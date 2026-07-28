Rumänien schaltet wegen Donau-Niedrigwassers Atomreaktor ab

Reuters · Uhr
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Bucharest, ⁠27. Jul (Reuters) - Rumänien schaltet wegen des niedrigen Wasserstands der Donau ab Dienstag einen seiner beiden ‌Atomreaktoren ab. Das Energieministerium in Bukarest teilte am Montag mit, ⁠die ⁠Maßnahme diene dem Schutz der Kühlsysteme. Der Pegel des Flusses sei auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren ‌gesunken. Der staatliche Betreiber ‌Nuclearelectrica verfügt über zwei Reaktoren mit einer Leistung von ⁠jeweils 706 Megawatt, die etwa ein ‌Fünftel der ⁠rumänischen Stromproduktion ausmachen. Um den geschätzten Spitzenbedarf von 7300 Megawatt in dieser Woche zu ‌decken, ⁠muss das Land bei ⁠einer eigenen Erzeugung von bis zu 4300 Megawatt die Differenz durch Importe ausgleichen.

(Bericht von Luiza IlieBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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