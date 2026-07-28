Merz hofft auf Ende der Personaldebatten in CDU ab Mittwoch

Dublin, ⁠28. Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft, dass die Personaldebatte in der CDU mit der Neuwahl der Unionsfraktionsführung im Bundestag ‌beendet sein wird. Am Mittwoch werde es eine Kabinettssitzung und eine Fraktionssitzung geben, ⁠sagte ⁠Merz am Dienstag auf Nachfrage bei einem Besuch in Dublin. "Ich gehe fest davon aus, dass nach der Fraktionssitzung alle Entscheidungen getroffen sind und akzeptiert ‌werden."

Zuvor hatte es deutliche ‌Kritik an den Personalentscheidungen von Merz gegeben, vor allem an der Entlassung von ⁠Verkehrsminister Patrick Schnieder. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ‌kritisierte aber auch ⁠die Versetzung der aus Sachsen stammenden Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein ins Gesundheitsministerium. Er habe dies "überhaupt nicht verstanden", sagte ‌er im MDR. ⁠Sie sei in ihrem ⁠Amt überaus erfolgreich gewesen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) wiederum schlug die Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt, Silke Renk-Lange, als Nachfolgerin Schenderleins im Kanzleramt vor.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)