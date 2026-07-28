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Nasdaq-100 Index® - Tanz auf der Rasierklinge

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Tanz auf der Rasierklinge

Immer wenn es für den Nasdaq-100® brenzlig wurde, gelang den US-Technologiewerten zuletzt ein Comeback. Gefühlt besaß der Index „tausend Leben“. Doch die Stresstests werden mehr und sie kommen in schnellerer zeitlicher Abfolge. Wie zuletzt mehrfach diskutiert, markiert die Marke von rund 28.000 Punkten die charttechnisch entscheidende „Linie im Sand“. Hier fällt das Tief vom 9. Juni (28.197 Punkte) mit der Kurslücke von Anfang Mai zusammen, die das Aktienbarometer am vergangenen Freitag schloss. Knapp darunter steht mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit Ende März (27.776 Punkte) eine weitere Unterstützung zur Verfügung (siehe Chart). Bei einem Abgleiten unter die beschriebene Bastion schlägt die aktuelle Seitwärtsphase in eine Toppbildung um. Letztere würde ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von knapp 3.000 Punkten bereithalten. Per Saldo steht für den Nasdaq-100® also einiges auf dem Spiel. Um den größten Druck von dem Aktienbarometer zu nehmen, müsste indes zumindest die jüngste Abwärtskurslücke bei 28.727/28.935 Punkte möglichst zeitnah geschlossen werden. Der endgültige Ausweg wäre ein Bruch des Korrekturtrends seit Anfang Juni (akt. bei 29.886 Punkten), der eine „bullishe“ Konsolidierungsflagge entstehen ließe.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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