Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Krieg in der Ukraine

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Krieg in der Ukraine:

"Ein Schweigen der Waffen wäre wunderbar. Es wird aber nur, siehe Entspannungspolitik, aus einer Position der Stärke heraus zu erreichen sein, garantiert nicht durch einen Stopp der Hilfen an Kiew, wie ihn Linke und AfD fordern. Die AfD hat ihre Nähe zu Moskau und zum Diktator Putin hinlänglich unter Beweis gestellt - ein Beleg für ihre antidemokratische Ausrichtung. Der Westen muss daher die Ukraine weiter und geschlossen unterstützen, gerade jetzt."/DP/jha

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