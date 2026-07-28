Mercedes China-Dämpfer, Applied Digital Rekord, Celestica stark

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Mercedes-Benz: Gewinnplus trotz China-Schwäche

Der Umsatz von Mercedes gibt nach, gleichzeitig steigen EBIT und Nettogewinn deutlich. Wie gut Sparprogramm, Elektro-Offensive und Finanzdienstleistungen die Probleme im wichtigsten Automarkt ausgleichen können, schauen wir uns genauer an.

Applied Digital: Rekordwachstum mit Finanzierungsfrage

Das KI-Infrastrukturgeschäft von Applied Digital legt in beeindruckendem Tempo zu und übertrifft die Erwartungen deutlich. Doch hinter dem Wachstum stehen Milliardeninvestitionen, hohe Anleihezinsen und eine Kapitalstruktur, die Anleger genau prüfen sollten.

Celestica: Prognose erneut deutlich angehoben

Umsatz, Gewinn und operative Marge von Celestica erreichen neue Bestmarken. Warum das Management für 2026 und 2027 noch optimistischer wird und welche Rolle KI-Infrastruktur, neue Programme und eine bessere Komponentenversorgung spielen, ist heute ein zentrales Thema.