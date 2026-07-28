Standardwerte rennen dem KI-Trade davon | Corning bricht 19% ein. Coke fest.

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Die Wall Street startet uneinheitlich. Während der Dow Jones von starken Quartalszahlen klassischer Industrie- und Konsumunternehmen profitiert, geraten Technologie- und insbesondere Halbleiterwerte erneut unter Druck. Auslöser sind die anhaltenden Sorgen über die enormen KI-Investitionen, steigende Verschuldung zur Finanzierung neuer Rechenzentren und den zunehmenden Wettbewerb aus China. Der Ausverkauf im Halbleitersektor setzt sich in Asien mit zweistelligen Verlusten bei Samsung und SK Hynix fort, nachdem Berichte über Fortschritte Chinas bei DUV-Lithografiesystemen und günstigeren Speicherchips die Sorgen um den technologischen Vorsprung westlicher Hersteller verstärken. Gleichzeitig wächst die Skepsis, ob die milliardenschweren Investitionen in KI langfristig wirtschaftlich tragfähig sind: Laut Financial Times steigen die Risikoaufschläge für Technologiekredite, während die KI-Branche allein bis Anfang Juli Anleihen im Volumen von rund 270 Milliarden US-Dollar begeben hat. Im Fokus stehen heute zudem die Berichtssaison und die morgige Fed-Entscheidung. Vor Börsenbeginn überzeugten unter anderem PayPal, Coca-Cola, UPS und Sherwin-Williams mit starken Zahlen und angehobenen Prognosen, während nach Börsenschluss unter anderem Visa, KLA, NXP Semiconductors und Seagate berichten. Analystenseitig belastet vor allem die Abstufung von Intuit durch TD Cowen wegen wachsender KI-Risiken, während Honeywell nach starken Zahlen von Bank of America hochgestuft wurde.



00:00 Intro

00:23 Überblick

01:15 Verkaufsdruck bei Momentumaktien | FED-Tagung

04:54 Tech-Sektor: Verkaufsdruck | negative Headlines | Ausblick Zahlen

07:06 Meldungen Tech: schwacher Cashflow, hohe Schulden

09:53 Meldungen: Meta | NVIDIA | Corning | ASML

14:52 Boeing | Coca-Cola | Sherwin-Williams | UPS | PayPal

20:10 Konsumgüter: Hilton | Royal Caribean

21:55 Meldungen: SpaceX | Amazon | Meta | Johnson & Johnson

25:02 Analysten: Datadog | Honeywell | Intuit | Exxon



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