SAP: Wischt die SaaS-Apokalypse-Sorgen beiseite. So genial sollen die neuen KI-Agenten jetzt zu Geld gemacht werden!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Der Softwarekonzern SAP demonstriert im zweiten Quartal erhebliche operative Fortschritte und entkräftet die anhaltenden Branchensorgen vor ausufernden KI-Kosten. Getrieben von einer robusten Nachfrage wuchs der Cloud-Umsatz auf 6,3 Mrd. Euro (+24 %), während der vertraglich gesicherte Auftragsbestand als wichtigster Wachstumsindikator um starke 26 % zulegte. Mit dem klaren Fokus auf hunderte neue KI-Agenten, die Geschäftsprozesse autonom abwickeln, erschließt SAP enormes Ertragspotenzial und plant eine hochprofitable, wertbasierte Monetarisierung abseits klassischer Software-Lizenzen.
Cloud-Umsatz klettert auf 6,3 Mrd. Euro dank starkem Auftragsbestand (+26 %)
SAP trotzt dem vielerorts herausfordernden konjunkturellen Umfeld und untermauert seine Wachstumsambitionen mit überzeugenden Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal. Die Erlöse aus dem Cloudgeschäft stiegen währungsbereinigt auf 12,71 Mrd. Euro (+26 %) für das erste Halbjahr, wobei das zweite Quartal mit 6,3 Mrd. Euro (+24 %) stark beitrug. Dies ist in erster Linie auf die konsequente und zügige Umstellung von Bestandskunden auf die neue Cloud-Infrastruktur zurückzuführen. Besonders im Fokus steht der vertraglich gesicherte Auftragsbestand – ein entscheidender Frühindikator für zukünftige Umsätze. Dieser vertraglich gesicherte Auftragsbestand beschleunigte sich spürbar und kletterte auf 22,93 Mrd. Euro (+26 %). Diese Trendwende belegt, dass der Konzern die Vertriebspipeline äußerst effizient in langfristige Verträge umwandelt.
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