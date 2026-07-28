KI-Boom verdoppelt Strombedarf: Vier Energie-Aktien im Check

Der KI-Boom verändert nicht nur den Technologie-Sektor, sondern auch den Energie- und Infrastrukturmarkt. Denn Rechenzentren, Modelltraining und der weltweite Ausbau von KI-Anwendungen benötigen enorme Mengen an Strom – und genau davon könnten ausgewählte Energie-Aktien profitieren.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf vier Unternehmen, die für die Strom- und Infrastrukturversorgung der kommenden Jahre besonders spannend sein könnten. Im Fokus stehen Texas Pacific Land, Constellation Energy, Equinor und GE Vernova.

Dabei geht es um Rechenzentren, Strombedarf, Energiequellen, Öl und Gas, Kernkraft, Netz-Infrastruktur, Gasturbinen und die Frage, welche Geschäftsmodelle vom steigenden Energiebedarf durch KI langfristig profitieren könnten.

Welche Energie-Aktie bietet aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger?

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