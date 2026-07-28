Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Halten

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Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH

28.07.2026 / 08:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE

     Unternehmen:               PSI Software SE
     ISIN:                      DE000A0Z1JH9

     Anlass der Studie:         Geschäftszahlen 2025, Zahlen Q1/2026
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      28.07.2026
     Kursziel:                  45,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     14.11.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Thorsten Renner

Verhaltener Jahresauftakt 2026

Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete die PSI Software SE nach schwierigen
Jahren wieder ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang. Trotz
allem bleibt das Unternehmen jedoch derzeit noch weiterhin in einer
Transformationsphase, die das Ergebnis belastet. Denn diese Transformation
hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringt in der
Anfangsphase merklich höhere Kosten mit sich. Hierzu zählen Investitionen in
neue Produkte, Technologien, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. In
Zukunft erwartet das Management daraus aber deutlich höhere Margen.

Zusätzlich belasteten erhebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Der neue Mehrheitsaktionär unterstützt
jedoch die Unternehmensstrategie in vielerlei Hinsicht. Hierzu zählen auch
zusätzliche finanzielle Mittel. In diesem Rahmen wurde jüngst eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt, die dem Unternehmen
rund 29 Mio. Euro frische Eigenmittel einbrachte.

Die erfolgreiche Transformation eröffnet der Gesellschaft in Zukunft
deutlich höhere Umsätze und Margen. Im Preis des Übernahmeangebots waren
aber auch bereits viele positive Zukunftsentwicklungen berücksichtigt. Seit
Ankündigung des Übernahmeangebots schwankt der Kurs des PSI-Anteilsscheins
in engen Grenzen um die Marke des Angebotspreises von 45,00 Euro. Auf dieser
Basis belassen wir unser Kursziel weiter bei 45,00 Euro und bekräftigen
unsere Einschätzung, die PSI-Aktie zu "Halten".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ed173e1fba854bd02901d64a073acba9

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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