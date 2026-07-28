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Mercedes-Benz will Schwächephase in China durchstehen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
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(Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz setzt trotz seines unablässig sinkenden Absatzes in China weiter auf Präsenz auf dem größten ‌Automarkt der Welt. "Wir bekennen uns strategisch weiterhin voll und ganz zu China", ⁠sagte ⁠Mercedes-Chef Ola Källenius am Dienstag. Als Global Player müsse man auf diesem Markt, von dem aus auch immer mehr andere Weltregionen bedient werden, ‌präsent sein. "Wir haben als Unternehmen ‌die Stärke und Widerstandsfähigkeit, diese Phase zu überstehen." Der Absatz der Marke ⁠mit dem Stern in China ist seit ‌Ende 2024 auf ⁠Talfahrt, zuletzt beschleunigte sich der Rückgang auf 30 Prozent im zweiten Quartal.

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Mercedes-Benz kappt wegen China-Schwäche Prognoseheute · 05:46 Uhr · Reuters
Mercedes-Benz kappt wegen China-Schwäche Prognose

In anderen Weltregionen verzeichnet Mercedes-Benz dagegen ‌leichte Zuwächse. ⁠Das Unternehmen senkte wegen ⁠der Schwäche in China die Pkw-Absatzprognose für 2026: Statt auf Vorjahresniveau von 1,8 Millionen Fahrzeugen geht der Autobauer jetzt eher von 1,7 Millionen Einheiten aus, wie Finanzchef Harald Wilhelm sagte.

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