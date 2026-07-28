TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen 09:00 NLD: Philips, Conference Call Halbjahreszahlen 11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen 13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen 13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen 13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen 13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 USA: Linde, Hauptversammlung 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen 22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:15 USA: ADP-Index 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe EUR: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26)

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