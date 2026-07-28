Langfristige Profiteure

KI-Boom verdoppelt Strombedarf: Vier Energie-Aktien im Check

onvista · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Der KI-Boom verändert nicht nur den Technologie-Sektor, sondern auch den Energie- und Infrastrukturmarkt. Denn Rechenzentren, Modelltraining und der weltweite Ausbau von KI-Anwendungen benötigen enorme Mengen an Strom – und genau davon könnten ausgewählte Energie-Aktien profitieren.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf vier Unternehmen, die für die Strom- und Infrastrukturversorgung der kommenden Jahre besonders spannend sein könnten. Im Fokus stehen Texas Pacific Land, Constellation Energy, Equinor und GE Vernova.

Dabei geht es um Rechenzentren, Strombedarf, Energiequellen, Öl und Gas, Kernkraft, Netz-Infrastruktur, Gasturbinen und die Frage, welche Geschäftsmodelle vom steigenden Energiebedarf durch KI langfristig profitieren könnten.

Welche Energie-Aktie bietet aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Equinor
GE Vernova
Constellation Energy
Texas Pacific Land

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Bank vor Übernahmeangebot
Commerzbank: Warum ich ein Angebot über 40 Euro erwartegestern, 14:03 Uhr · onvista
Commerzbank: Warum ich ein Angebot über 40 Euro erwarte
Chinesische Speicher-Aktie
CXMT: Warum der 466-Prozent-IPO Micron hilftgestern, 14:05 Uhr · onvista
CXMT: Warum der 466-Prozent-IPO Micron hilft
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen