens. Tambanis.

· Die Verwendung von Doppelbohrlöchern. · Der CP & QP, Herr Kenneth Bush, hat die Bohrkerne aus den in dieser Pressemitteilung genannten

· Dokumentation der Primärdaten, der Datenerfassungsverfahren, der Datenüberprüfung sowie der Bohrlöchern einer Sichtprüfung unterzogen. Die Bohrdurchschneidungen stimmen sowohl mit den

Protokolle zur Datenspeicherung (physisch und geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten

elektronisch). Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise entsprechen das im Bohrkern sichtbare Gold und

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Analysedaten. Antimon den hohen Au- und Sb-Werten in den

Untersuchungsergebnissen).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-,

Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Durchschneidungen die erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards. Primäre

Protokollierungsdaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die

Untersuchungsergebnisse werden nach Rückmeldung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laboraufteilungen und

-duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Die Datenausgabe umfasst alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B, wie nach Rücksprache mit SRK

Consulting vereinbart. Zuvor wurde der Goldgehalt aus Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen der Analysedaten werden von MX erfasst; es liegen keine vor (und sind auch nicht

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher liegen in dieser Projektphase nicht vor.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen Bergbauanlagen

Bohrloch-Vermessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert anhand von

Mineralressourcenschätzung herangezogen Lidar-Daten.

wurden. · Bohrlochvermessungen werden entweder mittels elektronischer Einzelaufnahmen, REFLEX

· Angabe des verwendeten Koordinatensystems. EZ-TRAC-Mehrfachaufnahmen oder mit einem Imdex/Axis-Nordsuchgyroskop oder einer Kombination

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrollpunkte. daraus erfasst. Während der Bohrarbeiten werden Vermessungen in Abständen von maximal 30 m

durchgeführt, wobei Mehrfachaufnahmen bei Fertigstellung des Bohrlochs oder auf Anfrage der

Geologen in Abständen von 3 m während der Bohrarbeiten erfolgen, sofern die Bodenbedingungen

dies

zulassen.

· Als durchgängig verwendetes Koordinatensystem dient das geozentrische Referenzsystem von

Australien 1994; Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die

angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm

hervorragend.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - ein

-verteilung · Ob der Datenabstand und die Datenverteilung ausreichen, um den Grad der geologischen und Beleg hierfür ist die sich verbessernde Vorhersagbarkeit hochgradiger

gehaltlichen Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung von Gold-Antimon-Durchschneidungen.

Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen · Derzeit reichen die Datenabstände und -verteilung für die Berichterstattung über

ist. Mineralressourcenschätzungen nicht aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über

· Ob eine Probenzusammenstellung vorgenommen wurde. gehaltbestimmende Faktoren durch zukünftige Bohrprogramme

zunimmt.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 1 g/t

AuEq über eine Mächtigkeit von 2,0 m und für höhere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 5

g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq

wurden in Tabelle 4 ohne Zusammenfassung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung möglicher Strukturen · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 40-90 %

Daten in Bezug auf gewährleistet und inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

die geologische ist.

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung · Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus der Ausrichtung des

wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte Wirtsgesteins und dem offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und Antimongehalt in

dies bewertet und, falls wesentlich, berichtet einer optimalen Richtung

werden. ausgerichtet.

· Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer Erhöhung der scheinbaren Mächtigkeit

einiger Durchschneidungen führen, doch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme erkennen (die

Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Proben-Sicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens vor

Ort zum Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden von Mitarbeitern des

Unternehmens im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge

geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf fest verschnürte Paletten verladen, bevor

sie von Mitarbeitern des Unternehmens per Lkw nach Bendigo transportiert und dort dem Labor

übergeben werden. Es gibt weder in irgendeiner Phase des Prozesses noch in den Daten Hinweise

auf Probleme hinsichtlich der

Proben-Sicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Doppelproben erfolgt durch

Überprüfun-gen Geologen und den Datengeologen des Unternehmens. Herr Kenneth Bush von SXG verfügt über die

Orientierungs-, Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Mineralrechtsgebiet · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder · Das Sunday-Creek-Projekt, früher bekannt als Clonbinane-Projekt, fällt unter die

und wesentlicher Sachverhalte mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, vorrangige Retentionslizenz RL 6040 und ist von der Explorationslizenz EL6163 und der Explorationslizenz

Land-nutzungs-rechte Lizenzgebühren, Landrechte der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder EL7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden sich zu 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty

Status Nationalparkgebiete sowie ökologische Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

Gegebenheiten. Ltd.

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Rechte sowie etwaige ·

bekannte Hindernisse für den Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem

Gebiet.

Explorations-arbeiten· Anerkennung und Bewertung der Explorationen durch andere Parteien. · Das Sunday-Creek-Projekt ist eine hochgelegene orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom

, die von anderen Fosterville-Typ. Im Projektgebiet wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre

Parteien hinein in kleinem Maßstab Bergbau betrieben. Die historische Förderung erfolgte über mehrere

durchgeführt wurden kleine Schächte und Alluvialabbaugebiete innerhalb der Conzessionsgebiete des

Clonbinane-Goldfelds. Nennenswerte Fördermengen wurden im Gebiet Clonbinane erzielt, wobei die

Gesamtfördermenge mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo

und Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten früherer Explorationsunternehmen im und in der Umgebung des

Sunday-Creek-Projektgebiets konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach großvolumigen,

flach liegenden Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das Bohrungen in

tieferen Zielen durchführte, und Southern Cross hat die Arbeiten im Sunday-Creek-Projektgebiet

fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf

Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei bereits analysiert

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem

Erzvolumen. Die Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet zwar als

vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Bachsedimentproben in den Gebieten um den Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse fielen im

Bereich des Golden Dyke besser aus. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten am Golden Dyke

zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Gangs und der Mineralisierung. Zwei,

parallel zum Golden Dyke verlaufende Kostane, die auf Bodenanomalien abzielen. Die Kostane

wurden inzwischen von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel ist flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um das Prospektionsgebiet

Golden Dyke und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den Costeans von CRAs. 29

RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo,

Rising Sun und Golden Dyke gebohrt.

· ELs 4460 und 4987 - Beadell Resources Ltd

Die Schürfrechte EL 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell

führte erfolgreich 30 RC-Bohrungen durch, darunter zweite Diamantbohrungen in den Zielgebieten

Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Konzessionsgebiete wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und

zu einem einzigen Konzessionsgebiet (EL 4987) zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. Die Lizenz EL4987 lief Ende

2015 aus; in dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Verlängerungslizenz (RL6040) für

eine Fläche von drei Quadratkilometern im Rahmen des Sunday-Creek-Projekts. Die Lizenz RL6040

wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen

in der

Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrloch-informatione· Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse · Siehe Anhänge

n wesentlich sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Angaben zu allen wesentlichen Bohrlöchern:

o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abtiefungstiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und

dieser Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person

klar erläutern, warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungs- und · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der Metalläquivalente im Haupttext der

Daten-aggregation Mittelwertbildungsverfahren, die Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Pressemitteilung.

Abschneiden von hochgradigen Abschnitten) sowie Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und

sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere

Abschnitte mit niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für die einer solchen

Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche

Aggregationen detailliert dargestellt

werden.

· Die für die Angabe von Metalläquivalentwerten zugrunde gelegten Annahmen sollten klar

dargelegt

werden.

Beziehung · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer · Siehe die Darstellung der tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der Pressemitteilung.

zwischen Bedeutung.

Mineralisie-rungs · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte deren

und Art angegeben

Abschnitts-längen werden.

· Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies deutlich

vermerkt werden (z. B.

Bohrlochlänge

· Länge, tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).

Diagramme · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

sowie tabellarische Aufstellungen der Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten unter anderem

eine Draufsicht auf die Bohrlochansatzstellen und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Ist eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht durchführbar, · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Pressemitteilung tabellarisch aufgeführt. Die

Bericht-erstattung sollte eine repräsentative Darstellung sowohl der niedrig- als auch der hochgradigen Ergebnisse Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind ohne beabsichtigte

und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Verzerrung.

Explorationsergebnisse zu · Kernverluste werden, sofern sie von Bedeutung sind, in den tabellarischen Bohrschnittdaten

vermeiden. ausgewiesen.

Sonstige wesentliche · Weitere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, angegeben · Vorläufige Untersuchungsergebnisse wurden am 11. Januar 2024 veröffentlicht. Damit wurde das

Explorations-daten werden, darunter (unter anderem): geologische Beobachtungen; Ergebnisse geophysikalischer allgemeine metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt

Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer Untersuchungen; Massenproben - Größe und und die Grundlage für die Zuversicht geschaffen, dass eine wirtschaftliche Gewinnung des

Aufbereitungsmethode; Ergebnisse metallurgischer Tests; Schüttdichte, Grundwasser, enthaltenen Goldes und Antimons in drei separate Produkte möglich

geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften; potenziell schädliche oder kontaminierende ist:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet

und dienen der Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der

Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen

Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsstufe bei

gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldausbeute.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Bewertung des metallurgischen Verhaltens des

enthaltenen

Goldes.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und

Goldausbeute aufrechterhalten werden kann, während Arsen und Eisensulfide bereits in der ersten

Flotationsstufe ausgeschieden werden. Das erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt

als attraktiv für den

Schmelzmarkt.

· Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach Aufgabematerial und lag bei den aus den

antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat

gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds

im Aufgabematerial, vom Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, vom Anteil des in

das metallische Goldprodukt gewonnenen Golds sowie von der Flotationsrate des Golds in der

ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen untersuchten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den verschiedenen Lagerstättenzonen

o Tests im geschlossenen Kreislauf zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Bewertung größerer Proben in der Pilotanlage

o Planungsstudien für die Verarbeitungsanlage mit Zieltermin für die Fertigstellung im 1.

Quartal

2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests zur Ermittlung lateraler oder · Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum 1. Quartal 2027 insgesamt 200.000 m zu bohren.

vertikaler Ausdehnungen oder groß angelegte · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne veranschaulichen.

Step-out-Bohrungen).

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der

wichtigsten geologischen Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese

Informationen nicht geschäftlich sensibel

sind.

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85272

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85272&tr=1

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