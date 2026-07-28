OTS: Consors Finanz BNP Paribas / Unabhängig, kaufkräftig, unterschätzt: die ...

Unabhängig, kaufkräftig, unterschätzt: die Macht der älteren Konsument:innen - Konsumbarometer 2026 (FOTO) -------------------------------------------------------------- ZUR STUDIE https://ots.de/OWHDxZ -------------------------------------------------------------- München (ots) - Eine aktuelle Verbraucherstudie von Consors Finanz zeigt: Die Generation 60+ ist aktiv, konsumfreudig und digital aufgeschlossen - und wird vom Markt trotzdem noch immer unterschätzt. Mit mehr als 25 Millionen Menschen ist über ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland 60 Jahre oder älter - Tendenz steigend. Trotzdem gilt die Generation in vielen Marketing- und Produktstrategien noch immer als vernachlässigte Zielgruppe. Dabei verfügt sie in Summe über das höchste Nettovermögen aller Altersgruppen. Dass sie dieses auch einsetzen will, zeigt das Konsumbarometer 2026 (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz. Die Studie belegt zugleich: Das gesellschaftliche Bild älterer Verbraucher:innen ist positiver, als es die öffentliche Debatte oft suggeriert - eine große Mehrheit der befragten Europäer:innen und Deutschen, auch der Jüngeren, sieht ältere Menschen als Bereicherung für die Gesellschaft. "Die öffentliche Debatte fokussiert sich auf die Herausforderungen des demografischen Wandels - und übersieht dabei häufig, dass die Generation 60+ kontinuierlich zu einer der wichtigsten Konsumentengruppen heranwächst. Wer sie versteht und bedient, erschließt sich einen Markt, der insgesamt noch immer unterschätzt wird. " Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions, Consors Finanz Die Generation 60+ besteht aus selbstbestimmten Konsument:innen Die Ergebnisse der Studie zeigen eine Generation 60+, die ihr Leben selbst und aktiv gestalten möchte. Gesund bleiben (D: 91 Prozent, EU: 91 Prozent) und finanziell unabhängig sein (D: 84 Prozent bzw. EU: 72 Prozent) sind ihre wichtigsten Ziele. Dazu gehört, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu wohnen (D: 87 Prozent, EU: 83 Prozent) - und den Ruhestand aktiv und bewusst zu gestalten. 93 Prozent der deutschen Senior:innen (EU: 91 Prozent) wollen durch Konsum ihre Lebensqualität verbessern. Konsum hat für die deutsche Generation 60+ insbesondere auch eine soziale Dimension: 64 Prozent sehen ihn als Weg, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben. Ebenso viele wollen damit die Wirtschaft stützen. "Die Generation 60+ will den Ruhestand genießen - und sie tut es. Sie konsumiert nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Familie und für die Gesellschaft. Sie begreift den Konsum als persönlichen Beitrag zu Wachstum und gesellschaftlichem Wohlstand." Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions, Consors Finanz Preisbewusst, qualitätsorientiert - und digitaler als erwartet Bei der Einkaufsentscheidung zählen Preis, Qualität und Funktionalität. Bemerkenswert: Während europäische Senior:innen Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz unter die Top fünf ihrer Kaufkriterien einordnen, zählen die deutschen 60+ diese Aspekte sogar zu ihren Top drei. Zudem ist die Generation digitaler, als ihr Ruf vermuten lässt. Ausgestattet mit eigenem Smartphone, shoppen sie versiert und regelmäßig in der Online-Welt. "Unser Konsumbarometer 2026 zeigt, was ältere Konsument:innen antreibt, wie sie einkaufen - und was der Markt tun muss, um sie wirklich zu erreichen. Und eines wird dabei deutlich: Die Generation 60+ ist alles andere als homogen. Doch genau das macht diese Zielgruppe so interessant." Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions, Consors Finanz Weitere Informationen - Vollständige Studie in Englisch (https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e869 15cd6bf4fd/47b6027858a4025f/003cbc4721b9/Konsumbarometer_2026_Consors_Finanz.p df) - Interview mit Experten Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions (https://youtu.be/-1aGkyHeS_A) - Grafiken (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer/alle-grafiken) Über die Studie Die Verbraucherstudie wurde vom 19. November bis 1. Dezember 2025 durch Toluna-Harris Interactive in zehn Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Insgesamt wurden rund 11.000 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt. Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt. Über Consors Finanz Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. http://www.consorsfinanz.de Über BNP Paribas in Deutschland BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000 Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa. Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut. Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer modernen, innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de/ Weitere Informationen erhalten Sie bei: Consors Finanz Marc-Oliver Voigt Pressesprecher E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/6322563 OTS: Consors Finanz BNP Paribas