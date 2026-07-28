Taiwan probt Umstellung auf Kriegswirtschaft

Taipeh, 28. ⁠Jul (Reuters) - Taiwan probt für den Ernstfall einer chinesischen Invasion und will dabei erstmals die Verlagerung von Waffenfabriken testen. Bei dem jährlichen Großmanöver vom 5. bis 14. August soll zudem die Umstellung ziviler Fabriken auf eine Militärproduktion simuliert ‌werden, wie das Verteidigungsministerium am Dienstag bekanntgab. Damit will sich die demokratisch regierte Insel für den Fall wappnen, dass China bei einem Angriff ⁠gezielt Kommandozentralen, ⁠Häfen und wichtige Industriestandorte lahmlegt. Taiwan will so seine Kampffähigkeit auch unter massivem Beschuss bewahren.

Die Übung geht von einem konkreten Szenario aus. "Die chinesischen Streitkräfte nutzen routinemäßige jährliche Militärübungen als Deckmantel, um Pläne für einen Angriff auf Taiwan zu verbergen und gleichzeitig die letzten Angriffsvorbereitungen zu treffen", sagte ‌Generalmajor Lu Wen-yuan vom Verteidigungsministerium in Taipeh. ‌Konkret soll bei dem Manöver die Verlagerung eines Waffenarsenals in der Hauptstadt Taipeh geprobt werden. Erstmals soll zudem die Geschwindigkeit des mobilen Internets gedrosselt werden. Ziel ⁠ist es, die Kommunikation der Bevölkerung für den Fall zu testen, dass ‌die Kapazitäten zur Datenübertragung begrenzt sind.

SELTENE US-ERKLÄRUNG

Das ⁠Manöver findet vor dem Hintergrund wachsender Spannungen statt. Taiwan berichtet von einer stark zunehmenden Aktivität der chinesischen Küstenwache rund um die Insel. Dies schürt in Taipeh die Sorge, Peking könnte den Druck ‌auf die für Taiwan lebenswichtigen ⁠Seehandelsrouten erhöhen. China betrachtet Taiwan als ⁠Teil seines Staatsgebietes, was die Regierung in Taipeh entschieden zurückweist.

Die De-facto-Botschaft der USA in Taiwan veröffentlichte am Dienstag eine seltene Erklärung zur Zusammenarbeit der amerikanischen und taiwanischen Küstenwache. "Die Vereinigten Staaten schätzen die Partnerschaft Taiwans bei der maritimen Sicherheit und unterstützen dessen wichtige Beiträge zu globalen Fragen", schrieb das American Institute in Taiwan in einem Facebook-Beitrag. Ein dazu veröffentlichtes Foto zeigte ein Schiff der taiwanischen Küstenwache in Formation mit ⁠dem US-Einsatzschiff "Midgett".

(Bericht von Yimou Lee und Yi-chin Lee, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)