Palfinger leidet unter US-Zöllen und Nahost-Konflikt - Gewinn sinkt

Wien, ⁠28. Jul (Reuters) - Der österreichische Kranhersteller Palfinger hat im ersten Halbjahr 2026 wegen geopolitischer Konflikte und US-Zölle einen Gewinnrückgang erlitten. Zwar stieg der Umsatz um ‌2,3 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebit) sank jedoch um sieben Prozent auf ⁠84,1 ⁠Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um 4,2 Prozent auf 48 Millionen Euro. Nach einem guten Jahresstart hätten im zweiten Quartal vor ‌allem der Iran-Krieg und die ‌US-Zölle die Kunden verunsichert und Investitionen verzögert. Um gegenzusteuern, hat Palfinger ein Sparprogramm aufgelegt: Ab 2027 ⁠sollen durch einfachere Strukturen und Künstliche Intelligenz (KI) jährlich ‌25 Millionen Euro eingespart ⁠werden.

Dennoch peilt das Management für 2026 weiterhin Umsatz und operatives Ergebnis über dem Vorjahresniveau an. Rückenwind sollen Großaufträge über mehr ‌als 100 Millionen ⁠Euro sowie das florierende Geschäft ⁠mit der Offshore-Wind- und Kreuzfahrtindustrie liefern. Wegen der lahmenden Konjunktur in den Kernmärkten USA und Deutschland verschiebt sich allerdings das Erreichen der Finanzziele für 2027. An den Vorgaben für 2030 hält der Vorstand fest.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)