Pressestimme: 'Handelsblatt' zu weiterem Kabinettsumbau

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu weiterem Kabinettsumbau

Gut wäre, wenn Merz seinem Personalumbau, den er ja nur wegen des Rücktritts von Fraktionschef Jens Spahn einleitete, nun auch noch eine positive politische Vision folgen ließe. Denn wohin der Kanzler eigentlich will mit dem Land, weiß man auch nach fast 15 Monaten schwarz-roter Regierung immer noch nicht so richtig. Viel wird jetzt davon abhängen, ob das neue Personal tatsächlich einen Neustart verkörpert und die nötigen Reformen angepackt werden - zur Not auch gegen Widerstände des Koalitionspartners SPD. Denn eins ist auch klar: Die Sozialdemokraten dürften die Einarbeitung der Neuen in der CDU dafür nutzen, wieder stärker eigene Akzente in der Koalition zu setzen. Am Ende wird es auch hier auf Merz ankommen, der Führungsstärke beweisen muss. Die hat der Kanzler bei vielen Reformvorhaben bislang allerdings leider vermissen lassen./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschussgestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Medien angeblich Schuld
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung26. Juli · dpa-AFX
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Handelsstreit
EU-Kommission bewertet neue US-Zölle positiv24. Juli · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Nach langem Widerstand
Übernahmekampf: Commerzbank geht auf Unicredit zu24. Juli · dpa-AFX
Übernahmekampf: Commerzbank geht auf Unicredit zu
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen