Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH 28.07.2026 / 15:54 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Further reduction in Almonty stake Recommendation: Buy from: 28.07.2026 Target price: EUR105 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 145.00 to EUR 105.00. Abstract: On 22 July DRAG raised 2026 EBITDA guidance by EUR65m from EUR290m-EUR310m to EUR355m-EUR375m on the back of the sale of 5m Almonty shares which generated pretax profit of EUR65m. DRAG began 2026 with 23m Almonty shares (including shares arising from bond conversion). 9m shares were sold in late March. The latest transaction lowers DRAG's position in Almonty from 14m shares to 9m shares (including shares from bond conversion). We estimate total proceeds (based on book value per Almonty share of EUR0.75) at EUR69m implying a price per share of EUR13.75 (USD15.69). The 15-day VWAP ahead of the transaction was USD14.92. The transaction further strengthens what was already a very robust balance sheet. We now see FY/26 net debt/trailing twelve month EBITDA at 0.1x (0.3x in our most recent study of 8 May). We maintain our Buy recommendation but have lowered the price target from EUR145 to EUR105 (upside: 31%) to reflect lower oil and gas prices as well as a 32% decline in 15-day VWAP for the Almonty share from USD21.53 to USD14.60 since our May note. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 145,00 auf EUR 105,00. Zusammenfassung: Am 22. Juli hob DRAG ihre EBITDA-Prognose für 2026 um EUR65 Mio. von EUR290 Mio.

bis EUR310 Mio. auf EUR355 Mio. bis 375 EURMio. an, nachdem der Verkauf von 5 Mio.

Almonty-Aktien einen Gewinn vor Steuern in Höhe von EUR65 Mio. erbracht hatte. DRAG startete mit 23 Mio. Almonty-Aktien (einschließlich der aus der Anleiheumwandlung stammenden Aktien) ins Jahr 2026. Ende März wurden 9 Mio. Aktien verkauft. Durch die jüngste Transaktion verringert sich die Beteiligung von DRAG an Almonty von 14 Mio. Aktien auf 9 Mio. Aktien (einschließlich der aus der Anleiheumwandlung stammenden Aktien). Wir schätzen den Gesamterlös (basierend auf einem Buchwert pro Almonty-Aktie von EUR0,75) auf EUR69 Mio., was einem Preis pro Aktie von EUR13,75 (USD15,69) entspricht. Der 15-Tage-VWAP vor der Transaktion lag bei USD14,92. Die Transaktion stärkt die ohnehin schon sehr solide Bilanz weiter. Wir gehen nun für das Geschäftsjahr 2026 von einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA der letzten zwölf Monate von 0,1x aus (0,3x in unserer jüngsten Studie vom 8. Mai). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben das Kursziel jedoch von EUR145 auf EUR105 (Aufwärtspotenzial: 31%) gesenkt, um den gesunkenen Öl- und Gaspreisen sowie einem Rückgang des 15-Tage-VWAP des Almonty-Aktienkurses um 32% von USD21,53 auf USD14,60 seit unserer Mai-Studie Rechnung zu tragen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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