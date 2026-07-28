Berlin, 27. ⁠Jul (Reuters) - Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben sich die Spitzenkandidaten der Parteien mit ihren Koalitionsaussagen positioniert. Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) schloss auf einer Veranstaltung des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Montagabend in Magdeburg eine Koalition sowohl mit der ‌AfD als auch mit der Linken aus. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund setzt dagegen auf eine Alleinregierung der in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei ⁠und lehnt ⁠Koalitionen mit allen anderen Parteien ab. "Wir möchten die erste AfD-geführte Alleinregierung hier in Sachsen-Anhalt möglich machen", sagte er. Die Vertreterin der FDP schloss ein Bündnis mit ganz rechts und ganz links aus. Die Grünen und die SPD würden bis auf die AfD und das BSW mit ‌allen anderen Parteien koalieren.

In der Debatte traten zum ‌Teil sehr deutliche Unterschiede etwa in der Wirtschafts- und Schulpolitik zutage. Die Spitzenkandidaten der Grünen und der SPD, Susanna Szibora-Seidlitz und Armin Willingmann, warnten davor, dass ⁠dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland bei einem AfD-Wahlsieg nicht mehr nach ‌Sachsen-Anhalt kämen. Siegmund betonte dagegen, es ⁠sei falsch, darauf zu setzen, die Lücken vor allem mit ausländischen Arbeitskräften zu schließen. Schulze warf ihm vor, nicht zu verstehen, was die Wirtschaft benötige. Mit Blick auf den Anschlag auf den ‌Christopher Street Day (CSD) forderte der CDU-Politiker ⁠ähnlich wie Kanzler Friedrich Merz, dass ⁠man islamistischen Gefährdern mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen solle. Siegmund kritisierte, dass Einbürgerungen in Deutschland zu einfach geworden seien.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September gewählt. Derzeit liegt die AfD laut einer Insa-Umfrage bei 41 Prozent. Die regierende CDU kommt auf 24, die Linke auf 14 und die SPD auf fünf Prozent. Die Grünen, das BSW und die FDP würden laut dieser Umfrage jeweils bei vier Prozent ⁠liegen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)