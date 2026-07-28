Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ilse Aigner und Friedrich Merz
dpa-AFX · Uhr
HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Ilse Aigner und Friedrich Merz:
"Politik besteht im Kern aus Kompromissen. Markus Söder (CSU) verteidigt auf Kloster Banz den Kabinettsumbau von Bundeskanzler Merz (CDU). Und Merz nennt Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) eine "respektable, denkbare Bundespräsidentin". So könnten die Unruhen in der Union letztlich dazu führen, dass Deutschland seine erste Bundespräsidentin bekommt, freilich eine Bayerin."/DP/jha
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