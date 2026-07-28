Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Sicherheit

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LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Sicherheit:

"Absolute Sicherheit wird es nie geben. Zumindest nicht in einer freien, offenen Gesellschaft wie unserer, die es unbedingt zu bewahren gilt. Was es allerdings braucht, ist eine Aufarbeitung dessen, was im konkreten Fall schief lief. Völlig zurecht hinterfragen Innenpolitiker aus Bund und Ländern nun, warum Abdul B. mit seinen gut belegten Sympathien für den sogenannten Islamischen Staat dieses Attentat mutmaßlich begehen konnte. Warum er jüngst nach Jugendstrafrecht verurteilt und das Urteil ausgesetzt wurde. Und es ist auch richtig zu fragen, ob das Jugendstrafrecht verschärft werden sollte generell, oder nur bei bestimmten Delikten? Das sind große Fragen, zu denen es keine schnellen Antworten gibt. Es sind Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen und sie gemeinsam verhandeln müssen. Denn Freiheit und Sicherheit sind zwar Geschwister - allerdings solche, die sich in manchen Bereichen unvereinbar gegenüberstehen."/DP/jha

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