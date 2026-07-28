Mercedes-Benz gibt sich in China nicht geschlagen

- von Ilona Wissenbach ⁠und Rachel More

Frankfurt, 28. Jul (Reuters) - Trotz anhaltend sinkender China-Absätze hält Mercedes-Benz an seiner Präsenz auf dem größten Automarkt der Welt fest. "Wir bekennen uns strategisch weiterhin voll und ganz zu China", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius am Dienstag. Als Global Player müsse der Stuttgarter Autobauer auf diesem Markt, von dem aus auch immer mehr andere Weltregionen bedient werden, präsent sein. "Wir haben als Unternehmen die Stärke und Widerstandsfähigkeit, diese Phase zu überstehen", betonte der Manager. Der Absatz der Marke mit dem Stern in China ist seit Ende 2024 auf Talfahrt. Zuletzt beschleunigte sich der ‌Rückgang auf 30 Prozent im zweiten Quartal, obwohl der Vorstand den Tiefpunkt schon im Vorquartal erreicht glaubte.

Der Konkurrenzkampf sei in China härter denn je, erklärte Källenius. Dennoch wolle sich Mercedes keine Marktanteile durch starke Preissenkungen sichern. "Wir wollen keinen Jojo-Effekt durch einen Preiskrieg." Zu besten Zeiten 2023 verkauften die Schwaben in China 737.000 Autos ⁠im Jahr - mit einem Anteil ⁠von 36 Prozent war es für sie der größte Markt. Doch der Umschwung zu Elektroautos, bei denen chinesische Hersteller dominieren, und die Krise am Luxusmarkt bringen die einst führenden deutschen Premiumhersteller unter Druck. Im ersten Halbjahr zählte Mercedes-Benz in China noch 210.200 Verkäufe, einen Absatzanteil von 25 Prozent. Wichtigster Markt ist jetzt der Heimatkontinent Europa mit 325.000 Pkw.

In den anderen großen Weltregionen verzeichnet Mercedes-Benz hingegen leichte Zuwächse. Dennoch senkte das Management wegen der Schwäche in China die Pkw-Absatzprognose für 2026: Statt vom Vorjahresniveau von 1,8 Millionen Fahrzeugen geht der Autobauer jetzt eher von 1,7 Millionen Einheiten aus, wie Finanzchef Harald Wilhelm sagte.

Die Aktie legte dennoch mehr als drei Prozent zu. Ohne die Belastung ‌aus China und andere Sonderfaktoren belief sich der Betriebsgewinn auf 2,3 Milliarden Euro, während Analysten nur 1,65 ‌Milliarden Euro erwartet hatten. Dabei halfen auch Einnahmen von knapp 160 Millionen Euro aus dem Verkauf von Aktien der Lkw-Tochter Daimler Truck. Bisher verkaufte der Autobauer Daimler-Aktien im Wert von einer Milliarde Euro, der Anteil verringerte sich damit von 37,6 auf knapp 35 Prozent.

MEHR LEISTEN FÜRS GLEICHE GELD

Unter dem Druck des China-Debakels, gestiegener US-Zölle und hoher Kosten in Deutschland will Källenius weiter sparen, ⁠auch wenn die Fixkosten seit 2019 schon um 25 Prozent reduziert wurden. In China würden Produktion und Händlernetz angepasst. Das gehe dort einfacher als in Deutschland, kündigte der Schwede ‌an. Mercedes hat im Juni eine "Produktivitätsoffensive" gestartet. "Wir sollten in allen Bereichen für das gleiche ⁠Geld mehr arbeiten", lautete die Botschaft des Vorstands an die Belegschaft. Auf diese Weise soll der Erfolg der laufenden Modelloffensive nicht verpuffen. Eine tarifliche Sonderzahlung wurde verschoben. Schlankere Strukturen und schnellere Prozesse sind weitere Stichworte, mit denen Gespräche mit dem Betriebsrat begonnen wurden.

Betriebsrat und Gewerkschaft befürchten einen Angriff auf die von der IG Metall vor drei Jahrzehnten erkämpfte 35-Stunden-Woche und mobilisierten nach eigenen Angaben mehr als 30.000 Beschäftigte zu Protesten vor den Werkstoren. Das Unternehmen erklärte ‌mit Verweis auf Polizei und Werksschutz, es seien rund 17.000 Mitarbeitende gewesen. "Wir müssen weiter mit ⁠Hochdruck die Kosten senken, um unsere starken Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten ⁠zu können", betonte Källenius. Ganz Deutschland müsse angesichts des härteren weltweiten Konkurrenzkampfs wettbewerbsfähiger werden.

PKW-GEWINN SCHRUMPFT WEITER

Im zweiten Quartal verbesserte sich der Autobauer wie erwartet gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum, als das Betriebsergebnis um zwei Drittel eingebrochen war. Von April bis Juni legte das Betriebsergebnis um 21,5 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zu. Der Konzernumsatz sank trotz eines erneuten Absatzeinbruchs in China leicht um 3,3 Prozent auf 32 Milliarden Euro. Die bereinigte Rendite im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars lag mit 4,0 Prozent in der angepeilten Spanne für das Gesamtjahr von drei bis fünf Prozent.

Vor allem die Schwäche in China drückte das bereinigte Betriebsergebnis im Hauptgeschäftsfeld um ein Viertel auf 909 Millionen Euro. Auch ein ungünstigerer Modellmix und Kosten für den Anlauf neuer Modelle belasteten das Ergebnis. Unbereinigt brach der Gewinn vor Zinsen und Steuern durch eine Wertminderung der China-Beteiligung um 704 Millionen Euro auf 49 Millionen Euro ein. Die kleinere Van-Sparte und die Finanzdienstleistungssparte verdienten unterdessen besser.

Gestützt wurde das Ergebnis durch "konsequentes Kostenmanagement", wie der Dax-Konzern weiter erklärte. ⁠Das Sparprogramm "Next Level Performance", mit dem schätzungsweise mehr als 5000 Arbeitsplätze abgebaut wurden, sorgte für niedrigere Verwaltungskosten. In der Produktion könne es Anpassungen durch den Einsatz von weniger Leiharbeitnehmern geben, deutete Källenius an. Der Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand ermögliche einen weiteren Rückgang der Personalkosten.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die ‌Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)