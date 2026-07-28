SAP: Wischt die SaaS-Apokalypse-Sorgen beiseite. So genial sollen die neuen KI-Agenten jetzt zu Geld gemacht werden!

Der Softwarekonzern SAP demonstriert im zweiten Quartal erhebliche operative Fortschritte und entkräftet die anhaltenden Branchensorgen vor ausufernden KI-Kosten. Getrieben von einer robusten Nachfrage wuchs der Cloud-Umsatz auf 6,3 Mrd. Euro (+24 %), während der vertraglich gesicherte Auftragsbestand als wichtigster Wachstumsindikator um starke 26 % zulegte. Mit dem klaren Fokus auf hunderte neue KI-Agenten, die Geschäftsprozesse autonom abwickeln, erschließt SAP enormes Ertragspotenzial und plant eine hochprofitable, wertbasierte Monetarisierung abseits klassischer Software-Lizenzen.

Cloud-Umsatz klettert auf 6,3 Mrd. Euro dank starkem Auftragsbestand (+26 %) SAP trotzt dem vielerorts herausfordernden konjunkturellen Umfeld und untermauert seine Wachstumsambitionen mit überzeugenden Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal. Die Erlöse aus dem Cloudgeschäft stiegen währungsbereinigt auf 12,71 Mrd. Euro (+26 %) für das erste Halbjahr, wobei das zweite Quartal mit 6,3 Mrd. Euro (+24 %) stark beitrug. Dies ist in erster Linie auf die konsequente und zügige Umstellung von Bestandskunden auf die neue Cloud-Infrastruktur zurückzuführen. Besonders im Fokus steht der vertraglich gesicherte Auftragsbestand – ein entscheidender Frühindikator für zukünftige Umsätze. Dieser vertraglich gesicherte Auftragsbestand beschleunigte sich spürbar und kletterte auf 22,93 Mrd. Euro (+26 %). Diese Trendwende belegt, dass der Konzern die Vertriebspipeline äußerst effizient in langfristige Verträge umwandelt.



Endlos Turbo Long 97,8122 open end: Basiswert SAP DN0AN6 Quelle: DZ BANK: Geld 28.07. 08:55:00, Brief 28.07. 08:55:00 5,60 EUR 5,66 EUR 6,46% Basiswertkurs: 151,28 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 27.07. Basispreis 97,8122 EUR Knock-Out-Barriere 97,8122 EUR Hebel 2,72x Abstand zum Basispreis in % 35,34% Abstand zum Knock-Out in % 35,34% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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