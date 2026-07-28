Schweres Erdbeben erschüttert Südjapan - Dutzende Verletzte

Tokio, 28. ⁠Jul (Reuters) - Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Dienstag die südjapanische Insel Kyushu erschüttert und teils schwere Schäden angerichtet. "Wir sind bereits darüber informiert worden, dass Menschen verletzt wurden", sagte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Tokio zu Journalisten. ‌Allein ein Krankenhaus in Kumamoto meldete dem Sender NHK zufolge mehr als 50 Verletzte. Über 150.000 Menschen wurden aufgefordert, Evakuierungszentren aufzusuchen. Eine zunächst ausgegebene ⁠Tsunami-Warnung wurde ⁠später wieder aufgehoben.

"Ich bitte alle, Maßnahmen zu ihrem eigenen Schutz zu ergreifen, einschließlich der Evakuierung an einen sicheren Ort", sagte Takaichi. In einigen Gebieten seien Feuer ausgebrochen, zudem gebe es Schäden an Straßen und Brücken sowie eingestürzte Gebäude. Der Fernsehsender NHK zeigte Bilder von brennenden und ‌eingestürzten Häusern, großen Rissen in den Straßen und ‌einem entgleisten Güterzug. Die Wetterbehörde warnte die Bewohner, dass etwa eine Woche lang mit starken Nachbeben und Erdrutschen zu rechnen sei.

In der betroffenen Region waren rund ⁠40.000 Haushalte ohne Strom. Der Bahnbetreiber JR Kyushu stellte den gesamten Zugverkehr ‌ein, einschließlich der Hochgeschwindigkeitszüge. Der Flughafen ⁠von Kumamoto schloss seine Start- und Landebahn. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC evakuierte vorsorglich die Mitarbeiter seines dortigen Werks. Der Elektronikkonzern Sony, der ebenfalls eine Fabrik in der Region unterhält, prüft nach eigenen ‌Angaben die Lage. Die japanische Atomaufsichtsbehörde ⁠teilte mit, es seien keine Unregelmäßigkeiten ⁠bei den Kernkraftwerken gemeldet worden. Die Telekommunikationsanbieter KDDI und Docomo meldeten Störungen in ihren Mobilfunknetzen aufgrund von Stromausfällen und Schäden an Übertragungsleitungen.

Japan ist eines der erdbebengefährdetsten Länder der Welt. Die Präfektur Kumamoto war bereits vor zehn Jahren von einem verheerenden Beben heimgesucht worden. Damals kamen offiziellen Angaben zufolge 275 Menschen ums Leben. Tausende wurden verletzt und zahlreiche Gebäude, darunter die historische Burg der Stadt, wurden beschädigt.

(Bericht von Anton ⁠Bridge, Kantaro Komiya, Mariko Katsumura und Hina Suzuki, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)