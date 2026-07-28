ROUNDUP: Air Liquide wächst im Halbjahr - Medizinische Gase und Zukauf treiben

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr vor allem von einer höheren Nachfrage nach medizinischen Gasen profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten im Vergleich zum Vorjahr zu. Zudem erreichte der Auftragsbestand mit sechs Milliarden Euro einen Höchststand. Die Aktie gab bis zum frühen Mittag dennoch deutlich nach.

Zuletzt verlor der Anteilsschein rund drei Prozent auf 171,82 Euro und bildete damit das Schlusslicht im französischen Leitindex Cac 40 . Nach Einschätzung von Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan haben die Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn könnte dies ihm zufolge daher nun zu Gewinnmitnahmen führen. Das Papier hat seit ihrem Tief bei knapp 141 Euro Anfang des Jahres rund ein Viertel an Wert hinzugewonnen.

In den ersten sechs Monaten 2026 legte der Umsatz im Jahresvergleich um 0,8 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro zu, wie der Rivale des Linde -Konzerns am Dienstag in Paris mitteilte. Dazu trug auch der Zukauf von DIG Airgas in Südkorea bei. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stieg der Erlös um 2,6 Prozent.

Der operative Gewinn erhöhte sich nominal um 5,7 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Dazu trug vor allem ein Sparprogramm bei. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 1,8 Milliarden Euro, ein Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Derweil bestätigte der Konzern seine Ziele. Demnach will Air-Liquide-Chef Francois Jackow im laufenden Jahr den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von im Vorjahr 20,7 Prozent um einen Prozentpunkt nach oben treiben. Im ersten Halbjahr 2026 betrug sie 20,9 Prozent. Im Zeitraum 2022 bis 2027 soll diese um insgesamt 5,6 Punkte zulegen. Hierbei soll auch der Sparkurs helfen.

Der Konkurrent Linde will an diesem Freitag seine Quartalszahlen vorlegen./mne/nas/mis