Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu neuem Bundesverkehrsminister

dpa-AFX · Uhr
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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu neuem Bundesverkehrsminister:

"Steffen Bilger übernimmt das Verkehrsministerium. Seit Jahren produziert es mehr Erwartungen als positive Ergebnisse. Auch für ihn dürfte die Deutsche Bahn zur politischen Hypothek werden. Und nicht nur sie. Zur Bahnmisere hat sich inzwischen ein Sanierungsstau bei den Brücken hinzugesellt. Verkehrsminister sind zum Gesicht eines Staates geworden, dem es kaum gelingt, wirtschaftliche Lebensadern am Laufen zu halten. Auch wenn sich die Koalition vorgenommen hat, die Infrastruktur-Defizite mit einem gigantischen Investitionsprogramm anzugehen, lassen sich angesammelte Versäumnisse nicht in einer Legislaturperiode beheben. Bilger und Merz werden sich in Erwartungsmanagement üben müssen. Auch Verkehrsminister können keine Wunder vollbringen."/yyzz/DP/he

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