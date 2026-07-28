TeamViewer mit Umsatz- und Gewinnrückgang

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Frankfurt, 28. ⁠Jul (Reuters) - Die Abwanderung von Kunden und negative Wechselkurseffekte trüben die Bilanz von TeamViewer. Der Spezialist für Fernwartungssoftware gab am Dienstag für das zweite Quartal einen ‌währungsbereinigten Umsatzrückgang von 1,4 Prozent auf 182,7 Millionen Euro bekannt. Die wiederkehrenden jährlichen Erlöse lagen mit ⁠736,8 Millionen ⁠Euro knapp unter Vorjahresniveau. Der operative Gewinn schrumpfte um neun Prozent auf 70,6 Millionen Euro.

Konzernchef Oliver Steil äußerte sich dennoch optimistisch zu den weiteren Aussichten. "Die Kundenabwanderung liegt auf dem niedrigsten Niveau ‌seit der Akquisition von 1E." Darüber ‌hinaus stabilisiere sich das Geschäft mit kleineren und mittleren Unternehmen. Zudem hätten einige Großkunden ihre Verträge verlängert. "Mit ⁠diesem Rückenwind sind wir auf gutem Weg, im zweiten ‌Halbjahr eine Wachstumsbeschleunigung zu ⁠erreichen, und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Seit der Übernahme der Softwarefirma 1E ist TeamViewer abhängiger vom US-Markt. 1E bietet Programme an, ‌die IT-Probleme frühzeitig erkennen ⁠und automatisch beheben. Das ⁠Unternehmen beliefert vor allem US-Behörden oder Firmen, die für staatliche Stellen arbeiten. Wegen ausbleibender US-Aufträge hatte TeamViewer seine Ziele für 2026 im vergangenen Herbst teilweise zurückgeschraubt. Der Konzern peilt für das laufende Jahr ein Wachstum von maximal drei Prozent an.

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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