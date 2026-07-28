Söder fordert Bundesregierung zu Verhandlungen über Commerzbank auf

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München, ⁠28. Jul (Reuters) - Im Tauziehen um die Commerzbank hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Bundesregierung zum Einlenken gegenüber der übernahmewilligen italienischen Großbank ‌UniCredit aufgefordert. "Im globalen Wettbewerb müssen wir verstärkt europäisch denken. Auch Deutschland kann ein Interesse ⁠an ⁠einer starken paneuropäischen Bank haben, wie sie gerade entsteht", sagte der CSU-Politiker dem "Handelsblatt". "Wir haben in Bayern mit Unicredit gute Erfahrungen gemacht. Es wäre daher wünschenswert, wenn die ‌Bundesregierung ihre Blockadehaltung aufgibt und ‌dazu Gespräche aufnimmt." UniCredit hatte vor 20 Jahren die Münchner HypoVereinsbank (HVB) übernommen und sie seither ⁠auf Rendite getrimmt.

Die Bundesregierung hatte stets klargemacht, ‌dass sie den Vorstand ⁠der Commerzbank zuerst am Zug sieht, wenn es um Verhandlungen mit UniCredit geht. UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte dagegen zuletzt ‌auf Gespräche mit ⁠der Bundesregierung und den ⁠Betriebsräten der Commerzbank gedrängt, deren Vorstand aber nicht als Gesprächspartner erwähnt. Der Bund hält noch gut zwölf Prozent an der Commerzbank, nachdem er das Institut in der Finanzkrise gerettet hatte.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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