Söder: Kapitel Kanzlerkandidatur ist abgeschlossen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hält die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur nach eigener Aussage für erledigt. "Dieses Kapitel ist abgeschlossen", sagte der bayerische Ministerpräsident dem "Handelsblatt" auf die Frage, ob er noch einmal als Kanzlerkandidat zur Verfügung stünde, sollte es nötig sein. Er betonte: "Die Frage stellt sich heute nicht - und sie wird sich auch in Zukunft nicht mehr stellen."

Söder nahm dabei erneut Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz in Schutz, der sich wegen seiner jüngsten Personalrochaden viel Kritik in den eigenen Reihen ausgesetzt sieht. "Friedrich Merz bringt vieles entschlossen voran", sagte Söder und fügte hinzu: "In der Politik ist es heute doch wie im Fußball: Das Spiel selbst ist kürzer als die Vor- und Nachberichte. Aber auf das Spiel kommt es an. Wenn der Bundestrainer entscheidet, die Mannschaftsaufstellung anzupassen, ist das legitim." Und mit Blick auf die Querelen um die Nachbesetzung des Bundesverkehrsministeriums argumentierte der CSU-Chef: "Wenn dann einer sagt, er will doch nicht eingewechselt werden, dann ist das ärgerlich, aber kein Beinbruch."

2021 hatte sich Söder einen Machtkampf mit dem damaligen CDU-Chef Armin Laschet um die Unions-Kanzlerkandidatur geliefert - Laschet gewann, die Union verlor dann aber die Bundestagswahl. 2025 lief die Kanzlerkandidatur sehr eindeutig auf Merz zu, Söder hatte quasi von vornherein das Nachsehen./ctt/had/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschussgestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Medien angeblich Schuld
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung26. Juli · dpa-AFX
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung
Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefernheute, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Handelsstreit
EU-Kommission bewertet neue US-Zölle positiv24. Juli · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen