Rekordhochlauf in Ungarn: BMW baut 50.000sten iX3

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

MÜNCHEN/DEBRECEN (dpa-AFX) - BMW hat mit der "Neuen Klasse" einen Schnellstart hingelegt. Inzwischen sind im neuen Werk im ungarischen Debrecen 50.000 Fahrzeuge des elektrischen iX3 vom Band gelaufen, wie der Konzern mitteilt. Zudem sei man auf Kurs, bald 100.000 Auftragseingänge für das Fahrzeug zu erreichen.

"Nie zuvor haben wir in einem neuen Werk so schnell so viele Fahrzeuge gebaut", sagt Produktionsvorstand Raymond Wittmann. Unter anderem startete die zweite Schicht dort bereits im Februar und damit deutlich früher als geplant.

Zumindest beim iX3 als erstem Fahrzeug der "Neuen Klasse" läuft es bei BMW damit gut. Der Konzern, der seit Mitte Mai mit Milan Nedeljkovic einen neuen Chef hat, hatte vor kurzem mit einer Gewinnwarnung überrascht und zuletzt insgesamt sinkende Absätze gemeldet. Zudem gibt es Spekulationen über einen drohenden Jobabbau. Am Donnerstag wird der Konzern seine Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen. Konkurrent Audi hatte am Montag deutlich sinkende Gewinne vermeldet./ruc/DP/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BMW
BMW Vz.

Das könnte dich auch interessieren

Japanischer Autokonzern
Toyota steigt bei Brennstoffzellen-Firma Cellcentric eingestern, 09:27 Uhr · dpa-AFX
Toyota steigt bei Brennstoffzellen-Firma Cellcentric ein
Elektroauto-Hersteller
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozent23. Juli · dpa-AFX
Tesla enttäuscht beim Gewinn - Aktie verliert zehn Prozent
Erster Auftritt nach Aufsichtsrat
VW zieht Halbjahresbilanz24. Juli · dpa-AFX
VW zieht Halbjahresbilanz
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen